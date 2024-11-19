Dolgun ve Cam Gibi Parlak Bir Cildin Artık Hayal Olmadığını Kanıtlayan 7 Ürün

Tüm cilt tiplerine uygun krem cildi görünür şekilde dolgunlaştırıyor ve aydınlatıyor. Kore cam cilde sahip olmak istiyorsanız bu nemlendirici krem size yardımcı oluyor. Birçok faydasından biri de cildi yatıştırma. Cilt tarafından hızlıca emiliyor ve 24 saate kadar da nemlendirici etkisi devam ediyor. Paraben, boya, koku ve alkol içermeyen formülü ile cildinize çok iyi geliyor.

Hanskin Hyaluron Nemlendirici Krem