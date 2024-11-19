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Dolgun ve Cam Gibi Parlak Bir Cildin Artık Hayal Olmadığını Kanıtlayan 7 Ürün

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etiket Dolgun ve Cam Gibi Parlak Bir Cildin Artık Hayal Olmadığını Kanıtlayan 7 Ürün

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 17:31

Dolgun ve cam gibi bir cildin hayal olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Size önerdiğimiz ürünlerle artık o hayal ettiğiniz cilde kavuşabileceksiniz. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Hanskin C Vitaminli Losyon

Hanskin C Vitaminli Losyon

80 ml olan losyonda C vitamini katkısı var. Bunun yanında aydınlatıcı kapsül de içeren losyon cildinize temas ettiğinde eriyor ve nem bariyerini güçlendiriyor. Ultra hafif bir losyon çeşidi olan bu ürün cildin parlaklığını artırıyor. Bu sayede daha parlak ve daha eşit görünen bir cilde kavuşuyorsunuz.

Hanskin C Vitaminli Losyon

Hanskin Pore Cleansing Balm BHA Temizleme Balmı

Hanskin Pore Cleansing Balm BHA Temizleme Balmı

Karma ve yağlı ciltlere özel bu temizleyici balmlar gözenek ve makyaj temizlemeye yarıyor. Yağlı kalıntı bırakmadan cildi arındıran balm, derinlemesine temizlik yapıyor. Temizleme balmlarını katı formları sayesinde seyahatlerde yanınıza alabilirsiniz. Peeling etkisi de olan balmları cilt tipinize göre seçebilirsiniz.

Hanskin Pore Cleansing Balm BHA Temizleme Balmı

Hanskin Hyaluron Nemlendirici Krem

Hanskin Hyaluron Nemlendirici Krem

Tüm cilt tiplerine uygun krem cildi görünür şekilde dolgunlaştırıyor ve aydınlatıyor. Kore cam cilde sahip olmak istiyorsanız bu nemlendirici krem size yardımcı oluyor. Birçok faydasından biri de cildi yatıştırma. Cilt tarafından hızlıca emiliyor ve 24 saate kadar da nemlendirici etkisi devam ediyor. Paraben, boya, koku ve alkol içermeyen formülü ile cildinize çok iyi geliyor. 

Hanskin Hyaluron Nemlendirici Krem

Hanskin Nemlendirici Tonik

Hanskin Nemlendirici Tonik

İçeriğinde Hyalorunik asit bulunan tonik 150 ml. Tüm cilt tipleri için uygun, bu yüzden herkes kullanabiliyor. Nem seviyelerini artırmaya yardımcı tonik ile Kore cam görünümü elde edebiliyorsunuz. Bu üründe toner, esans ve nemlendirici losyon bir arada! Cildinizi anında dolgunlaştıran ve nemli bir görünüme kavuşturan tonik parfüm içermiyor. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Hanskin Nemlendirici Tonik

Hanskin Temizleme Tozu

Hanskin Temizleme Tozu

İçeriğinde C vitamini olan temizleme tozunun aydınlatıcı etkisi var. Papaya özü de içeren temizleme tozu ile ışıl ışıl olacaksınız. Günlük kullanım için ideal toz cildinize çok nazik davranıyor. Su ekleyerek kullanabileceğiniz temizleme tozu su eklendiğinde kremsi bir yapıya dönüşüyor. Pürüzsüz bir cilde kavuşmak için bakım rutininize Hanskin temizleme tozunu ekleyin deriz!

Hanskin Temizleme Tozu

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Hanskin C Vitaminli Aydınlatıcı Maske

Hanskin C Vitaminli Aydınlatıcı Maske

Aydınlatıcı maske cildinize ışıltı katıyor. Hep istediğiniz o parlak cilde Hanskin aydınlatıcı maske ile kavuşabileceksiniz. Aynı zamanda cildinizdeki gözenekleri temizleyen maske C vitamini ile zenginleştirilmiş. Yağ üretimini dengelemeye yardımcı maske fazla yağı emiyor. Ciltteki kuruluğu da önlüyor. Bu maskeyi kullandıkça cildinize hayran olacaksınız!

Hanskin C Vitaminli Aydınlatıcı Maske

sansevieria
sansevieria
Onedio Üyesi
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