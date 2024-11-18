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Daha Berrak Bir Cilt İçin Cildinize Aydınlık Verecek Ürünleri Söylüyoruz!

etiket Daha Berrak Bir Cilt İçin Cildinize Aydınlık Verecek Ürünleri Söylüyoruz!

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 17:31

Hepimiz cildimizin daha bakımlı ve güzel görünmesi için çabalıyoruz. Bunun için yapmamız gereken aslında basit; iyi ve kaliteli bakım ürünleri kullanmak. Biz de sizin için bu bakım ürünlerini derledik. Cildinizi aydınlatan ve bakım yapan ürünlere birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Hanskin C Vitaminli Aydınlatıcı Maske

Hanskin C Vitaminli Aydınlatıcı Maske

70 ml pakette gelen maskenin birçok işlevi var. Siyah nokta ve akne karşıtı olmanın yanında cildi nemlendirmeye de yarıyor. Bu maske sonrasında gözeneklerinizden kirler arınıyor ve cildiniz ışıl ışıl oluyor. Yağ üretimini dengeleyen maske cilt kuruluğunun da önüne geçiyor. Yumuşacık bir cilt için almanız gereken maske bu!

Hanskin C Vitaminli Aydınlatıcı Maske

Hanskin C Vitaminli Losyon

Hanskin C Vitaminli Losyon

Losyon, cildin nemlenmesi için gereken bir ürün. Hanskin losyonun içinde cildi aydınlatmak için aydınlatıcı kapsül bulunuyor. Nem bariyerini güçlendiren losyonun yağ kapsülleri cildinize temas ettiğinde hızla emiliyor. Ultra hafif losyonlardan olan Hanskin losyonun içindeki klorella yosunu, C vitamini ve traneksamik asit birlikte çalışarak cidinizin çok daha parlak olmasını sağlıyor.

Hanskin C Vitaminli Losyon

Hanskin Nemlendirici Tonik

Hanskin Nemlendirici Tonik

Tüm cilt tiplerine uygun tonik 150 ml. Hyalorunik Asit içeriği ile oldukça faydalı bir tonik bu. Amacı cildin nem seviyelerini artırmak olan toniği kullanarak hayal ettiğiniz cam cilde kavuşabilirsiniz. İçindeki Hyalorunik Asit kuru ve yorgun cildinize nem sağlıyor. Ayrıca tonik kollajen, elastin ve Zostera Marina özü ile zenginleştirilmiş. Parfüm içermediği için de cildinizi rahatsız etmiyor.

Hanskin Nemlendirici Tonik

Hanskin Gözenek ve Makyaj Temizleme Balmı

Hanskin Gözenek ve Makyaj Temizleme Balmı

Herkesin bakım çantasında yer alması gereken temizleme balmı ile gözenekleri ve makyajı temizlemek mümkün. Hanskin'in 3 ayrı temizleme balmı var. Hassas ve toleranssız ciltler, karma ve yağlı ciltler ve kuru ciltler için ayrı ayrı ürünleri olan Hanskin'den kendi cilt tipinize uygun olan temizleme balmını seçebilirsiniz. Cildinizi tek adımda arındıran balm, derinlemesine temizlik yapıyor. Suya dayanıklı makyajı bile temizleyen ürün çok etkili!

Hanskin Gözenek ve Makyaj Temizleme Balmı

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