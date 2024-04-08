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Çikolata Seçimlerine Göre Kişiliğini Ortaya Çıkarıyoruz!

Çikolata Seçimlerine Göre Kişiliğini Ortaya Çıkarıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.04.2024 - 16:01

Çikolata seçimlerine göre kişilik analizini yapıyoruz!

Haydi testeee!

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Hayatın tadını biraz umursamayarak ve kendini mutlu ederek çıkaran birisin.

Hayat senin için bir karmaşa değil, aksine son derece basit ve anlaşılır. Oyunun kurallarını öğrendiğinde, oynaması bir çocuk oyuncağı oluyor. Sen, hayatın lezzetini almayı bilen, umursamaz bir yaşam sanatçısısın. Her gün karşılaştığın olaylar, seni mutsuzluğa sürüklemeye yetmiyor veya bir başkasının söylediği bir laf, kendini üzmen için yeterli olmuyor. Eleştiriler? Onlar seni yıldırmıyor. Çünkü biliyorsun ki, insanlar genellikle kendi eksikliklerini başkalarında ararlar. Bu felsefeyle hayatına devam etmek, aslında sana büyük bir avantaj sağlıyor. Kendi mutluluğunu her zaman bir adım önde tutuyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kendin mutlu olmadan başkalarını mutlu edemezsin. Bu yüzden, hayatın tadını çıkarıyor, her anını dolu dolu yaşıyorsun. Her günün bir öncekinden daha güzel, daha dolu olması için çabalıyorsun. Kendi mutluluğunu öncelikli hedefin haline getiriyorsun ve bu sayede, hayatın tüm zorluklarına karşı dik durmayı başarıyorsun.

Sen zoru seviyorsun ve bundan tatmin oluyorsun. Bir şey ne kadar imkansızsa sen o kadar ona yakınsın.

Hayatın karmaşık labirentlerinde kaybolmak senin için bir yaşam biçimi. Kolay elde edilen hiçbir şey, senin gözünde değerli olmuyor. Uzaklarda, belki de ulaşılmaz gibi görünen bir hedef varsa, işte o zaman gözlerin parlıyor. Zorluklar senin için sadece bir tatmin unsuru, belki de hayatın tuzu biberi. Karmaşık seçimlerinle, sıradanlıktan uzak duruşunla, sen de tıpkı bir labirent gibisin. İnsanlar seninle anlaşmakta zorlanıyor, çünkü sen onlara kolay bir yol sunmuyorsun. Seninle aynı yolda yürümek, senin düşüncelerini anlamak, seninle aynı dili konuşmak hiç de kolay değil. Ama işte bu zorluklar, senin yanında duranları belirliyor. Senin karmaşanı anlayabilenler, seninle aynı zorlu yollarda yürüyebilenler, işte onlar senin yanında kalıyor. Senin zorluklarını bile bile kabul edenler, seninle bir ömür boyu kalıyor. Ama ne yazık ki senin karmaşanı anlamayanlar, seninle aynı yolu paylaşamayanlar, seni sonsuza kadar kaybediyorlar. Bu, belki de hayatın acımasız bir oyunu. Ama sen, zorlukları seven biri olarak, bu oyunun kurallarını çoktan kabul ettin.

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maestro__maestro

Hayatın tadını biraz umursamayarak ve kendini mutlu ederek çıkaran birisin.... (çikolatalar harika görünüyor)

SADECE MİNHOM

Nerede imkansız var ben oraya yakınım zaten minhomdan da belli oluyordur

cansu ersan

Hayatın tadını biraz umursamayarak ve kendini mutlu ederek çıkaran birisin.