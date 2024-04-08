Çikolata Seçimlerine Göre Kişiliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Çikolata Seçimlerine Göre Kişiliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Çikolata seçimlerine göre kişilik analizini yapıyoruz!
Haydi testeee!
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Hayatın tadını biraz umursamayarak ve kendini mutlu ederek çıkaran birisin.
Sen zoru seviyorsun ve bundan tatmin oluyorsun. Bir şey ne kadar imkansızsa sen o kadar ona yakınsın.
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Hayatın tadını biraz umursamayarak ve kendini mutlu ederek çıkaran birisin.... (çikolatalar harika görünüyor)
Nerede imkansız var ben oraya yakınım zaten minhomdan da belli oluyordur
Hayatın tadını biraz umursamayarak ve kendini mutlu ederek çıkaran birisin.