Ölü Yıkayıcılarına Neden 'Gassal' Dendiğini Biliyor muydunuz? Öğrendikleriniz Sizi Etkileyebilir!
Ölü Yıkayıcılarına Neden 'Gassal' Dendiğini Biliyor muydunuz? Öğrendikleriniz Sizi Etkileyebilir!
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Tarih boyunca birçok kültür ölüm sonrası ritüellerle vefat edenleri onurlandırmış, bu ritüellerin önemli bir parçası olarak cenazeyi yıkama işlemi öne çıkmış.
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Özellikle İslam dininde ölüm dünya hayatından bir ayrılış ve ahiret alemine geçiş olarak kabul edilir. Bu nedenle ölülerin ahirete temiz bir şekilde uğurlanması amacıyla cenazeler özel bir şekilde yıkanır ve bu ritüel bir vecibe olarak görülür.
Bu önemli görevi üstlenen kişilere verilen “gassal” ismi Arapça “ġṣl” kökünden türetilmiş ve “yıkayan-yıkayıcı” anlamına gelir.
Ölülerin son guslünü yaptıkları için bu isimle anılan gassallar mesleklerini büyük bir sorumluluk ve özenle icra eder. Gassal terimi yazılı kaynaklarda ilk kez 1387 yılında “İrşadü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn” adlı eserde yer almış.
O dönemki yazılı kaynakta kullanımı ise şöyle: ''Bar turur vedi'a koyulmuş kişige takı gasb birle algan'' Ancak kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.
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Peki gasilhane ile bağlantısı? Adından da anlaşılacağı gibi gasilhane bu yıkama işleminin yapıldığı özel alanın adı. Bugün camilerin ya da hastanelerin cenaze bölümlerinde sıkça rastladığımız gasilhaneler gassalların mesleklerini icra ettiği yerlerdir.
Gassallar mesleklerinin büyük bir kısmını gasilhane olarak adlandırılan özel yıkama alanlarında geçirirler. İstanbul’da günümüzde bir gassal günde ortalama bir düzine cenaze yıkamakta, bazen ağır psikolojik durumlarla karşılaşmaktadır.
Ayrıca sürekli cenazeyle iç içe olmalarından dolayı psikologları da bulunuyor. Gassallık mesleğini yapan bir görevli şöyle söylüyor:
''Biz bu görevin öncelikle imani bir mesele olduğunu, dini bir hizmet olduğunu, farz olduğunu bilerek başlıyoruz. Onun dışında da karşılaşmış olduğumuz belli zorluklar var. Bize de büyükşehir belediyesin tahsis etmiş olduğu psikologlar vardır. Her bölgenin kendisine ait psikologları vardır ve belli günleri vardır. Gelip seninle konuşurlar, anlatırlar, dertlerini dinlerler, yön gösterirler, yardımcı olurlar. İmani durum olmasıyla, ailelerimizin desteğiyle üstesinden geliyoruz.''
Şimdi bir düşünelim: Kaçımız bu mesleği yapabilir? Gassalların bu kutsal görevine bir kez daha saygıyla bakmak gerek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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