Ölü Yıkayıcılarına Neden 'Gassal' Dendiğini Biliyor muydunuz? Öğrendikleriniz Sizi Etkileyebilir!

Hiç düşündünüz mü “gassal” neden “gassal” diye anılır? Ölü yıkayıcısı olarak bildiğimiz bu meslek aslında köklü bir geçmişe ve anlamlı bir hikayeye sahip. İlk kez ne zaman kullanıldığına dair ilginç bilgiler ortaya çıktı. Hadi biraz bu ismin kökenine bakalım.

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