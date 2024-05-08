Can Sıkıntının Sebebi Ne?

Verdiğin cevaplara göre senin canını sıkan şey toplumsal sorunlar! Hassas ve duyarlı kalbin, bu ara toplumsal sorunlarla baş edemiyor ve senin duygusal dünyanı bir hayli etkiliyor. Belki de son dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik, politik ve sosyal sorunlar seni biraz daha düşündürmeye, hatta belki de umutsuzluğa sürüklüyor. Ancak hatırlaman gereken bir şey var ki, ''Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz.'' 🥰 Biraz daha geniş bir perspektiften bakmayı denersen, belki de bu sorunların aslında senin çözümleyebileceğin sorunlar olmadığını görebilirsin. 🤔 Ve bu durum, senin üzerindeki yükü biraz daha hafifletebilir. Unutma, düşüncelerin ve endişelerin senin kontrolün altında. Bu yüzden, belki de daha pozitif ve umutlu bir bakış açısını benimsemeyi denemelisin. Böylece, belki de bu sorunları biraz daha küçük görebilir ve zihnini rahatlatabilirsin. Peki, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını merakla bekliyoruz!👇💃🕺