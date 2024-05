Can Sıkıntının Sebebi Ne?

Verdiğin cevaplara göre senin canını sıkan şey kişisel sorunların! Geçmişte yaşadıklarını aklından bir türlü çıkaramayan, olayları kendi içinde devasa bir hale getiren ve hassas bir kalbe sahip birisin. 🤔 Bu hassas yapın, her yeni sorunla karşılaştığında seni daha çok sorgulamaya ve enerjini düşürmeye itiyor. Ancak unutmamalısın ki, her sorun yanında bir çözümü de beraberinde getirir. Hayatta ölüm dışında her şeye bir çözüm bulunabiliyor. Bu gerçeği kabullenirsen, hayatın senin için çok daha kolay bir hale gelecektir. 😇 Bu yüzden fazla düşünmeyi bir kenara bırak ve hayatın tadını çıkar sevgili okurum. Peki, sence doğru tahmin ettik mi? Düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsin! 👇🤗