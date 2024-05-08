Can Sıkıntının Sebebi Ne?
Can Sıkıntının Sebebi Ne?
Bu ara kendini mutsuz, depresif veya karamsar mı hissediyorsun? Hepimizin bazen kendini kötü hissettiği, işin içinden çıkamadığı zamanlar olur. Ekonomik, kişisel veya sosyal bir çok sorunla birlikte yaşıyoruz. Bu testte sana can sıkıntının sebebini söylüyoruz. 😇 Öğrenmeye hazırsan, teste geçelim! 👇💃🕺
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Genel olarak kendini nasıl hissediyorsun?
3. Sorunlara yaklaşımını nasıl tanımlarsın?
4. Son zamanlardaki sorunların daha çok kiminle veya neyle ilgili?
5. Sence sen, overthinker (aşırı düşünen) bir insan mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yakın zamanda çok sevdiğin biri tarafından ihanete uğradın mı?
7. Bu fotoğraflardan hangisi seni rahatlatıyor?
8. Geleceğe dair umutlu bir insan olduğunu düşünüyor musun?
9. Kendini çok depresif hissettiğinde ne yaparak kendini rahatlatırsın?
10. Son olarak, bir kavga ortamında sen hangi kişisin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kişisel Sorunların!
Sağlık Sorunların!
Sosyal Sorunların!
Ailevi Sorunların!
Toplumsal Sorunlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın