Camları İz Bırakmadan Parlatmanın Yolları

Birçok kişi cam temizliği için en güneşli zamanı seçer ama aslında bu en büyük hata. Çünkü güneşte camlar çok hızlı kurur ve bu da suyun iz bırakmasına neden olur. Bu yüzden camları sabah erken saatlerde, havanın daha serin olduğu zamanlarda ya da bulutlu günlerde temizlemek en iyi sonuçları almanı sağlar.