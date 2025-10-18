Camları İz Bırakmadan Parlatmanın Yolları
Cam silmek geriye kalan izler ve lekelerle çoğumuzun canını sıkan bir iş. Oysa doğru yöntemler ve küçük püf noktalarıyla camları ışıl ışıl yapmak mümkün. Biz de bu yazıda camları iz bırakmadan parlatmanın en kolay ve işe yarar ipuçlarını derledik. İşte detaylar!
1. Mikrofiber bez kullanın.
2. Camları güneş altında silmeyin.
3. Ilık su kullanın.
4. Dairesel hareketler yerine yukarıdan aşağıya silin.
5. Büyük veya duşa kabin camları için çekçek kullanın.
6. Cam kenarlarını unutmayın.
7. Yumuşak ve temiz bez seçin.
8. Köpüklü sabun ya da benzer ürünlerden kaçının.
9. Sirke ve su karışımı deneyin.
10. Düzenli temizlik yapın.
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
