Camları İz Bırakmadan Parlatmanın Yolları

Sultan Oğuz
18.10.2025 - 11:35

Cam silmek geriye kalan izler ve lekelerle çoğumuzun canını sıkan bir iş. Oysa doğru yöntemler ve küçük püf noktalarıyla camları ışıl ışıl yapmak mümkün. Biz de bu yazıda camları iz bırakmadan parlatmanın en kolay ve işe yarar ipuçlarını derledik. İşte detaylar!

1. Mikrofiber bez kullanın.

Cam temizliğinde en büyük kurtarıcılardan biri kesinlikle mikrofiber bez! Normal bezler çoğu zaman ya tüy bırakır ya da camın üzerinde ince ince izler yapar ama mikrofiber bezler özel dokusu sayesinde cam yüzeyindeki tüm kirleri ve suyu içine hapseder, arkada hiç iz bırakmaz. Böylece daha az eforla camları tertemiz yapıp parlatabilirsin!

2. Camları güneş altında silmeyin.

Birçok kişi cam temizliği için en güneşli zamanı seçer ama aslında bu en büyük hata. Çünkü güneşte camlar çok hızlı kurur ve bu da suyun iz bırakmasına neden olur. Bu yüzden camları sabah erken saatlerde, havanın daha serin olduğu zamanlarda ya da bulutlu günlerde temizlemek en iyi sonuçları almanı sağlar.

3. Ilık su kullanın.

Cam temizliğinde suyun sıcaklığı düşünüldüğünden daha büyük bir rol oynar. Çok soğuk su kiri yeterince sökmez, çok sıcak su ise hem elinizi yakar hem de daha hızlı buharlaşarak iz bırakabilir. Ilık suyla hazırlanan temizlik karışımlarıysa hem lekeleri daha kolay çözer hem de camın üzerinde kururken sıcak su gibi leke bırakmaz.

4. Dairesel hareketler yerine yukarıdan aşağıya silin.

Camları silerken daireler çizmeyi alışkanlık etsek de bu yöntem iz bırakmaya çok müsait. Bunun yerine yukarıdan aşağıya ya da sağdan sola tek yönlü hareketlerle silmek, suyun belli bir düzen içinde akmasını sağlar. Böylece camın her noktası eşit şekilde temizler ve iz oluşmasının önüne geçersin.

5. Büyük veya duşa kabin camları için çekçek kullanın.

Özellikle büyük pencereler ya da balkon camları söz konusu olduğunda çekçek kullanmak hem işinizi çok hızlandırır hem de iz bırakma ihtimalini ortadan kaldırır. Çekçek, suyu ve deterjanı tek seferde camın üzerinden aldığından arkada damlacık ya da iz bırakmaz. Üstelik büyük efor sarf etmeden birkaç kere çekişle bile camlar anında pırıl pırıl görünür.

6. Cam kenarlarını unutmayın.

Camı silerken genelde kenarlara pek dikkat etmeyiz. O yüzden çoğu zaman kenarlarda hep su, toz ve kir birikir ve çok da iyi bir görüntü oluşturmaz. Bu yüzden çerçeveye yakın bölgeleri de özenle silin ki camın genel görünümü çok daha düzgün ve temiz görünsün!

7. Yumuşak ve temiz bez seçin.

Her bez cam silmek için uygun değil. Sert, eski ya da kirli bezler camı çizebilir veya temizlerken daha fazla leke bırakabilir. Bu yüzden mutlaka yumuşak ve temiz bir bez tercih edin. Bez temiz oldukça camın üzerinde kayar gibi ilerler ve hiç zorlanmadan pırıl pırıl bir görünüm elde edersiniz.

8. Köpüklü sabun ya da benzer ürünlerden kaçının.

Cam silerken fazla sabunumsu, köpük çıkaran ürünler kullanmak genellikle iyi bir fikir olmuyor çünkü sabunun köpüğü camın üzerinde kalıntı bırakır ve durulama yapmazsanız iz gibi görünür. Bu yüzden kullanmak isterseniz bile az miktarda sabunlu su eklemeye çalışın.

9. Sirke ve su karışımı deneyin.

Doğal yöntemlerden hoşlananların ilk tercihi sirke-su karışımı! Bir sprey şişesine yarım bardak sirke ile yarım bardak su koyarak hazırlayacağınız bu basit ama etkili çözüm, camlarda biriken tozları ve lekeleri kolayca söker. Üstelik, sirkenin parlaklık veren özelliği sayesinde deterjan kullanmadan da camlarınızı ışıl ışıl yaparsınız.

10. Düzenli temizlik yapın.

Camların uzun süre temiz ve parlak kalmasının en büyük sırrı düzenli temizliktir. Çok uzun süre beklediğinizde toz ve kirler cama iyice yapışır, çıkarması da zorlaşır. Ama düzenli aralıklarla cam silmek hem işinizi kolaylaştırır hem de camlarda iz oluşumunu minimuma indirir.

