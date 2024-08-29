Çalı Süpürgesinden Robot Süpürgeye Süpürgelerin Tarihsel Değişimi
Çalı Süpürgesinden Robot Süpürgeye Süpürgelerin Tarihsel Değişimi
Süpürgelerin tarihi değişimini hiç merak ettiniz mi? Robot süpürgeye gelene kadar süpürgeler nasıl değişmiş gelin birlikte bakalım...
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Çalı süpürgeler, elektrikli süpürgelerden önce evleri temizlemeye yardımcı oluyordu.
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Çalı süpürgelerinin yerini zamanla el süpürgeleri ve faraşlar almış.
Elektrikli süpürgelerin atası diyebileceğimiz süpürge Melville Bissell tarafından geliştirilmiş.
Bu süpürgenin bizdeki adı ise Gırgır. Tacettin Hiçyılmaz, Türkiye'de bu süpürgeyi üreterek yaygınlaşmasını sağlıyor.
Sırada benzinle çalışan süpürge var. Bu süpürge çok büyük olduğu için ancak at arabasıyla taşınabiliyormuş.
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