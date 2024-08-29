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Çalı Süpürgesinden Robot Süpürgeye Süpürgelerin Tarihsel Değişimi

etiket Çalı Süpürgesinden Robot Süpürgeye Süpürgelerin Tarihsel Değişimi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 13:16

Süpürgelerin tarihi değişimini hiç merak ettiniz mi? Robot süpürgeye gelene kadar süpürgeler nasıl değişmiş gelin birlikte bakalım...

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Çalı süpürgeler, elektrikli süpürgelerden önce evleri temizlemeye yardımcı oluyordu.

Elektrikli süpürgelerin icadından önce çalı süpürgeleri ile temizlik yapılıyordu. İlk zamanlarda kullanılan bu çalı süpürgeleri, şu an gördüklerimizden aslında çok farkı değiller. Dallardan ve otlardan yapılan süpürgeler tabii ki elektrik süpürgeleri gibi değildi ama o zamanlar iş görüyordu. Yapımı çok basit bu süpürgeler zamanında çok yaygınmış.

Çalı süpürgelerinin yerini zamanla el süpürgeleri ve faraşlar almış.

Zaman ilerledikçe çalı süpürgeleri geliştiriliyor ve şimdi de sıklıkla kullanılan el süpürge-faraş ikilisine dönüşüyor. El süpürgeleri ile süpürülen tozları toplamak için faraşlar kullanılıyordu. Çalı süpürgesinden biraz daha gelişmiş olan el süpürgeleri, elektrik süpürgelerinden alınan verimi sağlamıyordu tabii ki.

Elektrikli süpürgelerin atası diyebileceğimiz süpürge Melville Bissell tarafından geliştirilmiş.

Elektrikli süpürgelerin atası diyebileceğimiz süpürge Melville Bissell tarafından geliştirilmiş.

1876 yılında Bissell, dönen fırçalı bir süpürge geliştiriyor. Bu süpürge dönen fırçaları ile tozları topluyor. Uzun bir çubuğu olan süpürgeyi kullanmak için ileri geri ittirmek yeterli.

Bu süpürgenin bizdeki adı ise Gırgır. Tacettin Hiçyılmaz, Türkiye'de bu süpürgeyi üreterek yaygınlaşmasını sağlıyor.

Bu süpürgenin bizdeki adı ise Gırgır. Tacettin Hiçyılmaz, Türkiye'de bu süpürgeyi üreterek yaygınlaşmasını sağlıyor.

Gırgır, aslında dikey süpürgeye çok benzer bir süpürge çeşidi. Elektrikli modellere gelene kadar birçok evde kullanılan gırgırın birçok çeşidi günümüzde hâlâ kullanılıyor. İnsan gücüne dayandığı için zor bir kullanımı olsa da uzun yıllar evlerde elektrikli süpürgelerin yaptıkları işi yapıyorlar.

Sırada benzinle çalışan süpürge var. Bu süpürge çok büyük olduğu için ancak at arabasıyla taşınabiliyormuş.

Sırada benzinle çalışan süpürge var. Bu süpürge çok büyük olduğu için ancak at arabasıyla taşınabiliyormuş.

Bu pek pratik bir durum değil elbette. Evini temizlemek isteyenler için bu süpürge atla taşınarak eve getiriliyormuş. Bu dev süpürgeyi 1898 yılında John S. Thurman icat etmiş.

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1901 yılında Hubert Cecil Booth, elektrikli ilk süpürgeyi icat ediyor.

1901 yılında Hubert Cecil Booth, elektrikli ilk süpürgeyi icat ediyor.

Elektrikle çalışan süpürge önemli bir icat olsa da çok büyük olması ve taşınmasının zor olması yaygınlaşmasını engelliyor. Bu süpürge de evlere atla taşınarak evlerin temizlenmesine yardım ediyormuş. Uzun hortumu olan bu süpürgenin hortumu pencereden sokularak temizlik yapılıyormuş.

Sonunda sıra taşınabilir ilk süpürgeye geldi...

Sonunda sıra taşınabilir ilk süpürgeye geldi...

1908 yılında James Spangler tarafından geliştirilip daha sonra hakları William Hoover'e satılan süpürge taşınabilir olduğu için önemli bir yere sahip. Ev tipi ilk süpürge olarak kabul edilen Hoover'ın süpürgesi sayesinde evlerde süpürge kullanımı yaygınlaşmaya başladı.

James Dyson, 1983 yılında torbasız süpürgeyi icat ediyor.

James Dyson, 1983 yılında torbasız süpürgeyi icat ediyor.

Dyson'a gelene kadar süpürgelerde pek değişiklik yok. Ama 1983 yılı süpürgeler için değişim yılı. Dyson'ın toz torbası yerine siklon teknolojisi kullandığı tozsuz süpürgeler, daha etkili bir süpürme sağlayarak daha yüksek performans göstermiş.

Teknolojinin gelişmesiyle sonunda robot süpürgelere kavuştuk!

Şu aralar olmadığı ev kalmayan robot süpürge ilk defa 1996 yılında üretilmiş. İsveçli Electrolux firması tarafından üretilen ilk süpürge çok basit bir cihazmış. Sensörleri zayıf olduğu için nesnelere çarpıyormuş. Pahalı olduğu için de bir süre sonra üretilememiş.

İlk robot süpürgeler elbette öyle çok fonksiyonlu değildi, ama zamanla hem silen hem süpüren robot süpürgeler bile çıktı!

İlk robot süpürgeler elbette öyle çok fonksiyonlu değildi, ama zamanla hem silen hem süpüren robot süpürgeler bile çıktı!

Robot süpürgelerin hayatımıza getirdiği kolaylığı hepimiz biliyoruz. Hem süpüren hem silen Philips 7000 Serisi, siz kahvenizi içerken temizliği sizin yerinize yapıyor. Her an zahmetsiz temizlik yapmak için gereken Philips robot süpürge hiçbir noktayı atlamadan her yeri tertemiz yapıyor. Ultra güçlü emiş gücü ile özellikle evcil hayvanlı evlerde tüyleri ve dökülen kırıntıları silip süpürüyor.

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