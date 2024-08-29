Çalı Süpürgesinden Robot Süpürgeye Süpürgelerin Tarihsel Değişimi

Elektrikli süpürgelerin icadından önce çalı süpürgeleri ile temizlik yapılıyordu. İlk zamanlarda kullanılan bu çalı süpürgeleri, şu an gördüklerimizden aslında çok farkı değiller. Dallardan ve otlardan yapılan süpürgeler tabii ki elektrik süpürgeleri gibi değildi ama o zamanlar iş görüyordu. Yapımı çok basit bu süpürgeler zamanında çok yaygınmış.