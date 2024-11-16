Çağlar Ökten'in Bir Gecede Dört Yıllık İlişkisini Bitirmesini Sağlayan Seda Sayan'ın O Vaadini Anlatıyoruz!
Çağlar Ökten'in Bir Gecede Dört Yıllık İlişkisini Bitirmesini Sağlayan Seda Sayan'ın O Vaadini Anlatıyoruz!
Bacıların bacısı Seda Sayan ve bir o kadar çalkantılı aşk hayatına çoğumuz aşinayız. Ünlü isim yıllardır evliliklerinde dikiş tutturamamış fakat 7. evliliğiyle herkesleri şoka sokmaya başarmıştı. Magazin dünyasının en büyük skandallarında ismi geçen, her sözüyle sadece kaplerde değil hafızalarda da yer edinen Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'le yaptığı evlilik manşetlere bomba gibi oturmuştu. Bu evliliğin herkesleri şoke etmesinde bir nedeni yaş farkı olurken diğeri ise Seda Sayan'ın Ökten'e vermiş olduğu söz. Sabahların Sultanı Çağlar Ökten'e zamanında öyle bir söz veriyor ki kendisi dört yıllık ilişkisinii tek gecede bitirerek Seda Sayan'la birlikte olma kararı alıyor.
Gelin neler yaşanmış detaylara birlikte bakalım👇
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Oyunculuk, şarkıcılık derken sunuculuk kariyeriyle gönüllerde ayrı bir taht kuran Sabahların Sultanı Seda Sayan'ın birçok sözü kulaklara küpe ediliyor, yıllardır koruduğu güzelliğiyle kendisi ikonların başında yer alıyor.
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Bacıların bacısı olmak kolay değil, kendisi açıklamaları, sahne tarzı, evlilikleri, şarkıları ve 'abla' tavsiyeleriyle yıllardır magazinin en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Televizyon ekranlarından verdiği tavsiyeleri harfiyen uygulayan, magazin skandallarının bir numaralı isimlerinden biri olan Sayan'ın aşk hayatı da bir o kadar çalkantılı.
61 yaşında gençlere taş çıkartan görünüsü bir yana dursun daha önce altı evlilik yapan Seda Sayan, geçmişte Rıdvan Kılıç, Sinan Engin, Soner Yapacık gibi isimlerle yaptığı kısa süreli birliktelikleriyle dikkat çekmişti.
Seda Sayan 6. evliliğini türkücü Onur Şan ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirmiş fakat ikilinin iki sene süren evlilikleri 2010 senesinde son bulmuştu.
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Son evliliğinden tam 12 yıl sonra, 2022 senesinde şarkıcı Çağlar Ötken'le aşkı yeniden bulan Sayan'ın bu ilişkisi ise magazin manşetlerine oturmuştu.
37 yaşındaki Ökten'le aralarındaki yaş farkı yüzünden eleştirilerin odak noktası olan çift sosyal medya hesaplarından aşk paylaşımlarını yapmış ve olumsuz tepkilere kulak tıkamıştı.
Peki ikilinin yolları nasıl kesişti de bu ilişki kısa süre içerisinde evlilikle sonuçlandı? Gelin detaylara birlikte bakalım👇
Bu ilişki aslında Seda Sayan'ın Ökten'e verdiği bir sözle başlıyor ve Çağlar Ökten bir günde dört senelik ilişkisini bitirerek evlenme kararı alıyor. İkili Paris'te herkesten gizli bir şekilde evleniyor.
Seda Sayan'la evlenmeden üç ay öncesine kadar Çağlar Ökten'in kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi varmış.
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Seda Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulunmuş! Bunun üzerine Ökten, Lara Şehiroğlu'ndan ayrılarak Seda Sayan'la bir ilişkiye atılmış.
Hatta olaylar o kadar hızlı ilerlemiş ki Ökten ve Sayan çifti evlendiklerinde Lara Şehiroğlu'nun sosyal medya hesabından Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyormuş.
Evliliğin aşk evliliği mi albüm anlaşması mı olduğu konusunda eleştiriler bu haberlerin ortaya çıkmasından uzun bir süre sonra da devam etti.
24 senelik yaş farkıyla medyanın ilgisini çekmeye devam eden çift, Ökten'in annesi ve Seda Sayan arasındaki yaş farkının oldukça az olduğuyla da gündeme geldi.
Fakat Seda Sayan bu eleştirilere de kaynanasıyla arasından su sızmadığını göstermek adına "Hicommm" notunu düştüğü bu paylaşımla cevap vermişti.
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Seda Sayan gibi şarkıcı olan fakat bu evlilikten önce yıldızı pek de parlamayan Çağlar Ökten evliliğin 'albüm' yüzünden yapıldığı söylentilerinin doğruluğuna işaret etti.
Çağlar Ökten'in yaptığı evlilik sonrası müzik dünyasındaki bilinirliği gözle görülür şekilde arttı. Seda Sayan biricik aşkının kliplerinde yer alarak ve düet yaparak desteklemeye devam ediyor.
Şimdilerde şarkılar çıkartarak kariyerine devam eden Çağlar Ökten'in bir de genç yaşta yaptığı bir evlilikten bir oğlu var.
Dansa olan yeteneğiyle öne çıkan 14 yaşındaki Artur'u da ikiliyle görmeye bu süreçte alışmıştık. Fakat sosyal medya hesabından Artur'un yaptığı bir yorum Seda Sayan'la aralarının pek de iyi olmadığını düşündürmüştü.
Yapılan "Sırtın yere gelmez Seda annen var bu hayatta" yorumuna "Seda benim annem değil" şeklinde cevap veren Artur Seda Sayan'ı annesinin yerine koymayacağını söylemişti.
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Olaydan sonra Artur'un bir dans yarışmasında kazandığı ödülü Seda Sayan'ın vermesinin ardından soğukluk iddiaları da son bulmuştu.
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