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Büyük Markaların Şubesini Açmak İsteyenlere: Distribütör Nedir? Distribütör Firma Nasıl Olunur?

etiket Büyük Markaların Şubesini Açmak İsteyenlere: Distribütör Nedir? Distribütör Firma Nasıl Olunur?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 14:01

Büyük markaların isimlerini ve aslında hazır hedef kitlelerini, güven veren yönlerini kullanarak yeni bir iş açmak isteyenler buraya. Size distribütör nedir, nasıl olunur anlatıyoruz. Distribütör firma olarak neler yapmanız gerekiyor? Adımları neler? Hepsi bu içerikte. Hazırsanız başlayalım!

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Öncelikle distribütör nedir onun tanımıyla başlayalım.

Distribütör, bir üretici firmanın ürünlerini belirli bir coğrafi bölgede toptan satın alıp, daha sonra bu ürünleri perakendecilere veya diğer işletmelere satan aracı bir firmadır.

Aslında ana rolü, üretici ile tüketici arasında köprü görevi görerek, ürünlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar.

Ürünlerin depolanması, dağıtımı, pazarlanması ve satış sonrası hizmetleri gibi konularda sorumluluk alır.

Distribütör olmak için önce marka seçimi yapmanız gerekir.

İlk olarak, distribütörlük almak istediğiniz markayı belirlemelisiniz. Markanın büyüklüğü, ürün çeşitliliği, pazarlama stratejileri ve size sunduğu destekler gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.

Örneğin, bir imalatçı mobilyayı üretir ve siz ondan bu mobilyayı alarak satarsınız.

Örneğin, bir imalatçı mobilyayı üretir ve siz ondan bu mobilyayı alarak satarsınız.

Tüm pazarlama, satış süreçleri size aittir. Artık ürünün pazarlaması sizden sorulur. Dilerseniz kendiniz de bu ürünü satmayarak imalatçıdan alıp perakendecilere de satabilirsiniz.

Alanınızı belirledikten sonra şirket kurulumu yapmalısınız.

Bir distribütörlük almak için genellikle tüzel kişilik sahibi olmanız gerekir. Bu nedenle, bir şirket kurmanız gerekebilir.

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Seçeceğiniz alana göre bir sermaye ve bütçe oluşturmanız gerekir.

Seçeceğiniz alana göre bir sermaye ve bütçe oluşturmanız gerekir.

Distribütörlük için belirli bir sermaye ve finansal güce sahip olmanız beklenir. Ürünleri satın almak, depo kiralamak ve diğer masrafları karşılayabilecek kadar bütçenizin olması önemlidir.

Pazar araştırması yaptıktan sonra faaliyet göstereceğiniz bölgenin sınırlarını çizmelisiniz.

Pazar araştırması yaptıktan sonra faaliyet göstereceğiniz bölgenin sınırlarını çizmelisiniz.

Hedef pazarınızı iyi analiz etmeli, rakiplerinizi tanımalı ve pazarın ihtiyaçlarını belirlemelisiniz. Ardından hangi bölgede faaliyet göstereceğinizi belirlemeli, bu bölgenin potansiyelini değerlendirmelisiniz.

Marka ile iletişime geçerek yasal süreci başlatmalısınız.

Seçtiğiniz markanın distribütörlük şartlarını öğrenmeli ve başvurunuzu yapmalısınız. Eğer başvurunuz kabul edilirse, marka ile bir distribütörlük sözleşmesi imzalayacaksınız. Bu sözleşmede, haklarınız,yükümlülükleriniz, satış hedefleriniz ve diğer önemli detaylar yer alacaktır.

Görev ve sorumluluklarınızı yerinize getirmeniz beklenir, peki nedir bu görev ve sorumluluklar?

Başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralayabiliriz:

  • Pazarlama ve satış

  • Lojistik ve dağıtım

  • Ekip kurmak

  • Ürün depolama

Markanın ürünlerine daha hakim olabilmek için bazı alanlarda ürün hakkında eğitimler almanız gerekebilir.

Marka, size pazarlama materyalleri, satış eğitimi, teknik destek gibi konularda destek sağlayabilir.

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Son olarak distribütör olmanın avantajlarından da yararlanabilirsiniz.

Peki nedir bu avantajlar? Distribütör olarak kendi işinizi kurabilir ve karlı bir işletme oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda Güçlü bir markanın ürünleriyle çalışarak, müşteri güvenini kazanabilirsiniz.

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