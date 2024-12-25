25 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
25 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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6 Şubat'ta yaşanan korkunç depremin ardından kolları sıvayan Haluk Levent kurucusu olduğu AHBAP'la birlikte depremzedeler için bağış toplamıştı. Bu süreçte Levent'i hedef alan isimlerden biri Deniz Akkaya olmuştu. Ünlü şarkıcıyı dolandırıcılıkla suçlayan Akkaya için 3,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Bugün davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Eski manken Deniz Akkaya’nın yargılandığı dava karara bağlandı.
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Demet Özdemir rol aldığı her yapımla birkaç adım öne çıkan, güzelliği ve zarafetiyle kendine hayran bırakan oyuncularımızdan. Son dönemde farklı ülkelerden ödüllerle dönen ünlü oyuncunun çok geniş bir takipçisi var. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özdemir, oyunculuğunun dışında dans yetenekleriyle de büyük ilgi topluyor. Bu yeteneklerini bir kez daha sergileyen Demet Özdemir'in yeni dans videosu kısa sürede milyon izlemeyi buldu. Dansı çok beğenenler kadar eleştirenler de oldu tabii...
Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği 2025 yılında asgari ücretleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. Dört bir yandan sesler yükselirken ünlüler de bu duruma sessiz kalmadı. Olaya sessiz kalmayan oyuncu Merve Boluğur, yeni asgari ücrete Sırrı Süreyya Önder'in Mahmut Tanal'a verdiği tepkiyle dublaj yaptı.
Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Camdaki Kız' dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu Bu kez hayırlı bir haberle gündeme oturdu. Ünlü oyuncu üç yıldır aşk yaşadığı sevgisiliyle evlilik yolunda adım attı. Kanal D Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir otelde nişanlandı. Geceye damgasını vuran konuysa milyon liralık nişan hediyesi oldu!
Milyonlarca çalışan vatadaş tarafından merakla beklenen 2025 asgari ücreti açıklandı. 22 bin 104 lira olarak açıklanan rakamın yüzde 30’luk zam oranı tepkilerin odağı oldu. Yaşam şartlarının günden güne ağırlaştığı dönemde ortalık fena kızıştı. Sosyal medyayının çalkalandığı konuya Tuna Kiremitçi de tepkisizi kalamadı. Ünlü yazar ve müzisyenin tokat etkisi yaratan "Asgari ücretten şikayet milli davaya ihanettir" tweetindeki ironi dikkatlerden kaçmadı.
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Cinsiyet geçiş süreci boyunca sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mika Can Raun hala her paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram ve TikTok gibi mecralarda ortalığı kasıp kavuran Mika bu sefer de adım adım Şanlıurfa gezisini paylaşıyor. Şehrin simgeleri haline gelen yerleri dolaşan Mika Raun, sevgilisiyle beraber bir türbeye gitti. Mika'nın çocuk duasıysa sosyal medyada mini bir şok etkisi yarattı!
Beklentilerin altında kalan yeni asgari ücret geçtiğimiz gün açıklandı. Açıklanan tutar sosyal medya gündemine otururken farklı kesimler tepki göstermeye devam ediyor. Şahan Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımla "Allah yardımcınız olsun" ifadeleriyle tepki gösterirken Ecem Erkek de yeni ücrete sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Erkek'e bir kullanıcıdan "duyar kasıyorsun" ithamı gecikmedi. Oyuncu o kullanıcının mesajı karşısında fena patladı!
Hayatımıza Cevapsız Çınlama ile girip Sen Olsan Bari ile patlayan Aleyna Tilki, kısa sürede büyük bir popülarite kazandı. Şimdilerde sektördeki en genç isimlerden biri olan Tilki, bir süredir müzik dünyasına küskün takılan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde "Bekleyenim" şarkısını piyasaya sürdü. Klibindeki kombininiyle dikkat çeken Tilki, birkaç saat önce klibinin kamera arkasından yeni videolar paylaştı. Yakın kadrajdan gördüğümüz Tilki, kombiniyle yine ve yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı!
Kerem Bürsin ve Melis Sezen 'Şımarık' filmiyle sinemalara geri döndü bildiğiniz gibi. Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı film 20 Aralık günü vizyona girdi. Galasından tutun da başrollerin uyumlarına kadar birçok konuda dikkat çeken film Rus yapımı "Son of A Rich"ten uyarlandı. Ne yapsalar olay olan Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in uyumu ise izleyicilerden tam not aldı. Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Bürsin ve Sezen'in samimi halleri ise kameralara yakalandı. Melis Sezen'in dişinde ruj var mı diye kontrol eden Kerem Bürsin X'te gündeme oturdu!
Mert Demir'le ayrılığının ardından saçlarını modelden modele sokan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamladı. Mert Demir'den sonra değişen imajıyla dikkat çeken Sarıkaya, bu sefer de biraz önce paylaştığı göz kanatan pozlarıyla gündemimizde! Gelin, baştan aşağı her detayı birilerine dert olan pozlara ve gelen yorumlara beraber bakalım!
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Berkin Gökbudak'la evlendikten sonra ailesini merkeze koyan, bir de dünya güzeli kızı olan Aslı Enver, geçtiğimiz saatlerde uzun süredir paylaşmadığı bal kızının yeni videolarını paylaştı. Hasret kaldığımız Elay, hem kombini, hem boncuk gözleri hem de cin bakışlarıyla herkesin gönlünü fethetti! Gelin, Elay ne kadar büyümüş ve nasıl güzelleşmiş beraber görelim!
Yıllardır sayısız sinema, tiyatro ve dizide oynamış usta oyuncu Nevra Serezli hepimizin aşina olduğu isimlerden biri. Usta sanatçı Nevra Serezli, küçük oğlu Selim Serezli ile birlikte Murat Evgin'in YouTube programına konuk oldu. İkinci oğlunu kucağına alan Serezli yaşadığı şok hakkında ilk defa konuştu. Murat Evgin'in “Selim Ağabey, tam kariyerinizin ortasında doğdu. Duygularınız ne olmuştu?” sorusuna verdiği cevapla gündeme gelen usta oyuncu ne demiş gelin detaylara birlikte bakalım...
İki sezondur fırtınalar estiren İnci Taneleri bu sefer dizideki herhangi bir olayla değil dizi oyuncularının özel hayatıyla gündeme oturdu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir set aşkı daha patlak verdi! İnci Taneleri'nin Nusret'i Rıza Kocaoğlu ile aynı diziden bir başka oyuncunun aşk yaşadığı iddia edildi! Buyrun gelin, yıl bitmeden setten kimler birbirine düşmüş beraber görelim...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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