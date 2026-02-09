onedio
Bursluluk Sınavı 2026 Başvuru Ekranı: Bursluluk Sınavı Ne Zaman, Kimler Başvurabilir?

Dilara Bağcı Peker
09.02.2026 - 10:33

Milli Eğitim Bakanlığı, her sene bursluluk sınavını düzenlemeye devam ediyor. Bursluluk sınavına 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar girebiliyor. Bursluluk sınavı başvurularının nasıl yapılacağı ise merak ediliyor.

Peki bursluluk sınavına kimler başvurabilir, başvuru nasıl yapılır? İşte 2026 bursluluk sınavı tarihleri ve başvuru ekranı!

Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Bursluluk sınavı için heyecan başladı. Bursluluk sınavı başvuruları, MEB tarafından alınıyor ve sınav yine MEB tarafından uygulanıyor. İOKBS başvuruları internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Bursluluk sınavı başvuruları MEB'in sitesinden veya e-okul sisteminden yapılabilir. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilir.

E-OKUL BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI

Bursluluk Sınavı Son Başvuru Ne Zaman?

Bursluluk sınavı son başvuru tarihi 11 Mart 2026'dır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden alınabilir.

Bursluluk Sınavına Kimler Başvurabilir?

Bursluluk sınavına ortaokul 5. sınıftan lise 11. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilir. Bursluluk sınavı başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

  • Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı,

  • 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve

  • 11’inci sınıflarında öğrenci olmak.

  • İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme

  • yaptırımı/ cezası almamış olmak.

  • Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları

  • sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

Bursluluk Sınavı 2026 Ne Zaman?

Sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak Bursluluk sınavı saat 10.00'da başlayacak.

Bursluluk Sınavı Kaç Soru?

Bursluluk sınavında tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak.

Bursluluk Sınavı Kaç Dakika Sürüyor?

Bursluluk sınavı toplam 100 dakika sürecek. 

Bursluluk Sınavı 2026 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları 1 Haziran 2026'da açıklanacak.

Bursluluk Sınav Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Bursluluk sınav sonuçlarına 'www.meb.gov.tr' internet adresinden bakılabilir.

Bursluluk Parası Ne Kadar?

2026'nın ilk 6 ayı için bursluluk ücreti 2761 TL'dir.

