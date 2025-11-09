Burcuna Göre Seni Hangi Travman Şekillendirdi?
Hepimizin geçmişinde iz bırakan anlar vardır; bazen küçük bir kırılma, bazen bir kayıp, bazen de göz ardı edilme hissi… Bu test, doğduğun burcun kişilik eğilimleri ve savunma mekanizmalarına bakarak, yaşamın boyunca seni en çok şekillendiren travmanı ortaya koyuyor.
Hadi teste!
Burcunu seçer misin?
Seni onaylanmama ve yetersiz hissettirilme travman şekillendirmiş!
Seni kaybetme ve değersizlik travman şekillendirmiş!
Seni yalnız kalma travman şekillendirmiş!
Seni ihmal edilme travman şekillendirmiş!
Seni küçük düşürülme travman şekillendirmiş!
Seni eleştirilme travman şekillendirmiş!
Seni terk edilme travman şekillendirmiş!
Seni ihanet travman şekillendirmiş!
Seni özgürlüğünün kısıtlanması travman şekillendirmiş!
Seni başarısızlık travman şekillendirmiş!
Seni anlaşılmama travman şekillendirmiş!
Seni aşırı yüklenilme travman şekillendirmiş!
