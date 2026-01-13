onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Burcuna Göre Hangi Salon Tasarımı Sana Uygun?

etiket Burcuna Göre Hangi Salon Tasarımı Sana Uygun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
13.01.2026 - 17:01

Salonlar günün yorgunluğunu attığımız ve evde en çok vakit geçirdiğimiz alanlar. Bu yüzden dekorasyonunun sadece göze hitap etmesi yetmez, aynı zamanda içinde yaşayan kişiyi de yansıtması gerekir. Senin burcuna ve enerjine en uygun salon tasarımı hangisi? Merak ediyorsan seni şöyle alalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce cinsiyetini öğrenelim.

Şimdi de yaşını öğrenelim.

Burcunu seçer misin?

Şimdi şunu soralım: Evdeki en büyük yardımcını öğrenebilir miyiz?

Şimdi şunu soralım: Evdeki en büyük yardımcını öğrenebilir miyiz?

Evinde temizlik yapma sıklığını öğrenebilir miyiz?

Evinde temizlik yapma sıklığını öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temizlik yaptıktan sonra bünyene çöken his bunlardan hangisi?

Modern, şık ve işlevsel bir salon tasarımı Koç burcuna yakışır!

Modern, şık ve işlevsel bir salon tasarımı Koç burcuna yakışır!

Enerjisi hiç bitmeyen Koçlar için salon, onları yavaşlatan detaylardan arınmış olmalı. Hayatı hızlı yaşamayı sevdiği için karmaşık dekorasyonlar veya sürekli bakım isteyen eşyalar onlara göre değil. Bu salon tasarımındaki gibi açık mutfak ve salonun iç içe olduğu tasarımlar, bir Koç burcu olarak ihtiyacın olan o geniş hareket alanını sağlıyor. Keskin hatlı mobilyalar yok, gereksiz kalabalıktan uzak bir tasarım var ve genel itibariyle sade ve işlevsel bir yerleşim mevcut olmalı. Bu salon da tam senin karakterin gibi net, modern ve her an harekete geçmeye hazır!

Boğa burcuna estetik ve konforun bir arada olduğu bir salon tasarımı yakışır!

Boğa burcuna estetik ve konforun bir arada olduğu bir salon tasarımı yakışır!

Boğalar için salon sadece bir oda değil, adeta bir sığınaktır. Senin yaşam alanında basit görünen veya rahatsız hissettiren hiçbir eşyaya yer yok. Yönetici gezegenin Venüs'ün etkisiyle bu salondaki gibi altın detaylı aydınlatmalar ve zengin dokular tam sana göre. Hem göze hitap eden bir şıklık hem de içine gömülüp saatlerce keyif yapabileceğin o geniş, rahat koltuklar da çok cazip görünüyor! Bir Boğa burcunun salonu 'Biraz daha otursak mı?' dedirtecek kadar sıcak, kaliteli ve davetkar olmalı!

İkizler burcunun salonu muhakkak güneş görmeli!

İkizler burcunun salonu muhakkak güneş görmeli!

İkizler burcu için salon sadece oturulan bir yer değil. Sohbetin hiç bitmediği dinamik bir alandır diyebiliriz. Ne özel hayatında ne de yaşam alanında tek düzeliğe yer yok. Senin salonun, meraklı ve değişken doğanı yansıtacak kadar renkli ve ilginç olmalı. Bu salon tasarımındaki gibi farklı tarzları cesurca birleştiren bir yaklaşım tam sana göre. Mor kadife kanepenin canlılığı, desenli pufların kattığı hareket ve modern sanat eserleri burcunun ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. Bolca doğal ışık alan, ferah ve arkadaşlarınla saatlerce sohbet edebileceğin farklı oturma alanlarına sahip bu salon zihnini sürekli canlı tutacak!

Evcimen Yengeçlerin salonu da ev gibi hissettirmeli!

Evcimen Yengeçlerin salonu da ev gibi hissettirmeli!

Yengeçler için ev demek dış dünyanın kaosundan kaçıp sığındıkları en güvenli kale demek! Bu yüzden senin salonun modern ve soğuk çizgilerden ziyade yaşanmışlık hissi veren ve seni şefkatle sarmalayan bir atmosfere sahip olmalı. Sıcak, loş aydınlatmalar ve ahşap mobilyaların yarattığı o geleneksel ve bir o kadar huzurlu hava tam sana göre. Ailenle veya sevdiklerinle baş başa kalabileceğin, pencereleri örten kalın perdelerle mahremiyetin korunduğu bu salon senin hassas ruhuna çok iyi geliyor. Eski anıları canlandıran çerçeveler ve içine gömülebileceğin yumuşak koltuklar, burayı evden çok bir yuva yapıyor.

Bir Aslan burcunun salon tasarımı muhakkak geniş bir alanda sunulmalı!

Bir Aslan burcunun salon tasarımı muhakkak geniş bir alanda sunulmalı!

Aslan burcu için yaşam alanı aslında karakteri gibi güçlü ve kendinden emin olmalı. Küçük veya sıkışık alanlar sana göre değil kesinlikle. Sen ferahlığı ve kaliteyi hissetmek isteyen bir karaktere sahipsin. Bu salon tasarımı gibi geniş cepheli ve yüksek tavan hissi veren alanlar, aradığın o lüks duygusunu tam olarak karşılıyor. Dikkat çekici mermer görünümlü duvarlar ve raflardaki özel aydınlatmalar sıradanlıktan uzak, sofistike bir atmosfer yaratıyor. Mobilyalarda tercih edilen modern ve keskin hatlar ise Aslan’ın yönetici ruhunu yansıtıyor. Her detay yerli yerinde ve ben buradayım diyor.

Her şey yerli yerinde olmalı ki Başak burcu derin bir nefes alabilsin!

Her şey yerli yerinde olmalı ki Başak burcu derin bir nefes alabilsin!

Başaklar için bir salonun en önemli özelliği temiz ve düzenli olmasıdır. Karmaşa ve gereksiz detaylar zihnini yorabilir, bu yüzden senin için ideal alan sadelik ve işlevsellik üzerine kuruludur diye düşünüyoruz! Bu salon tasarımı gibi minimalist bir yaklaşım tam sana göre. Renk paleti nötr. Gözü yormayan ve dingin bir atmosfer. Ahşap detayların mekana kattığı doğal bir sıcaklık. Her eşyanın belirli bir amacı ve yeri olduğu gereksiz kalabalıktan arınmış bu düzenli alan senin titiz ve pratik doğanla birebir örtüşüyor. Bol doğal ışık alan bu ferah ortam, günün stresinden uzaklaşıp zihnini dinlendirebileceğin bir ortam.

Terazi burcunun estetik anlayışı salonuna da yansımalı!

Terazi burcunun estetik anlayışı salonuna da yansımalı!

Teraziler için salon her şeyden önce göze hitap etmeli ve kusursuz bir dengeye sahip olmalı. Bu yüzden uyumsuz renkler veya dağınık bir görüntü senin estetik algını rahatsız edebilir. Bu salon tasarımı gibi simetrik yerleşimler (pencere ve perdelerin dengesi gibi) tam sana göre. Lacivert ve beyazın yarattığı huzurlu uyumun kırmızı kapı gibi sanatsal bir dokunuşla tamamlandığı bu alan Terazi’nin zarafet arayışını karşılıyor. Hem şık bir davet verebileceğin hem de estetik detayların keyfini çıkarabileceğin, sanat ve uyumun iç içe geçtiği bir atmosfer...

Akrep burcunun koyu renk sevdası salonuna her zaman yansımış olmalı!

Akrep burcunun koyu renk sevdası salonuna her zaman yansımış olmalı!

Akrepler için evler her zaman dışarıdaki kalabalıktan kaçıp kendilerini yeniledikleri ve mahremiyeti yüksek özel bir alan olmuştur. Bu yüzden salonunda sıradan veya yüzeysel görünen hiçbir şeye yer yoktur çünkü her detay bir derinlik taşımalıdır. Bu salon tasarımı gibi koyu tonların, ahşap ve metalle harmanlandığı biraz maskülen ve net bir tarz tam sana göre. Mobilyalarda veya raflarda tercih edilen siyah ve antrasit detaylar senin o gizemli ve güçlü karakterini yansıtıyor. Dikkat dağıtıcı fazlalıklardan uzak, sadece sana ilham veren kitapların veya objelerin ön planda olduğu, odaklanmanı kolaylaştıran karakterli bir atmosfer tam senlik!

Özgür bir ruh denince akıllara sadece Yay burcu gelmeli!

Özgür bir ruh denince akıllara sadece Yay burcu gelmeli!

Yay burcunu dört duvar arasına hapsetmek zordur, bu yüzden salonu da sınırları zorladığı bir alan olmalıdır! Tek bir tarza bağlı kalmak yerine tıpkı bu salondaki gibi gezdiğin yerlerden, farklı kültürlerden ve felsefelerden topladığın parçaların bir araya geldiği kuralsız bir galeri gibi olmalı. Bolca bitki, renklerin özgürce dansı ve her köşesinde bir hikaye anlatan sanat eserleriyle burası senin maceracı ruhunun evi diyebiliriz. Ayrıca buzdolabında da bir sürü magnet vardır, eminiz!

Oğlak burcu klasikten şaşar mı? Şaşmaz.

Oğlak burcu klasikten şaşar mı? Şaşmaz.

Oğlak için salon bir dinlenme yerinden fazlasıdır. Burası elde edilen başarıların ve disiplinli hayatın somut bir kanıtıdır desek abartmış olmayız. Gelip geçici trendler veya ucuz malzemeler senin dünyanda yer bulamaz. Simetriye dayalı net bir düzenin, sağlam malzemelerden üretilmiş deri koltuklar ve mekana prestij katan şömine detayının olduğu salon tasarımları tam sana göre. Burası her köşesinde kalitenin hissedildiği, işlevselliğin estetikle buluştuğu ve senin o sarsılmaz karakterini yansıtan ağırlığı olan bir mekan.

Salon tasarımı Kova burcunun karakterini eksiksiz yansıtmalı.

Salon tasarımı Kova burcunun karakterini eksiksiz yansıtmalı.

Kova burcuysan evin de senin gibi başkalarına benzememeli! Herkesin evinde gördüğümüz o standart mobilyalar veya klasik süslemeler seni üzer. Sen yaşam alanında kuralları yıkmayı ve kendi tarzını konuşturmayı seviyorsun. Geometrik şekilli modern aydınlatmalar, koyu renk mobilyalarla açık renk duvarların yarattığı o net zıtlık tam senin havanı yansıtıyor. Salonun hem teknolojik aletlerin için pratik bir alan sunmalı hem de arkadaşlarınla toplanıp dünyayı kurtaracak teoriler konuşmak için yeterince ferah olmalı. Senin salonunda abartılı bir gösterişe hiç gerek yok!

Balık burcunun salon tasarımı onun duygusal sığınağı gibi bir şey!

Balık burcunun salon tasarımı onun duygusal sığınağı gibi bir şey!

Balık burcuysan dış dünya bazen sana fazla gürültülü ve yorucu gelebilir. Bu yüzden salonun eve adım atar atmaz seni pamuklara sarıp sarmalayan bir kaçış noktası olmalı. Gözü yormayan yumuşak toprak tonları, sakinleştirici bir aydınlatma ve tabii ki üzerine kıvrılıp hayallere dalabileceğin o geniş, konforlu köşe koltuğu salon tasarımında tamamen seni yansıtıyor. Senin ihtiyacın olan şey tam olarak bu aslında. Karmaşadan uzak, ruhunu dinlendiren ve seni güvende hissettiren bir atmosfer. Burada zamanın nasıl geçtiğini unutup kendi dünyana çekilebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın