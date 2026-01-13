Burcuna Göre Hangi Salon Tasarımı Sana Uygun?
Salonlar günün yorgunluğunu attığımız ve evde en çok vakit geçirdiğimiz alanlar. Bu yüzden dekorasyonunun sadece göze hitap etmesi yetmez, aynı zamanda içinde yaşayan kişiyi de yansıtması gerekir. Senin burcuna ve enerjine en uygun salon tasarımı hangisi? Merak ediyorsan seni şöyle alalım. 👇
Önce cinsiyetini öğrenelim.
Şimdi de yaşını öğrenelim.
Burcunu seçer misin?
Şimdi şunu soralım: Evdeki en büyük yardımcını öğrenebilir miyiz?
Evinde temizlik yapma sıklığını öğrenebilir miyiz?
Temizlik yaptıktan sonra bünyene çöken his bunlardan hangisi?
Modern, şık ve işlevsel bir salon tasarımı Koç burcuna yakışır!
Boğa burcuna estetik ve konforun bir arada olduğu bir salon tasarımı yakışır!
İkizler burcunun salonu muhakkak güneş görmeli!
Evcimen Yengeçlerin salonu da ev gibi hissettirmeli!
Bir Aslan burcunun salon tasarımı muhakkak geniş bir alanda sunulmalı!
Her şey yerli yerinde olmalı ki Başak burcu derin bir nefes alabilsin!
Terazi burcunun estetik anlayışı salonuna da yansımalı!
Akrep burcunun koyu renk sevdası salonuna her zaman yansımış olmalı!
Özgür bir ruh denince akıllara sadece Yay burcu gelmeli!
Oğlak burcu klasikten şaşar mı? Şaşmaz.
Salon tasarımı Kova burcunun karakterini eksiksiz yansıtmalı.
Balık burcunun salon tasarımı onun duygusal sığınağı gibi bir şey!
