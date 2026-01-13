Burcuna Göre Hangi Salon Tasarımı Sana Uygun?

Enerjisi hiç bitmeyen Koçlar için salon, onları yavaşlatan detaylardan arınmış olmalı. Hayatı hızlı yaşamayı sevdiği için karmaşık dekorasyonlar veya sürekli bakım isteyen eşyalar onlara göre değil. Bu salon tasarımındaki gibi açık mutfak ve salonun iç içe olduğu tasarımlar, bir Koç burcu olarak ihtiyacın olan o geniş hareket alanını sağlıyor. Keskin hatlı mobilyalar yok, gereksiz kalabalıktan uzak bir tasarım var ve genel itibariyle sade ve işlevsel bir yerleşim mevcut olmalı. Bu salon da tam senin karakterin gibi net, modern ve her an harekete geçmeye hazır!