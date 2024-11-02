Burcuna Göre Hangi Burçla Arkadaş Olmalısın?
Burcuna Göre Hangi Burçla Arkadaş Olmalısın?
Hangi burcun hangi burçla daha iyi anlaştığını merak ediyor musun? Bu durum bize senin kiminle daha iyi arkadaş olacağını gösteriyor. Hadi teste!
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Burcunu seçer misin?
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Burcuna göre sen akrep burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen yengeç burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen kova burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen boğa burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen başak burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen aslan burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen oğlak burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen koç burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen balık burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen terazi burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen ikizler burcuyla arkadaş olmalısın!
Burcuna göre sen yay burcuyla arkadaş olmalısın!
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