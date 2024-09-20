Burcuna Göre Alışverişte Nasılsın?
Burcuna Göre Alışverişte Nasılsın?
Bir alışveriş merkezindeyken hiç etrafınıza bakıp insanların farklı alışveriş stillerini gözlemlediniz mi? Kimileri vitrinlere bakmadan direkt olarak hedeflerine yönelirken, kimileri saatlerce dolaşıp en sonunda bir şey almadan çıkar. Peki, hiç düşündünüz mü bu alışveriş stillerinin burçlarla bir ilgisi olabilir mi? Gelin hangi burç, alışverişte nasıl birlikte bakalım.
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Koç
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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Başak
Terazi
Akrep
Oğlak
Yay
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Kova
Balık
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