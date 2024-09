Burcuna Göre Alışverişte Nasılsın?

İkizler burcu, alışveriş yapmayı bir yaşam tarzı olarak görür. Ancak her İkizlerin karşı karşıya kaldığı ilk ve en büyük sorun, hangi mağazaya gideceğine karar vermektir. İkizler burcu, her zaman yeni ve farklı deneyimlere açık olduğu için, mağaza seçiminde de aynı çeşitliliği arar. Bu yüzden, onları her zaman farklı mağazaları keşfederken görebilirsiniz.