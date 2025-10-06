Burçlara Göre Dolunay Yorumu
Dolunay, astrolojide önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve her burç üzerinde farklı etkiler yaratır. Bu yazıda, dolunayın burçlara göre nasıl yorumlandığını ve bu dönemde sizleri nelerin beklediğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Koç ve Yükselen Koçlar: Dolunayı en zirvede siz yaşayacaksınız.
Boğa ve Yükselen Boğalar: Dolunay kendinizi bi parça nadasa almanız gerektiğini vurguluyor.
İkizler ve Yükselen İkizler: Dolunayın tatlı telaşlısı ve ballı kaymaklısı sizsiniz...
Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Dolunayın kararlısı ve sağlamcısı sizsiniz.
Aslan ve Yükselen Aslanlar: Dolunayın koruması altında olan sizsiniz.
Başak ve Yükselen Başaklar: Dolunayda en kıymet bilen sizsiniz.
Terazi ve Yükselen Teraziler: Dolunayın net olanı sizsiniz.
Akrep ve Yükselen Akrepler: Dolunayın en düzenlisi sizsiniz.
Yay ve Yükselen Yaylar: Dolunayın en cesur olanı sizsiniz.
Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Dolunayın en duygusal olanı sizsiniz.
Kova ve Yükselen Kovalar: Dolunayın en işbirliği yapanı sizsiniz.
Balık ve Yükselen Balıklar: Dolunayın en kârlı çıkanı sizsiniz.
