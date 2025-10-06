onedio
Burçlara Göre Dolunay Yorumu

Filiz Çakal
06.10.2025 - 16:30

Dolunay, astrolojide önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve her burç üzerinde farklı etkiler yaratır. Bu yazıda, dolunayın burçlara göre nasıl yorumlandığını ve bu dönemde sizleri nelerin beklediğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Koç ve Yükselen Koçlar: Dolunayı en zirvede siz yaşayacaksınız.

Koç ve Yükselen Koçlar: Dolunayı en zirvede siz yaşayacaksınız.

Etrafınızdan hayatınıza kadar değişim kapıda. Kişisel kararlarınızı alırken daha heyecanlı ve istekli olmanızın yanı sıra denemediğiniz ne kadar yöntem varsa hepsine yeşil ışık yakacaksınız. Mevcut ilişkileriniz ve kariyer hayatınıza yönelik hamleleriniz şaşırtıcı olabilir. Bitiremezsin dedikleri ilişkiyi, ayrılamazsın dedikleri işinizi tek hamlede bırakacak cesarette olacaksınız. Ancak bu tavrı abartıp size faydası olan insanları da eleyebilirsiniz. Öncelikle sağlam bir analiz yapmanızı öneririm. Dolunayın iyi şeyler katmasının ötesinde birde hesapsızca hareket etme potansiyeli sağlıyor. Bi işi hallederken bin dereden su getiren insanlar yerine, uzlaşmanız, işbirliği yapmanız gereken insanlara daha ılımlı yaklaşabilirsiniz. Sağlığınızda ihmal ettiğiniz mühim bir sorun varsa hekime görünün. Siyatik ağrılar, boyun fıtığı, sakatlanma ve yaralanmalara açık. Demir ve ferritin düzeylerine baktırın. Vücudunuzda gezinen ilhtihap olabilir..

Boğa ve Yükselen Boğalar: Dolunay kendinizi bi parça nadasa almanız gerektiğini vurguluyor.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Dolunay kendinizi bi parça nadasa almanız gerektiğini vurguluyor.

Size “bu kadar koşturduğun yeter! Biraz dinlen, keyif yap, nefes al bırak biraz da başkaları sorumluluk alsın” diyor... Tabi bunun yanında maddi manevi açıdan da güvende hissetmelisiniz. Beklediğiniz hakedişler gelir, güzel anlaşmalar yapabilir ve emeğinizin karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz. Mevcut işinizden memnun değilseniz yeni iş görüşmeleri için uygun. Bugünlerde sanki her şey size karşı gibi görünse de aslında sizi yeni döneminize hazırlıyor... Yalnız sizin de etrafınıza biraz dikkat kesilmeniz gerekebilir. Kim maske takıyor, kim çıkarları için kullanıyor anlarsınız. Ayrıca yurtdışına çıkmak, şehir değiştirmek, sağlıkla ilgili taramalarınızı yaptırmak için değerlendirebilirsiniz...

İkizler ve Yükselen İkizler: Dolunayın tatlı telaşlısı ve ballı kaymaklısı sizsiniz...

İkizler ve Yükselen İkizler: Dolunayın tatlı telaşlısı ve ballı kaymaklısı sizsiniz...

Tahmin etmediğiniz işler alabilir, imkansız gibi görünen işbirlikleri yapabilirsiniz. Sosyal açıdan kısmetiniz ve bereketiniz artıyor. Hayallerinize bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Kendi şirketinizi açmak, şirketin genel müdürü olmak, bulunduğunuz konumda terfi almak mümkün. Yakın dostlarınızın yardımıyla da her şeyi daha hızlı halledebilirsiniz. Kariyerinizin yeni rotası yıllardır arzuladığınız o kurum ve kuruluşlar olabilir. Ancak sizin yükselmeniz geride kalan bazı sinsileri de kızdıracak gibi. Geldiğiniz pozisyonun kendi hakları olduğunu iddaa edebilirler. Hatta tahmin edemeyeceğiniz tartışmalar ve hadsizlikler görebilirsiniz. Fakat umursamazsanız karşınızdaki kişileri bi kez daha yenersiniz. Önünüzü kimse kesemeyecek rahat olun. Çirkefin çamuruna düşmeyin. Bekar bir İkizlerseniz havada aşk kokusu var kucaklayın..

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Dolunayın kararlısı ve sağlamcısı sizsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Dolunayın kararlısı ve sağlamcısı sizsiniz.

Kariyerinizi ve statünüzü radara alan dolunayı iyi dinleyin. Size öyle mesajlar ve işaretler gösterecek ki! Ben nasıl daha önce anlayamadım diyeceksiniz. Herkesin önünüzde teker teker deşifre olduğunu görebilirsiniz. İş yerinde arkanızdan kuyu kazan biri varsa öğrenirsiniz. Tabi bu sayede hiç göstermediğiniz yüzünüzle de karşılaşacaklar. Yöneticiniz ve aile bireylerinizle gergin konuşmalardan uzak durun. Zira küçük bir mesele midenizi bulandırıyorsa sessiz kalmak istemeyebilirsiniz. Ancak haklıyken haksız durumu da düşebilirsiniz. İçinizde biriktirdiğiniz öfkenizi akıllı hamlelerle çıkartın. Bağırmadan ders verin, küfretmeden sözünüzü söyleyin, vurmadan dövün. Yani akıllı olun ki eliniz kuvvetlensin. Ailenize karşı mesafeli olmak istiyorsanız dengeli biçimde yapmaya çalışın. Eklem, kasık ve kas ağrılarına dikkat edin.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Dolunayın koruması altında olan sizsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Dolunayın koruması altında olan sizsiniz.

Planlarınız ve hedefleriniz için çok destekleyici bir zamandan geçeceksiniz. Kendi işinizi yapmak ya da şirketinizi açmak için uygun. Akademik eğitiminiz yarım kaldıysa tamamlamak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Hukuki yönden açmak istediğiniz bir davanız varsa hakkınız olanı alabilirsiniz. Dış ticaret, yabancı dil eğitimi, iş seyahatleri, araç alım satımı noktasında avantajlısınız. Eğer vize başvurusu yapmak istiyor ya da vatandaşlık almak istiyorsanız evraklarınızı hazırlayabilirsiniz. E-ticaret konusunda adımlar atabilirsiniz. Ayrıca bi süredir görmediğiniz arkadaşınızla görüşebilir ve tüm meseleleri masaya yatırabilirsiniz. Ancak bir konuda dikkat etmeniz gerekebilir. Birine güvenerek sır verdiyseniz başkalarına anlattığını ve arkanızdan konuştuğunu duyabilirsiniz. Bel bölgesindeki ağrılara, böbrekte ve safrada oluşan taşlara dikkat edin.

Başak ve Yükselen Başaklar: Dolunayda en kıymet bilen sizsiniz.

Başak ve Yükselen Başaklar: Dolunayda en kıymet bilen sizsiniz.

Maddi manevi açıdan yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Ödenmesi gereken krediler, borçlar sigorta ve vergi varsa halletmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa hakkı olandan fazlasını ödemek zorunda kalabilirsiniz. Eşle ortak kazançlarınız varsa yeni ortaklıklar, işler ve yöntemler planlayabilirsiniz. Sahip olduğunuz değerleri korumak hatta yatırım yapmak sizi güvende hissettirecek. Aile veya eşten kaynaklı miras konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Almanız gereken paralar elinize ulaşacaktır. Ayrıca tazminat davası için gayet uygun bir zaman. Tüm bunların yanında bilinçaltınız ve sağlığınız da dikkate alınmalı. Kaygılarınızı kontrol altına alabileceğiniz terapilere katılabilirsiniz. Çünkü ani tepkiler işlerinizi ve hayatınızı zorlaştırabilir. Endoskopik muayeneye ihtiyacınız varsa mide krampları ciltte yara ve kaşıntı oluyorsa hekime görünün.

Terazi ve Yükselen Teraziler: Dolunayın net olanı sizsiniz.

Terazi ve Yükselen Teraziler: Dolunayın net olanı sizsiniz.

Uzun zamandır da verdiğiniz mücadelenin sonuna geldiniz. Haklarınızı ve ödüllerinizi alma vakti. Ancak her konuda net olmaya ihtiyacınız var. Önünüzde duran yollardan birini seçmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. İş değişikliği, mesleki yönden yeni hamleler oldukça destekleyici. Ayrıca taşınmak istiyorsanız acele etmeden içinize sinecek şekilde karar verin. Hiçbir şeyi hemen oldu bittiye getirmeyin! çünkü sonradan pişman edebilir. Evliyseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız sürprizlere hazır olun. Aslında genel anlamda güzel bir dolunay olacak fakat insan ilişkilerinde görmeniz gerekenler olabilir. Çok güvendiğiniz ve koşulsuz onay verdiğiniz insanların gerçekte asıl niyetleri neyse gösterir. Kimi evinize aldığınıza, kime yakın olduğunuza dikkat edin. Evcil haycanınız varsa sağlık kontrollerini yaptırın.

Akrep ve Yükselen Akrepler: Dolunayın en düzenlisi sizsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrepler: Dolunayın en düzenlisi sizsiniz.

Yaşamınızın pek çok bölümüne yeni soluk kazandırabilirsiniz. Güncel işleriniz, ofis ortamınız, ekip arkadaşlarınız ve çalışma metodlarınız radarda. Etraftan sizi biraz sivrilmiş ve gergin bulabilirler.. belki arınmak bu noktada iyi gelebilir. Hatta plandığınız projeler varsa bununla ilgili aksiyonlar alabilirsiniz. Bu aralar kabuğunuza çekilmek ve öz bakımınıza zaman harcamak isteyebilirsiniz. Zira geri kalan her şey teferruatmış gibi gelecek ve siz karmaşık olan hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Yarım kalan işlere odaklanıp dinlenmeye vakit bulabilirsiniz. Vermiş olduğunuz emek sizi rakiplerinizin karşısında avantajlı çıkartacak... Spor, diyet, fizyoterapist, egzersiz gibi aksiyonlar iyi gelecektir. Kan değerlerinizi mutlaka ölçtürün. Evcil haycan sahiplenmek istiyorsanız tam zamanı.

Yay ve Yükselen Yaylar: Dolunayın en cesur olanı sizsiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar: Dolunayın en cesur olanı sizsiniz.

Hem yetenekleriniz, hem de ikili ilişkileriniz sizi mutlu etmek ve ödüllendirmek için adeta pervane olacak. Çok zamandır sakin ve derinden gidiyordunuz bu sizi epey canlandıracaktır. İşinizle ilgili takdir edilme ve yeni teklifler alma zamanı. Medya, yazarlık, hukuk, eğitmenlik, oyunculuk, spor ve değerli eşyalar ile ilgilendiğiniz mesleğiniz varsa parlarsınız. Evliyseniz partneriniz çocuk konusunda ısrarcı olabilir. Bekarsanız çok coşkulu ve ateşli bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yalnız! Partner seçiminde biraz hassas olun. Fıtratınıza uygun olmayan birini tercih etmek kısa sürmesine neden olabilir. Yakın arkadaş ve güvendiğiniz kişilerden bazılarının defoları görünür olur. Hatta bu yönlerini sizinle kurduğu egolu iletişimden anlayacaksınız... Kibirli ve ültimatom vererek konuşabilir. İnsan ilişkilerinde krediniz ölçülü olsun. Ek olarak sırt ve kalça ağrısına açıksınız! en çok da kas hassasiyeti verebilir...

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Dolunayın en duygusal olanı sizsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Dolunayın en duygusal olanı sizsiniz.

Aile hayatınızı ve yaşadıklarınızı gözden geçireceksiniz. Aklınıza takılan ve yıllardır soramadığınız sorular varsa her şeyi öğrenmek isteyebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili krizler yaşanıyor ve tüm sorumluluğun size yıkıldığını düşünüyorsanız yükünüzü hafifletmek isteyebilirsiniz. Ayrıca aile şirketiniz ve ortak yaptığınız işler varsa ayrılma ve kendi yolunuza gitme kararı alabilirsiniz. Kiminiz aile evinden taşınırken, kiminiz tayin yoluyla evden gidebilir. Eğer mülk almak ya da satmak istiyorsanız görüştüğünüz kişiler konusunda seçici olun. Kaygı ve korkularınızı bastırıp öfkelenmek yerine sakin bir iletişimle her şeyi çözebilirsiniz. Devlet dairelerinde uzayan, sürümcemede kalan, bugün git yarın gel denilen işlerinizde nihai sonuca ulaşabilirsiniz. Mide yaralarına dikkat edin. Ayrıca bağışıklık için hekime görün ve takviye alın...

Kova ve Yükselen Kovalar: Dolunayın en işbirliği yapanı sizsiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar: Dolunayın en işbirliği yapanı sizsiniz.

O kadar aktif bir dönem yaşayacaksınız ki haber beklediğiniz işler sanki sözleşmiş gibi peş peşe gelebilir. Hatta hangisini seçsem diye kararsız kalabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, hukuki kazanımlar, ticarette bol kazançlar ve hareketli haberler sizi bekliyor. Telefon trafiğiniz fazla olacak. Ancak çok gerçekçi ve keskin konuşmanız işinizi zorlaştırabilir ve sizinle yaptıkları anlaşmaları feshetme yoluna gidebilirler. Mütevazi ve sağduyulu olmayı ihmal etmeyin. Her şeyi en iyi ben bilirim imajı çizmek hoş karşılanmayabilir. Yeni eğitim, kısa yolculuklar, ticari girişim ve evrak işleri için uygun. Kardeş ve yakın çevre ile ortak çalışma içinde olmak istemeyebilir ve yolunuza bireysel devam edebilirsiniz. Sıradışı fikirleriniz, inovatif yönünüz çok dikkat çekebilir. Karizmanız, duruşunuz ve tatlı dilinizle her şeyin üstesinden gelebilirsiniz...

Balık ve Yükselen Balıklar: Dolunayın en kârlı çıkanı sizsiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar: Dolunayın en kârlı çıkanı sizsiniz.

Maddi manevi kaynakları güçlendirdiğiniz evreye giriyorsunuz. Ancak gelen para geldiği hızda da sizden çıkabilir. Alım satım işinde avantajlısınız. Satışa çıkardığınız yere ya da alım yapacağınız bölgeye verdiğiniz teklif karşı tarafın isteği doğrultusunda aniden değişebilir. İşinizi garantiye almadan hareket etmeyin. Eşiniz veya sevgiliniz ile dargınsanız buzları eritmek için jestler iyi gelebilir. Yıllardır görüşmediğiniz bir tanıdığınızın aniden karşınıza çıkması tüm dengeleri değiştirebilir. Kafanızın karıştığı ve hemen aksiyona geçmek istediğiniz olaylar olursa analiz yapmak için kendinize zaman tanıyın. Unuttuğunuz bir borç ortaya çıkabilir. Ayrıca sevginin tüm tonlarını ve sevilip sevilmediğinizi sıklıkla sorgularsınız ancak bu sefer daha cesursunuz...

