Burçlara Göre Dolunay Yorumu

Hem yetenekleriniz, hem de ikili ilişkileriniz sizi mutlu etmek ve ödüllendirmek için adeta pervane olacak. Çok zamandır sakin ve derinden gidiyordunuz bu sizi epey canlandıracaktır. İşinizle ilgili takdir edilme ve yeni teklifler alma zamanı. Medya, yazarlık, hukuk, eğitmenlik, oyunculuk, spor ve değerli eşyalar ile ilgilendiğiniz mesleğiniz varsa parlarsınız. Evliyseniz partneriniz çocuk konusunda ısrarcı olabilir. Bekarsanız çok coşkulu ve ateşli bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yalnız! Partner seçiminde biraz hassas olun. Fıtratınıza uygun olmayan birini tercih etmek kısa sürmesine neden olabilir. Yakın arkadaş ve güvendiğiniz kişilerden bazılarının defoları görünür olur. Hatta bu yönlerini sizinle kurduğu egolu iletişimden anlayacaksınız... Kibirli ve ültimatom vererek konuşabilir. İnsan ilişkilerinde krediniz ölçülü olsun. Ek olarak sırt ve kalça ağrısına açıksınız! en çok da kas hassasiyeti verebilir...