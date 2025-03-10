Bunları Söylemiyorsan Doğru Yoldasın: Çoğunuza Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek 12 Olumsuz Cümle

Bazen sevdiğimiz birinin içinde bulunduğu kötü durum karşısında, elimizden hiçbir şey gelmiyor gibi hissederiz. Bunu ara sıra yaşaman çok normal. Eğer birine yardım etmek istiyorsan, en basitinden yanında olduğunu hissettirmek bile sandığından çok değerli olabilir. Küçük jestler, bir hatırlatma mesajı ya da sessiz bir dinleyici olman bile, ona ihtiyacı olan desteği vermen için yeterlidir.