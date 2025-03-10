Bunları Söylemiyorsan Doğru Yoldasın: Çoğunuza Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek 12 Olumsuz Cümle
Bunları Söylemiyorsan Doğru Yoldasın: Çoğunuza Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek 12 Olumsuz Cümle
Zaman zaman kendini kötü hissetmen normal ama eğer bazı cümleleri sıkça kuruyorsan, bu düşüncelerin seni aşağı çekme riski var. Buna izin vermemek ise senin elinde. Çünkü sen her şeyi değiştirecek kadar güçlüsün!
İşte gençlerin kendilerine söylediği en yaygın olumsuz cümleler!
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1. "Geleceğe dair hiç umudum yok."
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2. "Yeterince iyi değilim."
3. "Her şey üstüme geliyor."
4. "Geleceğim için kaygılıyım."
5. "Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum."
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6. "Kimseyle konuşmak istemiyorum."
7. "İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor."
8. "Keşke onunla daha çok vakit geçirseydim."
9. "Bu neden benim başıma geldi?"
10. "Ona nasıl destek olabileceğimi bilmiyorum."
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11. "Her gün yeni bir felaket haberi görmekten bıktım."
12. "Elimden hiçbir şey gelmiyor gibi hissediyorum."
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