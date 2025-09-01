Bunaltıcı Sıcaklara Karşı Ferahlık Arayanlara: Serinleten Vücut Mistleri ve Sprey Önerileri
Yazın kavurucu sıcaklarında vücut mistleri ve spreyler, günün her anında yanında taşıyabileceğin bir ferahlık sunuyor. Biz de hem hafif yapılarıyla cilde anında serinlik veren hem de hoş kokularıyla yazın en bunaltıcı anlarında imdadına koşacak vücut misti ve sprey önerilerini bir araya getirdik! İşte detaylar!
1. Matsu Salted Spirit Saç ve Vücut Misti
2. From Natura Premium Gül Suyu
3. Caudalie Vinosun Protect Spf 50 Güneş Suyu
4. Institut Esthederm Cellular Water
5. Rilastil Acnestil Purifying Body Spray
6. Dermodex Vücut Spreyi
7. Vichy Termal Suyu
8. Dead Sea Spa Magik 21 Mineral İçerikli Su
9. Dermalogica Hyaluronic Ceramide Mist
10. Weleda Nemlendirici Yüz Spreyi
