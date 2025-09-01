Bunaltıcı Sıcaklara Karşı Ferahlık Arayanlara: Serinleten Vücut Mistleri ve Sprey Önerileri

Yazın hem güneşten etkilenmemek hem de ferah kalmak isteyenler için Caudalie Vinosun Protect birebir! Su bazlı hafif yapısıyla cildinde iz ya da yapışkanlık bırakmadan anında ferahlık veren su, SPF 50 faktörü sayesinde UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor. Üstelik hem yüz hem vücutta kullanabileceğin sprey, sıcak günlerde güneşin tadını çıkarırken seni taze hissettiriyor.

Caudalie Vinosun Protect Spf 50 Güneş Suyu