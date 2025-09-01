onedio
Bunaltıcı Sıcaklara Karşı Ferahlık Arayanlara: Serinleten Vücut Mistleri ve Sprey Önerileri

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 16:01

Yazın kavurucu sıcaklarında vücut mistleri ve spreyler, günün her anında yanında taşıyabileceğin bir ferahlık sunuyor. Biz de hem hafif yapılarıyla cilde anında serinlik veren hem de hoş kokularıyla yazın en bunaltıcı anlarında imdadına koşacak vücut misti ve sprey önerilerini bir araya getirdik! İşte detaylar!

1. Matsu Salted Spirit Saç ve Vücut Misti

Yazın kavurucu sıcaklarında kıyı esintisini yanında taşımak istersen Matsu Salted Spirit tam sana göre! Ahududu’nun taptaze enerjisi, bademin yumuşaklığı ve vanilyanın tatlı sıcaklığıyla harmanlanan bu mist, her püskürttüğünde kendini sahildeymiş gibi hissettiren serinletici etkisiyle birlikte gün boyu kalıcılık da sağlıyor.

Matsu Salted Spirit Saç ve Vücut Misti

2. From Natura Premium Gül Suyu

Bunaltıcı sıcaklarda doğal bir serinlik arıyorsan From Natura Premium Gül Suyu gerçek bir kurtarıcı! Mevsiminde toplanan güllerden elde edilen bu saf su, cilde ferahlatıcı bir etki verirken nem de kazandırıyor. Üstelik, tonik olarak kullandığında gözeneklerini arındırıyor, makyaj kalıntılarını temizliyor ve cildinin daha taze ve pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor.

From Natura Premium Gül Suyu

3. Caudalie Vinosun Protect Spf 50 Güneş Suyu

Yazın hem güneşten etkilenmemek hem de ferah kalmak isteyenler için Caudalie Vinosun Protect birebir! Su bazlı hafif yapısıyla cildinde iz ya da yapışkanlık bırakmadan anında ferahlık veren su, SPF 50 faktörü sayesinde UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor. Üstelik hem yüz hem vücutta kullanabileceğin sprey, sıcak günlerde güneşin tadını çıkarırken seni taze hissettiriyor.

Caudalie Vinosun Protect Spf 50 Güneş Suyu

4. Institut Esthederm Cellular Water

Yazın yorucu havasında cildine enerji patlaması gibi gelen Institut Esthederm Cellular Water mist, antioksidan etkisiyle cildin enerjisini geri kazandırmaya yardımcı oluyor, hyalüronik asit sayesinde nem veriyor ve tıpkı soğuk su gibi cildi ferahlatıyor. Makyajını sabitlemek için de kullanabileceğin bu misti hızlı bir serinlik arıyorsan çantandan eksik etme deriz!

Institut Esthederm Cellular Water

5. Rilastil Acnestil Purifying Body Spray

Sıcak havada özellikle sırt ve omuz bölgende oluşan düzensiz görünümlere çözüm arıyorsan Rilastil Acnestil Body Spray tam sana göre! Niacinamid ve asitlerle zenginleştirilmiş formülüyle cildin fazladan yağını dengelerken ferahlatıcı bir his bırakıyor. Hızlı kuruyan yapısı ve 360° sprey başlığıyla kolayca uygulanan sprey, gün boyu daha taze hissetmeni sağlıyor. 

Rilastil Acnestil Purifying Body Spray

6. Dermodex Vücut Spreyi

Sıcak havalarda cildinin hem ferahlamaya hem de neme ihtiyacı varsa Dermodex Vücut Spreyi aradığın ürün olabilir! Çay ağacı yağı, lavanta ve çinko ile cildine tazelik verirken hoş bir koku bırakıyor. İçeriğindeki seramid ve hyalüronik asit ile cildi nemli tutan spreyle günün geri kalanında daha hafif hissetmek garanti!

Dermodex Vücut Spreyi

7. Vichy Termal Suyu

Bunaltıcı sıcaklarda ferahlık arıyorsan Vichy Termal Suyu çantandan eksik etmeyeceğin ürünlerden biri. 15 mineral ve eser elementle zenginleştirilmiş formülü sayesinde cildin toleransını artıran ve doğal dengesini destekleyen termal su, hassas ciltlerin de gün içinde anında serinliği hissetmesine imkan tanıyor!

Vichy Termal Suyu

8. Dead Sea Spa Magik 21 Mineral İçerikli Su

Yaz sıcağında cildine hem mineral dopingi hem de ferahlık katmak istersen cilde nefes aldıran Dead Sea Spa Magik tam da aradığın ürün! 21 mineral içeriğiyle cilde canlılık katıyor, nemlendiriyor ve tazelik kazandırıyor. %100 kokusuz yapısıyla gün içinde rahatça kullanılabilen mineral içerikli suyu makyajın üzerine bile uygulayabilirsin. 

Dead Sea Spa Magik 21 Mineral İçerikli Su

9. Dermalogica Hyaluronic Ceramide Mist

Yaz boyunca cildin nemini kaybedip kuruyorsa Dermalogica Hyaluronic Ceramide Mist gerçek bir kurtarıcı! Hyalüronik asit ve seramidlerle zengin formülü sayesinde nemi cildine hapsederken ince çizgilerin görünümünü yumuşatıyor. Gül suyu ve antioksidanlarla desteklenen bu mist, cildini daha canlı ve esnek hale getirirken ferah bir his de bırakıyor. 

Dermalogica Hyaluronic Ceramide Mist

10. Weleda Nemlendirici Yüz Spreyi

Sıcak günlerde anında serinlik ve tazelik isteyenler için Weleda Nemlendirici Yüz Spreyi olmazsa olmaz! Organik aloe vera, dikenli armut özü ve esansiyel yağlarla zengin formülü cildini nemlendirirken bir yandan da besliyor. Hafif yapısı sayesinde gün içinde istediğin an yüzüne, boynuna ya da dekolte bölgesine uygulayabileceğin sprey, ferahlık, doğallık ve nemi tek şişede birleştiriyor.

Weleda Nemlendirici Yüz Spreyi

