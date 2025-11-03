Bugüne Kadar Yanlış Yapıyormuşuz! Doğru Temizlik Sıralaması Nedir?

Televizyon ekranı, bilgisayar, kumanda ve telefon gibi elektronik eşyalar aslında sandığımızdan çok daha fazla kir ve toz toplar. Özellikle tablet ve telefon gibi ekranlar ve kumandalar her gün elimizle temas ettiği için hijyen açısından daha da önemli. Bu tarz teknolojik aletleri nazik bir bezle silmek sadece tozdan kurtulmanı sağlamaz, evin genel düzenine de katkı yapar.