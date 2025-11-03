Bugüne Kadar Yanlış Yapıyormuşuz! Doğru Temizlik Sıralaması Nedir?
Ev temizliğine girişirken çoğumuz rastgele bir yerden başlıyoruz ama doğru sırada ilerlememek bütün enerjimizi boşa harcayabiliyor. Hatta bazen dakikalarca uğraştıktan sonra bile ortalık dağınık ve kirli görünmeye devam edebiliyor. İşte tam da bu yüzden doğru temizlik sıralamasını bilmek önemli. Eğer “Önce nereden başlamalı, hangi sırayla devam etmeli?” diye merak ediyorsan seni içeriğe alalım!
1. Önce dağınıklığı toparla.
2. Pencereyi açmayı unutma.
3. Toz alarak başla.
4. Camları silerek devam et.
5. Zemine geçmeden önce sık kullanılan yüzeyleri detaylıca sil.
6. Elektronik eşyaları unutma!
7. Sıra geldi zemini süpürmeye!
8. Zemini süpürdük, şimdi mopla silmeye geçebilirsin!
9. Çöpü çıkarmayı unutma.
10. Son dokunuşları yapmadan bitirme!
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
