Bugüne Kadar Yanlış Yapıyormuşuz! Doğru Temizlik Sıralaması Nedir?

03.11.2025 - 12:01

Ev temizliğine girişirken çoğumuz rastgele bir yerden başlıyoruz ama doğru sırada ilerlememek bütün enerjimizi boşa harcayabiliyor. Hatta bazen dakikalarca uğraştıktan sonra bile ortalık dağınık ve kirli görünmeye devam edebiliyor. İşte tam da bu yüzden doğru temizlik sıralamasını bilmek önemli. Eğer “Önce nereden başlamalı, hangi sırayla devam etmeli?” diye merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

1. Önce dağınıklığı toparla.

Temizlik işine başlamadan önce en önemli adım ortalığı toparlamak. Oda içinde yerde duran çoraplar, sandalyelerin üzerine atılmış eşyalar, masadaki bardak tabaklar ya da sağa sola dağılmış oyuncaklar varsa önce onları toparlamak işini çok kolaylaştırır. Böylece temizlik yaparken önüne sürekli toparlanacak bir eşya çıkmaz, vakit kaybetmezsin ve temizliği daha düzenli bir şekilde ilerletirsin.

2. Pencereyi açmayı unutma.

Temizlik boyunca evi havalandırmak aslında sandığımızdan çok daha büyük bir fark yaratıyor. Pencereyi açarak içeriye temiz hava girmesini sağladığında hem ortam ferahlıyor hem de temizlik ürünlerinin kokusu seni rahatsız etmiyor. Ayrıca içerideki toz ve kir de daha rahat dışarı çıkıyor.

3. Toz alarak başla.

Temizlikte her zaman uygulaman gereken kural yukarıdan aşağıya doğru ilerlemek olmalı! İlk önce rafları, dolapların üstünü, avizeleri ve yüksek yerlerin tozlarını almak gerekiyor. Çünkü toz almayı en sona bırakırsan yerleri süpürüp sildikten sonra yeniden tozla uğraşmak zorunda kalırsın.

4. Camları silerek devam et.

Cam silmek, evde temizlik hissini en çok belli eden işlerden biri. Eğer camları çok geç silersen mobilyalardan ve yüzeylerden kalkan tozlar hemen yapışır ve emeklerin boşa gider. Bu yüzden toz alma işleminden hemen sonra camlara geçmek en doğru adım olur, böylelikle odanın genel havasını da anında değiştirebilirsin.

5. Zemine geçmeden önce sık kullanılan yüzeyleri detaylıca sil.

Mutfak tezgahı, yemek masası, sehpa ve sık kullanılan yüzeyler temizliğin olmazsa olmazı çünkü buraları düzenli olarak silmek hem hijyen sağlar hem de evin daha bakımlı görünmesine yardımcı olur. Özellikle mutfak yüzeyi gibi çok kirlenen alanlara ekstra özen göstermek gerekir. Bunun için mikrofiber bez ve uygun bir temizlik ürünüyle silmek işlerini çok kolaylaştıracaktır.

6. Elektronik eşyaları unutma!

Televizyon ekranı, bilgisayar, kumanda ve telefon gibi elektronik eşyalar aslında sandığımızdan çok daha fazla kir ve toz toplar. Özellikle tablet ve telefon gibi ekranlar ve kumandalar her gün elimizle temas ettiği için hijyen açısından daha da önemli. Bu tarz teknolojik aletleri nazik bir bezle silmek sadece tozdan kurtulmanı sağlamaz, evin genel düzenine de katkı yapar.

7. Sıra geldi zemini süpürmeye!

Yukarıdan başladığımız tüm temizliğin ardından sıra yere geldi. Artık çeşitli yüzeylerden ve raflardan silinen tozların büyük kısmı yere düşüğü için süpürgeyle evin her köşesini güzelce çekmek hem görünür kirlerden hem de gözle görülmeyen tozlardan kurtulmanı sağlayacak. Unutma, bu adımda iyi bir süpürgenin olması işlerini bir sonraki adım için çok daha kolaylaştıracak!

8. Zemini süpürdük, şimdi mopla silmeye geçebilirsin!

Süpürme işleminin ardından paspas yapmak temizlik için adeta final dokunuşu gibidir. Süpürgeyle toz, kıl ve kırıntılardan kurtulduktan sonra paspasla silmek hem daha hijyenik bir sonuç verir hem de evinde mis gibi bir kokuların yayılmasını sağlar. Bu adımda mutfak ve banyo gibi alanlara ekstra önem ver çünkü bu bölgeler, ev içinde en çabuk ve çok kirlenen alanların başında geliyor!

9. Çöpü çıkarmayı unutma.

Tüm evi temizledikten sonra çöpleri çıkarmayı unutursan ya da kullandığın malzemeleri yıkayıp kaldırmazsan temizlik tamamlanmış sayılmaz. Çünkü çöpler ve kirli eşyalar evde kaldığında kötü koku yayabilir ve evin havasını bozabilir. O yüzden temizlik bittikten sonra mutlaka çöpü çıkarıp kirli bezleri vs. yıkamak gerekir. Böylece evin gerçekten tertemiz, ferah ve hijyenik bir hale gelir.

10. Son dokunuşları yapmadan bitirme!

Temizlik bittikten sonra küçük detaylar evin havasını bambaşka bir boyuta taşıdığına şüphe yok. Yastıkları kabartıp düzeltmek, masa örtüsünü düzgünce sermek, dekorasyonları düzenlemek ve odalara güzel bir oda kokusu sıkmak, temizlik işini tamamlayan ince dokunuşlardan birkaçı. Bunları da yaptığında artık evinin mis gibi olmaması imkansız!

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
