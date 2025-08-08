onedio
Bugün İndirimde Neler Var? L'Oréal Paris Maskaralardan Estee Lauder Ürünlerine 8 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? L'Oréal Paris Maskaralardan Estee Lauder Ürünlerine 8 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.08.2025 - 13:22

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 8 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. La Roche Posay ürünlerinden  Lava döküm tavaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 08.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da fırsatlarla sunulan Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun, günlük bakım ritüelini hem keyifli hem ferah bir deneyime dönüştürüyor!

Zeytinyağı özlü formülüyle pratik temizlik sağlarken, cildinizi nazikçe besler ve kuru his bırakmaz.

Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağli Sıvı Sabun

Sepette Prime Üyelerine özel: ₺750'ye %20 indirim

Bugün Amazon’da indirime giren COSORI Düdüklü Tencere, mutfağınızın yıldızı olmaya aday!

9’u 1 arada kullanım sunan, 14 farklı pişirme fonksiyonuyla hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de yemeklerinizi tam kıvamında hazırlıyor. 5,7 litrelik geniş kapasitesi sayesinde ister günlük yemeklerde ister kalabalık sofralarda rahatça kullanabilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla 4.999,00TL yerine  2.345,00TL.

COSORI Düdüklü Tencere

La Roche Posay Effaclar Gel - Yağlı Ciltler İçin Temizleyici Jel

Yağlı ve akneye yatkın ciltler için özel geliştirilen bu jel, cildi kurutmadan fazla sebumu nazikçe arındırıyor. İçeriğindeki Zinc PCA ile yağ dengesini korumaya yardımcı olurken, Thermal Spring Water yatıştırıcı etkisiyle cildinizi ferahlatır. Düzenli kullanımda gözenek ve siyah nokta görünümünü azaltmaya destek olur.

La Roche Posay Effaclar Gel

Parfüm ve Lüks Güzellik ₺1.000 Sepette %20

Lava Döküm Combo Derin Tava

Mutfakta hem şıklık hem de dayanıklılık arayanlar için Lava Döküm Combo Derin Tava tam bir joker parça! 26 cm’lik geniş yüzeyiyle hem saplı tencere hem de kızartma tavası olarak kullanabileceğiniz bu model, metal saplı kapak detayıyla fırın kullanımına da uygun. 

Lava Döküm Combo Derin Tava

Vasagle Kitaplık

Hem düzen hem de şıklık arayanlar için Vasagle 6 Katlı Ayaklı Kitaplık, ev ve ofis alanlarının kurtarıcısı! Bağımsız yapısıyla dilediğiniz köşeye rahatça yerleştirilebilir, kitaplarınızdan dekoratif objelerinize kadar her şeyi şık bir şekilde sergileyebilirsiniz.

Vasagle Kitaplık

Bugün Hepsiburada’da indirimde olan L'Oréal Paris Telescopic Siyah Maskara, bakışlarınıza anında derinlik katmak için harika bir fırsat!

İnce ve uzun fırçası sayesinde kirpiklerinizi tek tek ayırırken, siyah yoğun rengiyle etkileyici ve dolgun bir görünüm sunuyor. 

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

Mavi denimlerde 500 TL indirim fırsatı, sevdiğiniz kalıpları ve modelleri çok daha avantajlı fiyatlarla alma şansı sunuyor.

Gölgeli Indigo Mavisi Jean Pantolon, klasik mavinin modern dokunuşla buluştuğu şık bir parça. Gölgeli indigo mavisi tonu, her kombine yakışırken, rahat kesimi gün boyu konfor sağlıyor.

Mavi Jean Pantolon

Bugün Hepsiburada'da küçük ev aletlerinde indirim fırsatlarını kaçırmayın!

Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi, evde profesyonel kahve keyfi yaşamanızı sağlıyor. 20 farklı sıcak ve soğuk içecek seçeneğiyle sabah kahvenizden akşam kahvenize kadar her anınıza eşlik eder.

Küçük ev aletlerinde indirim festivali

Trendyol marka indirimleri kapsamında ESTEE LAUDER ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatı ile favori makyaj ve cilt bakım ürünlerinizi çok daha avantajlı fiyatlarla alabilirsiniz.

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Onarıcı Gece Serumu, cildinizin doğal onarım sürecini hızlandırarak daha genç, parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. 

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu

Diş beyazlatmada etkili ve pratik bir çözüm arıyorsanız, THE CEEL Mor Aktif Karbon Diş Beyazlatma Seti tam size göre!

Doğal aktif karbon içeriği sayesinde dişlerdeki lekeleri nazikçe giderirken, mor renkli formülüyle ağız hijyeninizi destekliyor. 

Üstelik şimdi en uygun fiyatıyla sizlerle, hem cebinizi hem gülüşünüzü koruyan harika bir fırsat!

Linki burada

OneVet Malt Extra Paste Tüy Yumağı Önleyici Kedi Maltı, şimdi en uygun fiyatıyla burada!

Kedinizin tüy yumağı problemini önlemek için en etkili desteklerden biri. Lezzetli formülü sayesinde kediniz severek tüketirken, sindirim sistemini rahatlatır ve tüylerin daha kolay atılmasına yardımcı olur.

Linki burada.

Maca Tozu, Fropie’nin seçkisiyle şimdi sepette %45 indirimli.

Can dostunuz Fropie, dünyanın dört bir yanından en faydalı ve doğal cevherleri bir araya getiriyor. Bu süper sağlıklı maca tozu, öğünlerinize hem enerji hem de lezzet katarken, bütünsel sağlığınızı desteklemek için harika bir seçenek.

Linki burada.

