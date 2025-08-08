Bugün İndirimde Neler Var? L'Oréal Paris Maskaralardan Estee Lauder Ürünlerine 8 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 8 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. La Roche Posay ürünlerinden Lava döküm tavaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.
Bu içerik 08.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Bugün Amazon’da fırsatlarla sunulan Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun, günlük bakım ritüelini hem keyifli hem ferah bir deneyime dönüştürüyor!
Bugün Amazon’da indirime giren COSORI Düdüklü Tencere, mutfağınızın yıldızı olmaya aday!
La Roche Posay Effaclar Gel - Yağlı Ciltler İçin Temizleyici Jel
Lava Döküm Combo Derin Tava
Vasagle Kitaplık
Bugün Hepsiburada’da indirimde olan L'Oréal Paris Telescopic Siyah Maskara, bakışlarınıza anında derinlik katmak için harika bir fırsat!
Mavi denimlerde 500 TL indirim fırsatı, sevdiğiniz kalıpları ve modelleri çok daha avantajlı fiyatlarla alma şansı sunuyor.
Bugün Hepsiburada'da küçük ev aletlerinde indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Trendyol marka indirimleri kapsamında ESTEE LAUDER ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatı ile favori makyaj ve cilt bakım ürünlerinizi çok daha avantajlı fiyatlarla alabilirsiniz.
Diş beyazlatmada etkili ve pratik bir çözüm arıyorsanız, THE CEEL Mor Aktif Karbon Diş Beyazlatma Seti tam size göre!
OneVet Malt Extra Paste Tüy Yumağı Önleyici Kedi Maltı, şimdi en uygun fiyatıyla burada!
Maca Tozu, Fropie’nin seçkisiyle şimdi sepette %45 indirimli.
