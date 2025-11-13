onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Cream Co. İndiriminden Stanley Ürünlerine 13 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.11.2025 - 12:08

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 13 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Cream Co. indiriminden Stanley ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 13.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Stanley Vakumlu Yemek Termosu, dışarıda yemek taşımayı sevenler için tam bir klasik!

Paslanmaz çelik gövdesi, uzun süre sıcak veya soğuk tutma özelliğiyle hem ofis günlerinde hem de kamp maceralarında işini fazlasıyla görecek.

Bugün %22 indirimde!

Linki burada

Xiaomi Mi TV Stick 1080p Dolby DTS Chromecast Android TV Medya Oynatıcı

HDMI girişine tak, Wi-Fi’a bağla ve saniyeler içinde Netflix’ten YouTube’a kadar tüm içeriklere ulaşabilirsiniz. Dolby ve DTS desteğiyle sinema kalitesinde ses deneyimi sunarken, kompakt tasarımı sayesinde her yere kolayca taşınabiliyor. 

Bugün %9 indirimde!

Linki burada

Eğer mutfağındaki smoothie ritüelini pratik hale getirmek istiyorsan, Karaca Blendfit  Smoothie Blender Antrasit tam sana göre!

Paslanmaz çelik 4 bıçağı sayesinde buzlu içecekleri bile kolayca parçalayabiliyor, taşıma kapaklı sızdırmaz haznesi sayesinde çantanla rahatça dışarı çıkabilirsiniz.Linki burada

Kahve keyfinizi şıklıkla sunmayı seviyorsanız, Karaca Fincanı Takımı favorilerinizden biri olabilir!

Çok renkli desenleriyle sofraya neşe katarken, kaliteli porselen malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Linki burada

NYX Professional Makeup ürünlerinde 1200 TL üzeri alışverişlerde 200 TL indirim ek 100 TL kupon fırsatı!

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum, hafif ama etkili formülü, koyu halkaları, kızarıklıkları ve kuruluk belirtilerini kapatırken cildi 16 saate kadar nemli tutmaya yardımcı oluyor.

Linki burada

Eğer ekran boyutu ve teknolojiyle iddialı bir televizyon arıyorsan indirimli fiyatıyla tam sizlik!

Bu model 55 inç büyüklüğünde, QLED paneliyle canlı renkler ve yüksek kontrast sunuyor. 4K çözünürlük (3840 × 2160), dahili uydu alıcı, Google TV işletim sistemi, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı gibi akıllı özelliklerle donatılmış.

Sepete özel fiyatı 15.998,10 TL

Onvo 55OVF9250UQ 55' 140 Ekran QLED TV

Intel İşlemcili Laptoplarda 2000 TL Kupon Fırsatı!

Intel İşlemcili Laptoplarda 2000 TL Kupon Fırsatı!

Taşınabilir ama oyun ve yaratıcı işler için de güçlü bir dizüstüne ihtiyacın varsa MSI CYBORG 15 A13VE‑1252XTR favorin olacak düzeyde bir seçenek.

Linki burada

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Caterpillar Cat Colorado Bot, yeni sezonun şıklığını ve dayanıklılığını bir arada sunuyor.

Tamamen deri yapısı uzun ömürlü kullanım sağlarken, klasik siyah rengi her kombine kolayca uyum sağlıyor.

İndirimli fiyatı  2.888,26 TL.

Linki burada

Cream Co. yılın en büyük indirimi devam ediyor ve tüm ürünlerde %60’a varan fırsatlar var!

Üstelik yeni Glow Tint renkleri ve Glow Sculpt ürünleriyle tanışma zamanı geldi, makyaj çantanı güncellemek cildine ekstra ışıltı katmak için harika bir fırsat.

Linki burada

Solo yüzey temizlik havlularında 2 al 1 öde fırsatlarından yararlanın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Protein Paketi %29 İndirimli!

En sevilen aromalar avantajlı pakette sizlerle!

Bugün 'onedio' indirim koduna özel ekstra %20 indirim fırsatını kaçırmayın!

Linki burada

Eşofmanlar %30'a varan indirimlerle! Kış aylarında hem rahat hem şık olmak isteyenler buraya!

VOID Gri Premium Ayarlanabilir Paça Oversize Eşofman Altı, yumuşacık kumaşı ve ayarlanabilir paçalarıyla konforu maksimuma taşıyor.

Üstelik 'onedio' koduyla ekstra %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Unisex Sweatshirt %40 indirimde !

Yumuşacık kumaş, rahat kalıp. Ofiste, dışarıda veya evde konforun tadını çıkarırken, stilini tamamlayabilirsin.

İndirimli fiyatıyla şuanda 959.40 TL.

Linki burada

