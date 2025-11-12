onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Camper İndiriminden Los Ojos Ürünlerine 12 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Bugün İndirimde Neler Var? Camper İndiriminden Los Ojos Ürünlerine 12 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı
12.11.2025 - 12:18

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 12 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Camper indiriminden Los Ojos Ürünlerine  ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 12.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Razer BlackShark V2 Pro, PS5 için tasarlanmış kablosuz e-spor kulaklıkları arasında öne çıkıyor.

Gelişmiş ses kalitesi, konforlu tasarımı ve ultra düşük gecikmeli bağlantısıyla oyun deneyimini profesyonel seviyeye taşıyor.

Bugün %51 indirimde

Linki burada

Gaming week ile oyun fırsatları başladı!

Sneaker meraklıları için önerimiz burada!

CAMPER Sneaker lacivert tonlu tasarımıyla günlük şıklığı yakalıyor, EVA dış tabanı sayesinde hafif hareketler sağlıyor.

Bugün %44 indirimde

Linki burada

Şehirler arası ya da yurtdışı seyahatlerinde hafiflik ve şıklığı bir arada isteyenler için Anthony Jackson Ultra Hafif Valiz 3’lü Set indirimde!

%100 ABS hammadde ile üretilmiş sert kabuğu sayesinde darbelere karşı dayanıklı, 360° dönebilen dört tekerlek sistemi sayesinde de manevra kabiliyeti yüksek. 

Bugün %19 indirimde.

Linki burada

Yeni bir ortam ışığı arıyorsan, Philips Hue Go V2  Masa Lambası harika bir seçenek olabilir.

Bu lamba Bluetooth bağlantısı sayesinde telefonundan kolayca kontrol edilebiliyor, milyonlarca renk seçeneği sunuyor ve şarjlı yapısıyla istersen iç mekânda istersen dış mekânda kullanabiliyorsun.

Bugün %11 indirimde

Linki burada

Bugün Hoover markasının Hoover Kurutma Makinesi modeli, “günün fırsatları” arasında yer alıyor.

Wi-Fi bağlantılı kontrol, 10 kg kapasite ve ısı pompalı teknoloji ile öne çıkan bir kurutma makinesi.

Sepete özel fiyat 15.167,70 TL.

Linki burada

Hayfene ürünlerinde 200TL üzeri alışverişlerinizde %40 indirim!

Hayfene Refika'dan İşte O Baharat 7'li Set, mutfağınızda pratiklik ve çeşitlilik arayanlar için ideal bir baharat koleksiyonu.

Sepete özel fiyatı 704,68 TL.

Linki burada

Eğer hem şık hem de işlevsel bir ekran arıyorsan, Onvo Taşınabilir Android 13 Smart LED Dokunmatik Ekran, favorin olacak!

82 ekran boyutu, dokunmatik paneli ve hareketli ayak sistemiyle ister salonda ister ofiste kolayca kullanabilirsin. Android 13 işletim sistemi sayesinde akıllı televizyon deneyimini dilediğin yere taşıyor. 

Sepete özel fiyatı 26.291,12 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Pratico Mobilya Beyaz Suntalam 9 Sepetli Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı

Oyuncaklarınızı ve eşyalarınızı düzenli tutmak için pratik ve modern bir çözüm sunuyor.

Sepete özel fiyatı 1.990 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ever Clean Spring Garden Topaklanan Kedi Kumu, şuanda piyasadaki en uygun fiyatıyla sunuluyor!

Düşük toz formülü sayesinde evinizde temiz bir hava sağlıyor ve tozlanmayı minimuma indiriyor.

2 tanesi sadece 1545 TL.

Linki burada

Proteinli Kahve %15 İndirimli!

Protein Coffee ile soğuk kahve zevkin ile protein alımını birleştir!

Üstelik 'onedio' koduyla ekstra %20 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Linki burada

Eşofmanlar %30 a Varan İndirimlerle!

Üstelik 'onedio' koduyla ekstra %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Unisex Sweatshirt şuanda %40 indirimde !

PAEN Premium Unisex Sweatshirt, bugün %40 indirim fırsatıyla sadece 959.40 TL.

Linki burada

Los Ojos ürünlerinde 2. ürün %20 indirimli!

Eğer rahatlık ve şıklığı bir arada arıyorsan, Los Ojos x Melodi Gri Melanj İspanyol Paça Jarse Pantolon tam senin parçan olabilir. 

Link burada

Grimelange'de Kasım fırsatları!

Marka gününe özel  2 ürüne %10 indirim ve 3 ürüne %15 indirimi kaçırmayın.

Linki burada

