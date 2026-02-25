Bugün İndirimde Neler Var? 25 Şubat 2026 Günün Fırsatları
Haftanın ortasında alışveriş keyfini ikiye katlamaya ne dersiniz? Bugün listemizde mutfak düzenleyicilerden şık blazer ceketlere, çocukların favori oyuncaklarından Kahve Dünyası’nın efsane kampanyasına kadar yok yok! Üstelik Siveno ve La Roche Posay gibi sevilen markalardaki ek indirim kodlarını da sizin için yakaladık. Hazırsanız günün öne çıkanlarına birlikte bakalım!
Bu içerik 25.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Ofis şıklığının anahtarı: Soulife Krep Kadın Blazer Ceket tam %50 indirimde!
Kahve keyfini ikiye katlayan kampanya: Kahve Dünyası’nda ikincisi sadece 1 TL!
Ev tekstilinde dev kampanya devam ediyor: English Home’da seçili ürünlerde 4 al 3 öde!
Siveno’da hem kupon hem de kod avantajıyla doğal temizlik ve bakım zamanı!
Cilt bakımında dünya markası La Roche Posay ürünlerinde sepette net %25 indirim!
Mutfaklarda düzen devrimi: Orret Home buzdolabı ve baharatlık düzenleyici indirimde!
Sağlıklı içecekler her an yanınızda: Sinbo taşınabilir mini blender fırsatı!
Çocuklar için macera dolu bir hediye: Thomas ve Arkadaşları Kristal Mağaraları seti!
Sporcu dostu atıştırmalık: Protein Ocean barlarda %14 indirime ek %20 kod fırsatı!
Kış şıklığına ekose dokunuşu: Tuba Butik kadın montta %26 indirim fırsatı!
Piyasanın en ucuzu: Royal Canin kısırlaştırılmış kedi mamasında %30 indirim!
Yatak odanıza bahar tazeliği gelsin: Green Black pamuklu nevresim takımı indirimde!
