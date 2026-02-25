onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 25 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
25.02.2026 - 11:26

Haftanın ortasında alışveriş keyfini ikiye katlamaya ne dersiniz? Bugün listemizde mutfak düzenleyicilerden şık blazer ceketlere, çocukların favori oyuncaklarından Kahve Dünyası’nın efsane kampanyasına kadar yok yok! Üstelik Siveno ve La Roche Posay gibi sevilen markalardaki ek indirim kodlarını da sizin için yakaladık. Hazırsanız günün öne çıkanlarına birlikte bakalım!

Bu içerik 25.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ofis şıklığının anahtarı: Soulife Krep Kadın Blazer Ceket tam %50 indirimde!

Gardırobun en zamansız parçalarından biri olan blazer ceketler, Soulife kalitesiyle şimdi yarı fiyatına.  

1.799,99 TL yerine 899 TL. 

Soulife Krep Kadın Blazer Ceket

Kahve keyfini ikiye katlayan kampanya: Kahve Dünyası’nda ikincisi sadece 1 TL!

Güne kahvesiz başlayamayanlar için Kahve Dünyası'ndan harika bir haber var. Seçili ürünlerde geçerli olan bu kampanya ile favori kahvenizin yanına ikincisini sadece 1 TL'ye ekleyebilirsiniz.  

Kahve Dünyası Seçili Ürünlerde 2.si 1 TL Fırsatı

Ev tekstilinde dev kampanya devam ediyor: English Home’da seçili ürünlerde 4 al 3 öde!

Evinin havasını tazelemek isteyenler için English Home’da indirim şöleni sürüyor. Seçili ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatıyla bütçenizi yormadan şık bir dekorasyon yapabilirsiniz.

English Home Seçili Ev Tekstili Ürünleri

Siveno’da hem kupon hem de kod avantajıyla doğal temizlik ve bakım zamanı!

Doğal içerikli ürünleriyle bildiğimiz Siveno'da tüm ürünlerde 500 TL'ye 100 TL kupon fırsatı sizi bekliyor. Üstelik 600 TL ve üzeri alışverişlerinizde 'SIVENO10' kodunu kullanarak net %10 indirim daha kazanabilirsiniz.  

Siveno Doğal Bakım ve Temizlik Ürünleri

Cilt bakımında dünya markası La Roche Posay ürünlerinde sepette net %25 indirim!

Dermokozmetik dünyasının en sevilen markalarından La Roche Posay, sepette %25 indirim fırsatıyla listemizde. Güneş koruyuculardan nemlendiricilere kadar cildinizin ihtiyacı olan tüm ürünleri bu özel indirimle yakalayabilirsiniz.

La Roche Posay Seçili Cilt Bakım Ürünleri

Mutfaklarda düzen devrimi: Orret Home buzdolabı ve baharatlık düzenleyici indirimde!

Buzdolabındaki karmaşaya son vermek ya da baharatları düzene sokmak isteyenler için Orret Home düzenleyiciler harika bir çözüm sunuyor.  

Orret Home Organizer Baharatlık ve Buzdolabı Düzenleyici

Sağlıklı içecekler her an yanınızda: Sinbo taşınabilir mini blender fırsatı!

Taze meyve sularını ya da protein karışımlarını hazırlayıp doğrudan yanınıza alabileceğiniz bu cihaz şimdi çok daha avantajlı.

Sinbo SHB-7508 Taşınabilir Şarjlı Mini Blender

Çocuklar için macera dolu bir hediye: Thomas ve Arkadaşları Kristal Mağaraları seti!

Miniklerin hayal gücünü geliştirecek Thomas ve Arkadaşları Kristal Mağaraları macera seti, günün öne çıkan oyuncak indirimlerinden biri. Hem eğlenceli hem de kaliteli bir oyun seti arayan ebeveynler için bu fırsat oldukça cazip.

Thomas ve Arkadaşları Kristal Mağaraları Macera Seti

Sporcu dostu atıştırmalık: Protein Ocean barlarda %14 indirime ek %20 kod fırsatı!

Hem lezzetli hem de protein dolu bir ara öğün arayanlar için Protein Ocean’ın 32’li bar paketi %14 indirimle karşımızda. Üstelik Onedio'ya özel 'onedio' kodunu kullanarak mevcut indirimin üzerine %20 daha avantaj sağlayabilirsiniz!

Fiyatı 1899 TL.

Protein Ocean Protein Bar 32'li Paket

Kış şıklığına ekose dokunuşu: Tuba Butik kadın montta %26 indirim fırsatı!

Kadife yaka detayı ve zamansız ekose deseniyle dikkat çeken bu kahverengi mont, stilini tazelemek isteyen kadınlar için listemizde yerini aldı. %26 indirimle sahip olabileceğiniz bu parça, serin havalarda sıcak ve şık kalmanızı sağlayacak.

1.879,99 TL yerine indirimle 1.399 TL. 

Tuba Butik Kadife Yaka Ekose Detaylı Kadın Mont

Piyasanın en ucuzu: Royal Canin kısırlaştırılmış kedi mamasında %30 indirim!

Pati dostlarımızın sağlığını düşünen kedi sahipleri için harika bir haberimiz var. Royal Canin Sterilised 10 kg mama, piyasadaki en uygun fiyatı ve %30 indirimiyle dikkat çekiyor.  

İndirimle 4,060 TL. 

Royal Canin Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması 10 Kg

Yatak odanıza bahar tazeliği gelsin: Green Black pamuklu nevresim takımı indirimde!

Yüzde yüz pamuk dokusu ve baskılı tasarımıyla hem konforu hem de şıklığı bir arada sunan Green Black Ladin çift kişilik nevresim takımı günün öne çıkan ev tekstili ürünlerinden.  

Green Black Ladin Çift Kişilik Pamuk Baskılı Nevresim Takımı

