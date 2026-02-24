Bugün İndirimde Neler Var? 24 Şubat 2026 Günün Fırsatları
Salı gününü bir alışveriş şölenine çevirmeye hazır mısınız? Bugün listemizde yok yok! İkonik rujlardan mutfak gereçlerine, spor ayakkabılardan ev tekstiline kadar sepetleri dolduracak en sıcak fırsatları tek tek inceledik. Hazırsanız sepete atma maratonu başlasın!
Bu içerik 24.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İkonik Clinique Honey ailesinde %40’a varan dev indirim fırsatını kaçırmayın!
Ev tekstilinde dev kampanya: English Home’da seçili ürünlerde 4 al 3 öde!
Under Armour Charged Pursuit spor ayakkabılarla konforu ayağınıza getirin!
Champion baskılı kapüşonlu sweatshirtler ile kış şıklığınızı tamamlayabilirsiniz!
Mutfak düzeninin gizli kahramanı: Paşabahçe cam saklama kapları indirimde!
Halı günlerine özel "HALI10" koduyla ekstra %10 indirim fırsatı!
Sofraların kraliçesi Karaca’da 2 al 1 öde fırsatıyla mutfakları yeniliyoruz!
Organik konfor: Ecocotton 4’lü havlu seti %60 indirimle satışta!
Pati dostlarımız için dev kampanya: Royal Canin kedi maması %30 indirimli!
Paen markalı tüm ürünlerde 3 al 2 öde ve "ONEDIO20" koduyla ekstra avantaj!
Piyasanın en ucuzu: MJCARE ayak peeling maskesiyle bebeksi ayaklara kavuşun!
