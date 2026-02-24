onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 24 Şubat 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 24 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.02.2026 - 13:17

Salı gününü bir alışveriş şölenine çevirmeye hazır mısınız? Bugün listemizde yok yok! İkonik rujlardan mutfak gereçlerine, spor ayakkabılardan ev tekstiline kadar sepetleri dolduracak en sıcak fırsatları tek tek inceledik. Hazırsanız sepete atma maratonu başlasın!

Bu içerik 24.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkonik Clinique Honey ailesinde %40’a varan dev indirim fırsatını kaçırmayın!

İkonik Clinique Honey ailesinde %40’a varan dev indirim fırsatını kaçırmayın!

Sosyal medyanın sevgilisi, dudaklarda yok gibi duran ama kusursuz bir renk veren Almost Lipstick Honey rujlar 1.539 TL yerine sadece 959 TL! Üstelik Clinique Pop dudak ve yanak yağları da 999 TL’ye düşmüşken, bu ikonik seriyi makyaj çantanıza eklemenin tam zamanı.

Clinique Almost Lipstick Honey & Pop Dudak/Yanak Yağları

Ev tekstilinde dev kampanya: English Home’da seçili ürünlerde 4 al 3 öde!

Ev tekstilinde dev kampanya: English Home’da seçili ürünlerde 4 al 3 öde!

Evinin havasını değiştirmek isteyenler için English Home’da şenlik var! Seçili ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyasına ek olarak, sepetteki kupon fırsatlarını da değerlendirerek bütçe dostu bir dekorasyon alışverişi yapabilirsiniz.

English Home Seçili Ev Tekstili Ürünleri

Under Armour Charged Pursuit spor ayakkabılarla konforu ayağınıza getirin!

Under Armour Charged Pursuit spor ayakkabılarla konforu ayağınıza getirin!

Hem spor salonunda hem günlük hayatta vazgeçilmeziniz olacak Under Armour kalitesi şimdi Amazon fırsatlarıyla sizi bekliyor.  

Under Armour Ua Charged Speed Swift Koşu Ayakkabısı

Champion baskılı kapüşonlu sweatshirtler ile kış şıklığınızı tamamlayabilirsiniz!

Champion baskılı kapüşonlu sweatshirtler ile kış şıklığınızı tamamlayabilirsiniz!

Sokak stilinin vazgeçilmez markalarından biri olan Champion, rahatlığı ve kalitesiyle biliniyor. Günün Amazon fırsatları kapsamında indirime giren bu hoodie, dolabın en favori parçalarından biri olmaya aday.

Champion Erkek Baskılı Kapüşonlu Sweatshirt

Mutfak düzeninin gizli kahramanı: Paşabahçe cam saklama kapları indirimde!

Mutfak düzeninin gizli kahramanı: Paşabahçe cam saklama kapları indirimde!

Mutfakta hem şıklık hem de tazelik arayanlar için camın sağlıklı dokusu Paşabahçe kalitesiyle birleşiyor. Kırmızı kapaklı bu seri, yiyecekleri ilk günkü tazeliğinde saklamaya yardımcı oluyor.

Paşabahçe Storemax Cam Saklama Kabı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halı günlerine özel "HALI10" koduyla ekstra %10 indirim fırsatı!

Halı günlerine özel "HALI10" koduyla ekstra %10 indirim fırsatı!

Evinizin ruhunu değiştirecek o halı sonunda indirime girdi! Beğendiğiniz modellerde geçerli fırsatlara ek olarak, sepet aşamasında 'HALI10' kodunu kullanarak %10 daha tasarruf edebilirsiniz.

Hepsiburada Seçili Halı Modelleri

Sofraların kraliçesi Karaca’da 2 al 1 öde fırsatıyla mutfakları yeniliyoruz!

Sofraların kraliçesi Karaca’da 2 al 1 öde fırsatıyla mutfakları yeniliyoruz!

Mutfakta kalite ve şıklığı bir arada sunan Karaca, seçili ürünlerde geçerli 2 al 1 öde kampanyasıyla yüzleri güldürüyor. İster kendinize alın, ister çeyizinize atın; bu dev fırsat bir daha gelmez!

Karaca’da 2 Al 1 Öde Fırsatı

Organik konfor: Ecocotton 4’lü havlu seti %60 indirimle satışta!

Organik konfor: Ecocotton 4’lü havlu seti %60 indirimle satışta!

%100 organik pamuk ve keten melanj dokusuyla cildinize dost Ecocotton Hasna havlu seti, şimdi %60 indirimli fiyatıyla listemizde. Hem kaliteli hem de şık bir havlu takımı arayanlar bu seti kaçırmasın.

2.550 TL yerine indirimle 1.020 TL. 

Ecocotton Hasna 4’lü Organik Pamuk Havlu Seti

Pati dostlarımız için dev kampanya: Royal Canin kedi maması %30 indirimli!

Pati dostlarımız için dev kampanya: Royal Canin kedi maması %30 indirimli!

Kısırlaştırılmış kediler için dünya markası Royal Canin Sterilised 10 kg, şu an piyasadaki en avantajlı fiyatlarından biriyle ve %30 indirimle sizi bekliyor.  

5,800 TL yerine 4,060 TL. 

Royal Canin Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması 10 Kg

Paen markalı tüm ürünlerde 3 al 2 öde ve "ONEDIO20" koduyla ekstra avantaj!

Paen markalı tüm ürünlerde 3 al 2 öde ve "ONEDIO20" koduyla ekstra avantaj!

Tarzını konuşturmak isteyenler buraya! Paen markalı tüm ürünlerde (özellikle o çok sevilen hoodielerde) 3 al 2 öde kampanyası başladı. Üstelik Onedio okurlarına özel 'onedio20' koduyla indirimlerin üzerine ekstra bir tatlılık eklemeyi unutmayın!

Paen Sweatshirt ve Giyim Koleksiyonu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Piyasanın en ucuzu: MJCARE ayak peeling maskesiyle bebeksi ayaklara kavuşun!

Piyasanın en ucuzu: MJCARE ayak peeling maskesiyle bebeksi ayaklara kavuşun!

Kişisel bakımın gizli kahramanı burada! Çorap tipi yapısıyla kullanımı çok pratik olan MJCARE ayak peelingi, piyasadaki en ucuz fiyatıyla stokları bekliyor. Ayak bakımını ihmal etmeyenler için tam bir stok ürünü!

MJCARE Miracle Foot Peeling Pack 2’li Set

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın