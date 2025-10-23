onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 23 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.10.2025 - 17:13

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 23 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Roborock indiriminden Hills köpek mamasına pek çok ürün, özel fiyatlarla öne çıkıyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Müzik tutkunlarına özel fırsat!

Müzikle iç içe olmak isteyen herkesin kalbini çalıyor. Çantası, penası hatta temizleme bezinin de olması gayet güzel.

Skechers Flex New World Yürüyüş Ayakkabısı

Her adımında bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissettiren bu Skechers modeli, hafifliğiyle ön plana çıkıyor. 

Esnek tabanı ve nefes alan yapısı sayesinde gün boyu rahatlık Skechers Flex New World, günün fırsatları arasında burada sizi bekliyor.

Camper kalitesi ve şıklığı ile tanışmanın tam zamanı!

Camper kalitesinden şaşmayanlar için mükemmel bir seçenek. Hem iş hem de hafta sonu kombininin yıldızı olabilir. 

Bu indirimi kaçırmayın. 

Son zamanlarda herkesin radarında olan o ürün👇🏽

Cilt tonuna kolayca uyum sağlayan, yumuşacık yapısıyla yüz hatlarını vurgulayan bu stick, makyaj çantalarının yeni gözdesi. 

Profesyonel bir görünüm elde etmek için tek bir dokunuş yeterli. 

Şu anda %35 indirimde, üstelik ekstra 100 TL fırsatla!

Roborock Q8 Max Pro Akıllı Robot Süpürge

Roborock Q8 Max Pro Akıllı Robot Süpürge

Roborock Q8 Max Pro, çift fırça sistemiyle her köşeye ulaşıyor. Hem süpürüp hem siliyor, üstelik akıllı haritalama özelliği sayesinde hiçbir alanı atlamıyor. Evinizde zaman kazandıracak bu robotu indirime girmişken kaçırmayın!

Hills Büyük Irk Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Hill’s markasının kuzu etli maması, hem lezzetiyle hem de sindirimi kolay formülüyle biliniyor. Şu anda yetkili satıcısında %44 indirimle, piyasadaki en uygun fiyatla satışta. 

Günlük şehir hayatında ya da seyahatte sana eşlik edecek şık ve işlevsel çantalar Paen’de!

Hem de net %20 indirim fırsatıyla!

%50 İndirimle Parlayan Ciltler!

Hydrojel yapısıyla cilde adeta bir nem banyosu yaptıran bu maske, beşli set halinde geliyor, üstelik %50 indirimle! 

Piyasadaki en uygun fiyat burada. 

Yüksek protein içeriğine sahip bu set, lezzetli aromalarıyla keyifli bir içim sunuyor. 

Paketlerde %35’e varan indirim fırsatına ek ''onedio'' kodu ile %10 indirim fırsatını kaçırmayın.

Altınyıldız Classics’te 2 al %10 indirime ek kupon fırsatı!

Kış gardırobunu yenilemenin tam zamanı!

Sweatshirt’ler 449 TL, gömlekler 499 TL, polarlar 499 TL, pantolon ve jean’ler 749 TL, kazaklar 599 TL, mont ve takım elbiseler ise 1.999 TL’den başlayan fiyatlarla.

Üstelik 2 al %10 indirime ek kupon fırsatı ve TY Plus özel fiyatlar sizi bekliyor! 

Sonbaharın ikonik makyaj görünümü şimdi %20’ye varan kuponlarla!

Lash Clash maskaralarda 520 TL kupon, Loveshine rujlarda ve Make Me Blush allıklarda 500 TL’ye varan kuponlar sizi bekliyor.

Kadın ve erkek parfümlerde ise %20 indirim fırsatıyla buradan ulaşabilirsiniz.

