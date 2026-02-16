onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 16 Şubat 2026 Günün Fırsatları

16 Şubat 2026

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.02.2026 - 12:25

Yeni bir haftaya bomba gibi indirimlerle başlıyoruz! 16 Şubat Pazartesi gününe özel hazırladığımız rehberde, mutfağınızın havasını değiştirecek şık detaylardan cilt bakımında sepetinizi dolduracak 'seçtikçe kazan' kampanyalarına kadar her şey var. Haftanın ilk alışverişini en kârlı şekilde tamamlamaya hazır mısın?

Bu içerik 16.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Suyun en saf halini evinize taşıyın!

Suyun en saf halini evinize taşıyın!

Musluk suyunuzu saniyeler içinde kireçten ve ağır metallerden arındırarak taptaze bir içim deneyimi sunan Brita, Amazon’un bugüne özel fırsatıyla sizi bekliyor. 

Brita Marella Filtreli Sürahi

Evin temel ihtiyacını Amazon'un avantajlı fiyatıyla stoklamanın tam sırası.

Evin temel ihtiyacını Amazon’un avantajlı fiyatıyla stoklamanın tam sırası.

Evinizin temel ihtiyaçlarını Selpak güvencesiyle tamamlayın; kaliteyi en uygun fiyat avantajıyla stoklayın!

Selpak Tuvalet Kağıdı (24'lü Paket)

Sokak modasının efsane markası Champion ile stilinizi konuşturun.

Sokak modasının efsane markası Champion ile stilinizi konuşturun.

Kaliteli kumaşı ve ikonik tasarımıyla Amazon’un bugüne özel indirimli fiyatıyla gardırobunuza ekleyin. 

Champion Erkek Büyük Baskılı T-Shirt

Yeşilliklerinizi taze ve çıtır çıtır saklamanın en şık yolu!

Yeşilliklerinizi taze ve çıtır çıtır saklamanın en şık yolu!

Bej rengiyle mutfağınıza estetik katan bu kurutucu, pratik kullanımıyla salata hazırlama sürenizi yarıya indirecek. 

Bella Maison Salata Kurutucu

Awox Cracks Max Şarjlı El Süpürgesi, kompakt tasarımı ve şaşırtıcı çekiş gücüyle temizlik alışkanlıklarınızı değiştiriyor.

Awox Cracks Max Şarjlı El Süpürgesi, kompakt tasarımı ve şaşırtıcı çekiş gücüyle temizlik alışkanlıklarınızı değiştiriyor.

Kablo derdi olmadan her köşeye ulaşan, yıkanabilir HEPA filtresiyle üstün hijyen sağlayan bu mini dev, ev ve araç temizliğinde en büyük yardımcınız olmaya aday. 

Awox Cracks Max Şarjlı El Süpürgesi

Tatlı krizlerinize sağlıklı ve yüksek proteinli bir çözüm!

Tatlı krizlerinize sağlıklı ve yüksek proteinli bir çözüm!

%25 indirime ek olarak sepetinizde 'onedio' kodunu kullanarak %10 ekstra indirim daha kazanabilirsiniz. 

Animal Joy Protein Brownie Mix

Cildinizin tüm ihtiyaçlarını tek bir pakette toplayan bu setle evde spa keyfi yapın.

Cildinizin tüm ihtiyaçlarını tek bir pakette toplayan bu setle evde spa keyfi yapın.

Kore cilt bakımının en sevilen maskeleriyle tazelenin. Mjcare’in dünya çapında milyonlarca satan ve kullanıcıların favorisi olan ürünlerinden oluşan 'Maskenin Enleri Seti', bugün özel fiyatıyla radarımızda.

Mjcare Maskenin Enleri Seti

Kahve desenli ve küt burun tasarımıyla bu kışın en trend parçası!

Kahve desenli ve küt burun tasarımıyla bu kışın en trend parçası!

Kalın topuğuyla hem konforu hem de zarafeti bir arada sunan bu çizme, kombinlerinize modern bir dokunuş katacak. 

Nişantaşı Shoes Roger Çizme

Hangi aromayı seçeceğinize karar veremiyorsanız bu paket tam size göre!

Hangi aromayı seçeceğinize karar veremiyorsanız bu paket tam size göre!

Üstelik sepetinizde kullanacağınız 'onedio' koduyla %20 ek indirim fırsatı sizi bekliyor. 

ProteinOcean Deneme Paketi

Bakışlarınıza anlam katacak maskaralarda ve kirpik bakım ürünlerinde dev indirimler başladı!

Bakışlarınıza anlam katacak maskaralarda ve kirpik bakım ürünlerinde dev indirimler başladı!

Kirpiklerinizi tek tek ayıran, hacim veren ve gökyüzüne kadar uzatan en sevilen maskaralarda büyük indirim şölenini kaçırmayın.

Linkini buraya bıraktım.

Saç bakım rutininizi profesyonel ürünlerle yenilemenin tam zamanı!

Saç bakım rutininizi profesyonel ürünlerle yenilemenin tam zamanı!

Sepetinize eklediğiniz her ürünle artan avantajla; 2. ürüne %5, 3. ürüne %10, 4. ürüne ise %15 indirim fırsatını kaçırmayın. 

Urban Care Seçtikçe Kazan

Cildinizin ihtiyacı olan bakımı çifte avantajla tamamlayın; her adımda daha fazla tasarruf edin!

Cildinizin ihtiyacı olan bakımı çifte avantajla tamamlayın; her adımda daha fazla tasarruf edin!

Etkili formülleriyle dikkat çeken Kremi ürünlerinde büyük fırsat şöleni başladı! Seçili ürünlerde geçerli olan 2. ürüne %40 indirime ek olarak, sınırlı süreli flaş indirimleri yakalayabilirsiniz. 

Kremi Fırsatları

Evdeki konforunuzu en şık tasarımlarla yenileyin; %70 dev indirimle pijama partisine hazırlanın!

Evdeki konforunuzu en şık tasarımlarla yenileyin; %70 dev indirimle pijama partisine hazırlanın!

Günün en ses getiren moda haberi ev giyiminden geldi! Seçili pijama takımlarında başlayan %70 net indirim ile yumuşacık dokulu, pamuklu ve trend desenli takımlara inanılmaz fiyatlarla sahip olabilirsiniz. İster kendiniz için rahat bir uyku seti, ister sevdikleriniz için şık bir ev giyim hediyesi arıyor olun; bu dev indirimle sepetinizi doldurmanın tam zamanı. 

Pijama Takımlarında %70 İndirim Fırsatı

