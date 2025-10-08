Bu Ünlüler Cool mu Tatlı mı?
Bazı ünlüler var, bir bakışlarıyla odayı buz gibi yapıyor. Soğukluk değil ama… Hani şu “dokunulmaz”, “karizmatik”, “ben buradayım” havası var ya? İşte tam olarak öyle. Coolluklarıyla sanki moda dergisinden fırlamış gibiler. Stil, duruş, özgüven? Tam puan. Ama bazıları da var ki... Onlara bakınca içimiz eriyor! Gülüşüyle, hareketleriyle, enerjisiyle “ay ne tatlı!” dedirtiyor.
Bazıları 'cool', bazıları 'tatlı', bazıları ise ikisinin ortasında ama karar senin!
Cemre Baysel
Su Burcu Yazgı Coşkun
Hande Erçel
Serenay Sarıkaya
Demet Özdemir
Özge Gürel
Cansu Dere
Elçin Sangu
Devrim Özkan
Pınar Deniz
