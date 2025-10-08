onedio
Bu Ünlüler Cool mu Tatlı mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.10.2025 - 09:32

Bazı ünlüler var, bir bakışlarıyla odayı buz gibi yapıyor. Soğukluk değil ama… Hani şu “dokunulmaz”, “karizmatik”, “ben buradayım” havası var ya? İşte tam olarak öyle. Coolluklarıyla sanki moda dergisinden fırlamış gibiler. Stil, duruş, özgüven? Tam puan. Ama bazıları da var ki... Onlara bakınca içimiz eriyor! Gülüşüyle, hareketleriyle, enerjisiyle “ay ne tatlı!” dedirtiyor. 

Bazıları 'cool', bazıları 'tatlı', bazıları ise ikisinin ortasında ama karar senin!

Cemre Baysel

Su Burcu Yazgı Coşkun

Hande Erçel

Serenay Sarıkaya

Demet Özdemir

Özge Gürel

Cansu Dere

Elçin Sangu

Devrim Özkan

Pınar Deniz

