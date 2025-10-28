onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Bu Testte Gözlerimiz Sende: Kıskançlık Seviyeni Ölçüyoruz!

Bu Testte Gözlerimiz Sende: Kıskançlık Seviyeni Ölçüyoruz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
28.10.2025 - 15:43

Hepimiz istesek de istemesek de zaman zaman kıskançlık duygusunu yaşarız. Peki, senin kıskançlık seviyen hangi boyutta? 

Bu test ile kendi iç dünyanı keşfetmeye hazır mısın? O zaman hadi başlayalım! 👇🏻

Sevdiğin kişi başka biriyle çok fazla vakit geçiriyor... Ne yaparsın?

Peeeki... Sevgilinin telefonuna bir mesaj geliyor ve gülümsüyor. Buna ne tepki verirsin?

Sevgilin senin önemli bir başarını ya da düşünceni hafife alıyor ama başkalarına iltifatlar yağdırıyor böyle bi durumda ne yaparsın?

Sevgilinin eski sevgilileriyle arkadaş kaldığını öğreniyorsun, buna tepkin ne olur?

Sevgilin sana haber vermeden ortadan kayboldu diyelim. Ne yaparsın?

Peeeki, partnerin senle aynı ortamdayken başkasına iltifat ediyor diyelim...

Son olarak, bir ortamda başkalarının senden daha kolay fark edilmesi seni nasıl etkiler?

Sen pek kıskanç değilsin yaa!

Sen duygularını bastırmak yerine anlamayı tercih eden, ilişkilerde güveni temel alan birisin. Sevdiğin kişiye alan tanımayı, bireyselliğini korumayı biliyorsun. Evet, bazen içinden “acaba?” diye geçirdiğin anlar oluyor ama bu hislerin seni yönetmesine izin vermiyorsun. Çünkü sevgi senin için özgürlükle, saygıyla ve anlayışla iç içe bir şey!

 İşte tam da bu denge ve farkındalıkla “Kıskanmak” dizisinde aşk, tutku ve kıskançlık arasındaki ince çizgiyi daha net keşfedeceksin!

Biraz kıskançsın ama belli etmemeye çalışıyorsun...

Bazen ufak kıskançlıkların olsa da bunları tartışma başlatmadan önce anlamaya çalışıyorsun ve bu da duygularını daha net görmeni sağlıyor. Böylece ilişkilerdeki iniş çıkışları yönetebiliyor ve dengeni kaybetmeden hislerini rahat ve açıkça karşı tarafa gösterebiliyorsun. 

İşte tam da bu denge ve farkındalıkla “Kıskanmak” dizisinde aşk, tutku ve kıskançlık arasındaki ince çizgiyi daha net keşfedeceksin!

Sen çooook kıskançsın...

Senin için sevgi, sadece bir duygudan ibaret değil, aynı zamanda bir bağlılık, bir tutku, hatta bazen bir meydan okuma. Sevdiğin kişiyi paylaşma fikri bile seni rahatsız ediyor, çünkü kalbini açtığında her şeyinle seviyorsun. İlişkilerde en ufak değişimi bile fark ediyorsun... Bir bakış, bir kelime, bir suskunluk bile iç sesini harekete geçiriyor ve bu da seni güçlü kıldığı kadar hassas da yapıyor.

 İşte tam da bu denge ve farkındalıkla “Kıskanmak” dizisinde aşk, tutku ve kıskançlık arasındaki ince çizgiyi daha net keşfedeceksin!

Ve en güzeli, bu duygusal yolculuğu her Salı 20.00'de NOW'da izleyebilirsin!

Ve en güzeli, bu duygusal yolculuğu her Salı 20.00'de NOW'da izleyebilirsin!

NOW yayınını kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tüm bölümler 5 gün boyunca sadece Disney+’ta. Tutku, gizem ve kıskançlıkla dolu bu hikaye Disney+'ta seni bekliyor!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark