Bu Testte Gözlerimiz Sende: Kıskançlık Seviyeni Ölçüyoruz!
Hepimiz istesek de istemesek de zaman zaman kıskançlık duygusunu yaşarız. Peki, senin kıskançlık seviyen hangi boyutta?
Bu test ile kendi iç dünyanı keşfetmeye hazır mısın? O zaman hadi başlayalım! 👇🏻
Sevdiğin kişi başka biriyle çok fazla vakit geçiriyor... Ne yaparsın?
Peeeki... Sevgilinin telefonuna bir mesaj geliyor ve gülümsüyor. Buna ne tepki verirsin?
Sevgilin senin önemli bir başarını ya da düşünceni hafife alıyor ama başkalarına iltifatlar yağdırıyor böyle bi durumda ne yaparsın?
Sevgilinin eski sevgilileriyle arkadaş kaldığını öğreniyorsun, buna tepkin ne olur?
Sevgilin sana haber vermeden ortadan kayboldu diyelim. Ne yaparsın?
Peeeki, partnerin senle aynı ortamdayken başkasına iltifat ediyor diyelim...
Son olarak, bir ortamda başkalarının senden daha kolay fark edilmesi seni nasıl etkiler?
Sen pek kıskanç değilsin yaa!
Biraz kıskançsın ama belli etmemeye çalışıyorsun...
Sen çooook kıskançsın...
