Bu Testin Sonunda Yapay Zeka Sana Makyaj Tüyosu Veriyor!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
08.12.2025 - 18:01

Yapay zeka artık hayatın her alanında yer edinmişken makyaj konusunda da bildiği bir şeyler vardır diye düşünüyoruz! Yapay zeka bize nasıl bir makyaj tüyosu verecek?

Merak etme, insancıl ve gerçekçi bir tüyo isteyeceğiz ondan!

1. Sabah evden çıkmadan aynaya son kez baktığında aklından geçen ne oluyor?

2. Makyaj yaparken fondöteni fazla kaçırdın diyelim...

3. Birinden makyajının doğal durduğu yorumu geldi. Ne düşünürsün?

4. Dürüst ol: Daha önce makyajını çıkarmadan uyuyakaldığın oldu mu?

5. Far paletinde elinin bir türlü gitmediği renk hangisi oluyor?

6. Günlük hayatta makyajının en çabuk dağıldığı yer neresi oluyor?

7. Suya dayanıklı maskara kullanıyor musun?

8. Bir ruju gerçekten kalıcı olarak kabul etmen için ne olması lazım?

9. Son olarak şunu soralım: Yaptığın makyajda bu hilelerden hangisini çok sık kullanıyorsun? 🤫

Yapay zekadan kaşık tüyosu geldi! Ne anlama geliyor?

Cildinin gün içinde makyajı itme sebebi çoğu zaman ürünler değil… Isı. Basit ama acayip etkili bir numara var: Fondöten veya kapatıcıyı sürdükten sonra soğuk bir kaşıkla (evet, bildiğin metal kaşık) yüzünde kısa bir tur at. Böylece ürün anında sabitlenir, gözenekler toparlanır ve gün boyu “kayma” sorunu bariz azalır. Profesyoneller bunu buzlu masaj taşlarıyla yapıyor ama ev versiyonu da çalışıyor.

Göz altında olan çizgileri kapatmanın bir yolu var!

Göz altında olan çizgileri kapatmanın bir yolu var!

Göz altındaki çizgileri yok etme meselesi sabır değil teknik işi. Kapatıcıyı tek seferde kalın bir tabaka halinde sürmek yerine iki ultra ince kat uygulamayı dene. Aradaki o birkaç saniyelik bekleme bile fark yaratıyor. Sonrasında da minik bir fırçayla sadece çizgi kısmına pirinç kadar transparan pudra dokundur. Her yere değil… Sadece çizgiye. Böylece kapatıcı gün içinde kat kat birikmez.

Burun çevresine makyajın dağılmaması için göz/far bazı sür!

Burun çevresine makyajın dağılmaması için göz/far bazı sür!

Burun makyajı herkesin travması, kabul. Ama çözümü şaşırtıcı derecede işe yarıyor: Makyaja başlamadan önce burun kenarına çok hafif bir göz/far bazı sür. Yüz bazı değil… Göz/far bazı. Çünkü yağlanmayı frenleme konusunda daha güçlüler. Üstüne fondöten + çok az pudra yaptığında o bölgedeki iki saat sonra yok olan görüntü ciddi şekilde düzeliyor.

Şeffaf lipliner kullanarak dudak içindeki keskin görüntüyü silebilirsin!

Şeffaf lipliner kullanarak dudak içindeki keskin görüntüyü silebilirsin!

Rujun özellikle ağız iç kenarında silinip halka halka kalması sinir bozucu bir durum. Bunun için iyi çalışan bir yöntem var: Rujdan önce dudağına görünmez bir bariyer oluşturmak. Nasıl mı?

Dudak çizgisine çok ince bir kat nemsiz (balmsız) şeffaf lipliner sür. Dudakta görünmez ama rujun dışarı taşmasını ciddi şekilde engeller. Üstüne rujunu sür, son olarak da peçete + pudra tekniğini uygula. Peçeteyi dudağın üzerinde tutup çok az pudrayı peçete üzerinden dokundur. Ruj taş gibi sabitlenir.

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Yorum Yazın