Bu Testin Sonunda Yapay Zeka Sana Makyaj Tüyosu Veriyor!
Yapay zeka artık hayatın her alanında yer edinmişken makyaj konusunda da bildiği bir şeyler vardır diye düşünüyoruz! Yapay zeka bize nasıl bir makyaj tüyosu verecek?
Merak etme, insancıl ve gerçekçi bir tüyo isteyeceğiz ondan!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah evden çıkmadan aynaya son kez baktığında aklından geçen ne oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Makyaj yaparken fondöteni fazla kaçırdın diyelim...
3. Birinden makyajının doğal durduğu yorumu geldi. Ne düşünürsün?
4. Dürüst ol: Daha önce makyajını çıkarmadan uyuyakaldığın oldu mu?
5. Far paletinde elinin bir türlü gitmediği renk hangisi oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Günlük hayatta makyajının en çabuk dağıldığı yer neresi oluyor?
7. Suya dayanıklı maskara kullanıyor musun?
8. Bir ruju gerçekten kalıcı olarak kabul etmen için ne olması lazım?
9. Son olarak şunu soralım: Yaptığın makyajda bu hilelerden hangisini çok sık kullanıyorsun? 🤫
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yapay zekadan kaşık tüyosu geldi! Ne anlama geliyor?
Göz altında olan çizgileri kapatmanın bir yolu var!
Burun çevresine makyajın dağılmaması için göz/far bazı sür!
Şeffaf lipliner kullanarak dudak içindeki keskin görüntüyü silebilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın