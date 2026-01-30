Bu Teste Göre Metal Müzik Kulağın Ne Seviyede?

Sen metal müziği dinlemekten keyif alıyorsun ama biraz seçici bir dinleyicisin. Her metal parça seni kesmiyor. Riff’lere, vokale ve atmosfere dikkat ediyorsun. İyi yapılan işi hemen ayırt edebiliyorsun. Bazı alt türlere yakınsın ama daha öğrenmen gereken çok şey var! Kulağın gelişmiş, belli ki metal senin için bir dönemlik heves değil, hayatının bir parçası.