Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Teste Göre Metal Müzik Kulağın Ne Seviyede?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
30.01.2026 - 15:01

Metal müzik kimine göre sadece gürültüyken, tutkunları için tam anlamıyla bir yaşam biçimi! Kiminin gitar solosu duyunca gözleri parlar, kimi sadece spor yaparken açar geçer. Peki sen metal müziği gerçekten ne kadar tanıyor, ne kadar hissediyorsun? Bu testte vereceğin cevaplara göre metal müzik kulağının seviyesini ölçüyoruz! 👇

1. Bir şarkıyı iyi yapan şey sence hangisi?

2. Yeni bir metal grup keşfettiğinde ilk neye dikkat edersin?

3. Sana göre ağır bir metal parça nasıl olmalı?

4. Bir konserde en çok hangi an seni heyecanlandırıyor?

5. Metal müzikte vokal konusunda hangisi sana daha yakın?

6. En çok hangi anlarda metal dinlemeyi seviyorsun?

7. Yeni parçalardan nasıl haberdar oluyorsun?

8. Metal müzik senin için ne ifade ediyor?

Metal müziğe yeni ısınan bir kulağın var!

Metal müzikle aranda tatlı bir mesafe var sanki. 🙄 Metal müziği seviyorsun ama sana bazen çok sert geliyor! Popüler parçalar, clean vokaller ve yüksek enerji senin için gayet çekici unsurlar. Henüz alt türlere ya da detaylara çok dalmış değilsin ama potansiyel var. Biraz daha keşfettikçe yepyeni playlist'ler hazırlamaya başlayacaksın! Kısacası yolun başındasın ama doğru yoldasın.

Metal müzik kulağın gelişmeye başlamış!

Sen metal müziği dinlemekten keyif alıyorsun ama biraz seçici bir dinleyicisin. Her metal parça seni kesmiyor. Riff’lere, vokale ve atmosfere dikkat ediyorsun. İyi yapılan işi hemen ayırt edebiliyorsun. Bazı alt türlere yakınsın ama daha öğrenmen gereken çok şey var! Kulağın gelişmiş, belli ki metal senin için bir dönemlik heves değil, hayatının bir parçası.

Metal kültürüne gayet hakim bir kulağın var!

Metal müzikle aranda güçlü bir bağ var. Şarkıları sadece dinlemiyor, hissediyorsun. Albüm bütünlüğü, sound, duygu geçişleri, teknik detaylar senin için önemli. Bir metal konserindeki her andan keyif alabiliyorsun. Alt türler arasında rahatça dolaşıyorsun ve neyi neden sevdiğini çok iyi biliyorsun. Metal senin için bir müzik türünden çok daha fazlası!

Metal müziği baştan yazacak kadar iyi bir kulağın var!

Metal müzik senin hayatının bir parçası! Müzikte sertlikten çok duygu, teknikten çok ruh seni çekiyor. En karanlık parçalarda bile anlam arıyorsun. Albümleri tekrar tekrar dinleyip her seferinde başka bir detay yakalayabiliyorsun. En yeni gruplardan ve albümlerden anında haberdar oluyorsun, senden hiçbir şey kaçmıyor! Gerçek bir metal tutkunusun!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
