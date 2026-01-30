Bu Teste Göre Metal Müzik Kulağın Ne Seviyede?
Metal müzik kimine göre sadece gürültüyken, tutkunları için tam anlamıyla bir yaşam biçimi! Kiminin gitar solosu duyunca gözleri parlar, kimi sadece spor yaparken açar geçer. Peki sen metal müziği gerçekten ne kadar tanıyor, ne kadar hissediyorsun? Bu testte vereceğin cevaplara göre metal müzik kulağının seviyesini ölçüyoruz! 👇
1. Bir şarkıyı iyi yapan şey sence hangisi?
2. Yeni bir metal grup keşfettiğinde ilk neye dikkat edersin?
3. Sana göre ağır bir metal parça nasıl olmalı?
4. Bir konserde en çok hangi an seni heyecanlandırıyor?
5. Metal müzikte vokal konusunda hangisi sana daha yakın?
6. En çok hangi anlarda metal dinlemeyi seviyorsun?
7. Yeni parçalardan nasıl haberdar oluyorsun?
8. Metal müzik senin için ne ifade ediyor?
Metal müziğe yeni ısınan bir kulağın var!
Metal müzik kulağın gelişmeye başlamış!
Metal kültürüne gayet hakim bir kulağın var!
Metal müziği baştan yazacak kadar iyi bir kulağın var!
