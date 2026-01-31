Bu Test Sanat Bilgini Ortaya Çıkarıyor!
Sanatın sadece müzelerdeki tablolardan ya da okunulan kitaplardan ibaret olduğunu düşünenler yanılıyor! Sanat bilgisi bakmayı ve görmeyi de içerir. Bir sanat eserinin kime ait olduğunu bilerek o esere bambaşka bir açı ile bakabiliriz. Her ressamın fırça darbesi farklıdır, bu farklılıklarda onların ne gördüklerini keşfedebiliriz.
Gelin, birlikte sanatta yolculuk yaparak ne kadar bilgiye sahip olduğumuza bakalım!
1. Merak etmeyin! İlk kolaylarla başlayacağız. Mona Lisa tablosu kimin eseridir?
2. Peki, empersyonizm akımının öncüsü kimdir?
3. Muhteşem eserlerden biri olan Guernica hangi sanatçıya aittir?
4. Biraz genel bir soru soralım! Sanatın harika noktalara ulaştığı Rönesans dönemi ilk hangi ülkede ortaya çıktı?
5. Derinliğe sahip olan Düşünen Adam heykelini yapan sanatçı kimdir?
6. Sürrealizm dediğimiz zaman aklınıza hangi sanatçı gelir?
7. Barok sanatının en belirgin özelliğini söyler misiniz?
8. Son olarak, basit bir soru! Yıldızlı Gece tablosu hangi sanatçıya aittir?
