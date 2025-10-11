onedio
Bu Test Hangi Dizi Müziği Olduğunu Açıklıyor!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.10.2025 - 22:04

Sen hangi dizi müziğisin hiç düşündün mü? Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey içinden gelen şekilde yanıtlamak. Bakalım sen bir dizi müziği olsan hangisi olurdun!

1. Sabah uyandığında ilk işin hangisi olur?

2. En sık kullandığın ulaşım aracı hangisi?

3. Tatilin olmazsa olmazı senin için hangisi?

4. Gün içinde mola verdiğinde genelde napıyorsun?

5. Bunlar arasından bir yemek seçer misin?

6. Peki hafta sonu için ideal planın bunlardan hangisi olur?

7. Günlük hayatta stresle nasıl başa çıkıyorsun?

8. Genellikle karar verirken nasıl davranırsın?

Friends - I’ll Be There for You

Game of Thrones - Main Title

The Crown – Main Title

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
