Bu Test Hangi Dizi Müziği Olduğunu Açıklıyor!
Sen hangi dizi müziğisin hiç düşündün mü? Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey içinden gelen şekilde yanıtlamak. Bakalım sen bir dizi müziği olsan hangisi olurdun!
1. Sabah uyandığında ilk işin hangisi olur?
2. En sık kullandığın ulaşım aracı hangisi?
3. Tatilin olmazsa olmazı senin için hangisi?
4. Gün içinde mola verdiğinde genelde napıyorsun?
5. Bunlar arasından bir yemek seçer misin?
6. Peki hafta sonu için ideal planın bunlardan hangisi olur?
7. Günlük hayatta stresle nasıl başa çıkıyorsun?
8. Genellikle karar verirken nasıl davranırsın?
Friends - I’ll Be There for You
Game of Thrones - Main Title
The Crown – Main Title
