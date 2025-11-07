onedio
Bu Test Aşk Hayatındaki En Büyük Toksikliği Ortaya Çıkarıyor!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.11.2025 - 23:01

Tanışma, flört, ilişki derken tüm bu süreçlerde herkesin içinden biraz toksik biri çıkar. Peki ya senin aşk hayatındaki en toksik davranışın ne? Gel dürüstçe bu testi cevapla ve gerçeği birlikte ortaya çıkaralım! 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Söyle bakalım, bir tartışma esnasında nasıl davranırsın?

3. Aşk hayatında kendini en çok hangisini yaparken yakalarsın?

4. Peki, hangi hareket seni karşı taraftan direkt soğutur?

5. Sevgilinle ilgili seni en çok sinirlendiren şey hangisi?

6. Bir şeyi istemediğin halde “Tamam” dedin ama sonra?

7. Peki, kıskançlık seviyeni sorsak... 👇

8. Sence bir ilişkideki en büyük hata hangisi?

9. Son olarak, ayrılık sonrası nasıl olursun?

Toksik misin kontrolcü mü?

Sen ilişkilerde ipin ucunu biraz sıkı tutmayı seviyorsun. Hatta bazen öyle ki, karşı tarafın nefes aldığı alanı bile kontrol etmek istiyorsun. Bu bazen sahiplenmek gibi görünse de, aslında güven eksikliği ve kontrol isteği birleşince ortaya minik bir toksik canavar çıkıyor! Ama bu, sevginin az olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, fazla sevdiğin için böyle yapıyorsun. Fakat unutma, aşk asla boğmamalı. Yoksa ilişkinin fişini çeken ilk kişi karşı taraf olur!

Sen biraz pasif agresifsin!

Sen duygularını doğrudan ifade etmek yerine ince ince sızdırıyorsun. Açık konuşmak yerine trip, suskunluk, 'Ben iyiyim' imaları senin genel tavrın. Fakat bu tavır hem seni hem de karşı tarafı yıpratıyor. İlişkilerde iletişim net olmalı ama senin yöntemlerin biraz dolaylı gibi! 🙄 Karşı taraf ne hissettiğini anlamak için kahin olmak zorunda kalıyorsa, burada minik bir toksiklik var demektir. Bu yüzden her konuda net olmayı dene!

Toksik değil, stalker!

Senin toksikliğin dışarıya değil, içeriye yönelmiş gibi. Aşkı yüksek sesle değil, içten içe yaşayanlardansın. Senin stalk yeteneklerin FBI'ı bile kıskandırır. Her ne yaşanırsa yaşansın sessiz kalırsın ama içten içe fırtınalar kopar. “Ben ne yaptım da böyle oldu?” döngüsüne girip kendini suçlar, aynı anda karşı tarafı da analiz edersin. Bu seni çok yorabilir. İlişkide iki kişi var, ve her ikiniz de hata yapabilirsiniz. Bunu unutma!

Tam bir manipülatörsün!

Senin en büyük toksikliğin, karşı tarafı mesafeyle cezalandırmak. Sevgini eksiltmek, geri çekilmek, karşıdakinde “Beni kaybedebilirsin.” hissini uyandırmak... Bunlar senin savunma mekanizman! Direkt bağırmazsın, tartışmazsın, ama duygusal mesafeyi öyle bir kurarsın ki, karşı taraf içten içe dağılır. Bu stratejik bir güç gösterisi ama uzun vadede duygusal kopuşa sebep olabilir. Güçlü görünmek isterken aradaki sevgiyi yavaş yavaş yok edebilirsin, dikkatli ol!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
