Bu Test Aşk Hayatındaki En Büyük Toksikliği Ortaya Çıkarıyor!
Tanışma, flört, ilişki derken tüm bu süreçlerde herkesin içinden biraz toksik biri çıkar. Peki ya senin aşk hayatındaki en toksik davranışın ne? Gel dürüstçe bu testi cevapla ve gerçeği birlikte ortaya çıkaralım! 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Söyle bakalım, bir tartışma esnasında nasıl davranırsın?
3. Aşk hayatında kendini en çok hangisini yaparken yakalarsın?
4. Peki, hangi hareket seni karşı taraftan direkt soğutur?
5. Sevgilinle ilgili seni en çok sinirlendiren şey hangisi?
6. Bir şeyi istemediğin halde “Tamam” dedin ama sonra?
7. Peki, kıskançlık seviyeni sorsak... 👇
8. Sence bir ilişkideki en büyük hata hangisi?
9. Son olarak, ayrılık sonrası nasıl olursun?
Toksik misin kontrolcü mü?
Sen biraz pasif agresifsin!
Toksik değil, stalker!
Tam bir manipülatörsün!
