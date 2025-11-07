Senin toksikliğin dışarıya değil, içeriye yönelmiş gibi. Aşkı yüksek sesle değil, içten içe yaşayanlardansın. Senin stalk yeteneklerin FBI'ı bile kıskandırır. Her ne yaşanırsa yaşansın sessiz kalırsın ama içten içe fırtınalar kopar. “Ben ne yaptım da böyle oldu?” döngüsüne girip kendini suçlar, aynı anda karşı tarafı da analiz edersin. Bu seni çok yorabilir. İlişkide iki kişi var, ve her ikiniz de hata yapabilirsiniz. Bunu unutma!