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Bu Sese Aşık Olunur: Farklı Kültürlerin Bir Araya Gelmesiyle Oluşan No Land'in Mest Eden 12 Şarkısı

etiket Bu Sese Aşık Olunur: Farklı Kültürlerin Bir Araya Gelmesiyle Oluşan No Land'in Mest Eden 12 Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 18:01

Azeri, İranlı, Kürt ve Türk müzisyenlerin bir araya geldiği No Land, adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir yeri ev, mesken edinmemişlerin yeri. Farklı kültürler ve mezhepleri notalar ve şarkı sözleri ile birleştiren No Land her şarkısı ile sizi kendine aşık edecek!

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1. Düşünme Kaybolursun

2. Niyə Belə Uzundur Bu Yollar

3. Aramızda Dinozor

4. Üzümə Bax

5. Dolmuş

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6. Pencere

7. İstanbul

8. Şehr-i Yar

9. Yüzerdik

10. Pusulası Kaybolmuş

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11. Değil

12. No Land - Pervin

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