Bu Sese Aşık Olunur: Farklı Kültürlerin Bir Araya Gelmesiyle Oluşan No Land'in Mest Eden 12 Şarkısı
Bu Sese Aşık Olunur: Farklı Kültürlerin Bir Araya Gelmesiyle Oluşan No Land'in Mest Eden 12 Şarkısı
Azeri, İranlı, Kürt ve Türk müzisyenlerin bir araya geldiği No Land, adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir yeri ev, mesken edinmemişlerin yeri. Farklı kültürler ve mezhepleri notalar ve şarkı sözleri ile birleştiren No Land her şarkısı ile sizi kendine aşık edecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Düşünme Kaybolursun
2. Niyə Belə Uzundur Bu Yollar
3. Aramızda Dinozor
4. Üzümə Bax
5. Dolmuş
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Pencere
7. İstanbul
8. Şehr-i Yar
9. Yüzerdik
10. Pusulası Kaybolmuş
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Değil
12. No Land - Pervin
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda