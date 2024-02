Bu Sese Aşık Olunur: Farklı Kültürlerin Bir Araya Gelmesiyle Oluşan No Land'in Mest Eden 12 Şarkısı

Azeri, İranlı, Kürt ve Türk müzisyenlerin bir araya geldiği No Land, adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir yeri ev, mesken edinmemişlerin yeri. Farklı kültürler ve mezhepleri notalar ve şarkı sözleri ile birleştiren No Land her şarkısı ile sizi kendine aşık edecek!