Bu İlişkide Hanginiz Daha Çok Tutkulu?
Bu İlişkide Hanginiz Daha Çok Tutkulu?
İlişkinizdeki tutku düzeyinizi merak mı ediyorsunuz? Bu test, siz ve partnerinizin ilişkideki tutku derecelerini karşılaştırmanıza yardımcı olacak.
Hazırsanız başlıyoruz👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. İlk adımı kim attı?
3. Partnerine olan duygularınızı genelde nasıl ifade ediyorsun?
4. Sence birlikte bir gelecek var mı?
5. Ne zamandan beri ona aşıksın?
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