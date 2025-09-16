Bu Evlerden Değeri En Yüksek Olanları Bulabilecek misin?
Dünyanın en pahalı evleri ile dolu bir teste hazır mısın? Biz sana evleri söyleyelim sen de en yüksek değerdeki evi bul. Biraz zorlanabilirsin ama sakın pes etme. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz! Yorumlara kaç doğru yaptığını yazmayı sakın unutma!
1. Bu listedeki evler arasında sadece 3 ev en pahalısı. Bakalım bulabilecek misin, sence hangisi?
Tebrikler, bu evin fiyatı 285 milyon dolar!
Bir daha denemelisin...
Tebrikler, bu evin fiyatı 195 milyon dolar!
Tebrikler, bu evin fiyatı 295 milyon dolar!
