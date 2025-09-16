Bu Evlerden Değeri En Yüksek Olanları Bulabilecek misin?

Sen bu işi çok iyi anlıyorsun, tebrikler bu liste arasında en pahalı evlerden birini buldun. Gel şimdi bu evlerin detaylarına bakalım!

Florida'da bulunan bu ev şu anda hala inşa aşamasında. Ve fiyatı tamı tamına 285 milyon dolar! Milyarder Larry Ellison'ın yanındaki özel konağı olan bu evde sekiz yatak odası var. 55.000 metrekare olması da üstüne bonus tabii ki! Aynı zamanda bağlantılı bir misafir evi, tekne evi, spa, padel kortu, araba müzesi ve iki yüzme havuzu bulunuyor.