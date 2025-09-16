onedio
Bu Evlerden Değeri En Yüksek Olanları Bulabilecek misin?

16.09.2025 - 17:03

Dünyanın en pahalı evleri ile dolu bir teste hazır mısın? Biz sana evleri söyleyelim sen de en yüksek değerdeki evi bul. Biraz zorlanabilirsin ama sakın pes etme. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz! Yorumlara kaç doğru yaptığını yazmayı sakın unutma!

1. Bu listedeki evler arasında sadece 3 ev en pahalısı. Bakalım bulabilecek misin, sence hangisi?

Tebrikler, bu evin fiyatı 285 milyon dolar!

Tebrikler, bu evin fiyatı 285 milyon dolar!

Sen bu işi çok iyi anlıyorsun, tebrikler bu liste arasında en pahalı evlerden birini buldun. Gel şimdi bu evlerin detaylarına bakalım!

Florida'da bulunan bu ev şu anda hala inşa aşamasında. Ve fiyatı tamı tamına 285 milyon dolar! Milyarder Larry Ellison'ın yanındaki özel konağı olan bu evde sekiz yatak odası var. 55.000 metrekare olması da üstüne bonus tabii ki! Aynı zamanda bağlantılı bir misafir evi, tekne evi, spa, padel kortu, araba müzesi ve iki yüzme havuzu bulunuyor.

Bir daha denemelisin...

Maalesef, bu evden daha pahalıları da var. Şimdi iyice odaklan ve yeniden seçimlerini yap. Doğru olan 3 evi bulabileceğine eminiz. Hadi bakalım, sana güveniyoruz!

Tebrikler, bu evin fiyatı 195 milyon dolar!

Tebrikler, bu evin fiyatı 195 milyon dolar!

Sen bu işi çok iyi anlıyorsun, tebrikler bu liste arasında en pahalı evlerden birini buldun. Gel şimdi bu evlerin detaylarına bakalım!

Daha önce milyarder Hyatt Hotels varisi Tony Pritzker ve eski eşi Jeanne tarafından paylaşılan bu ev Beverly Hills'de! Tüm Los Angeles'ı görebileceğin bu ev tam 6 yılda inşa edildi. 18 şömine, sinema salonu, şarap mahzeni hatta sağlıklı yaşam merkezi bulunuyor. 16 yatak odası ve 27 banyosu var... Gerçekten de çok büyük bir ev!

Tebrikler, bu evin fiyatı 295 milyon dolar!

Tebrikler, bu evin fiyatı 295 milyon dolar!

Sen bu işi çok iyi anlıyorsun, tebrikler bu liste arasında en pahalı evlerden birini buldun. Gel şimdi bu evlerin detaylarına bakalım!

Napoli Florida'da bulunan bu evin fiyatı tam 295 milyon dolar! Port Royal mahallesindeki bu ev tam kıyı kenarında. Burası 3 evin ve özel bir yat havzasının birleşiminden oluşuyor. Birinci evde 6 yatak odası ve perdeli yüzme havuzu bulunuyor, ikinci evde 5 yatak odası ve yine havuz bulunuyor. Üçüncü evde tamı tamına altı tekeri barındırabilecek bir rıhtım da var!

