Bu Evet Hayır Testine Göre Dişil Enerjini Düşürüyor musun?

Bir kadın olarak, o kadar 'ben' merkezlisin ki, istemeden de olsa bu tutumun, dişil enerjini zayıflatıyor, hatta yerlere çökertiyor. Her zaman güçlü, ayakları yere sağlam basan, her durumun üstesinden gelen bir kadın olmayı hedefliyorsun. Ve evet, sen zaten o kadınsın! Ancak zaman zaman duvarlarını indirmen gerektiğini unutma. Her şeyin senin kontrolünde olması gerekmiyor. Eğer dişil enerjiye değer veren biriysen, bu tavsiyeyi dikkate almalısın.

Seni bu kadar güçlü ve kararlı görmek bizleri de mutlu ediyor. Ancak bu kadar sağlam bir duruş sergilemek, eril enerjini artırıyor. Yardım istemekten çekinmemelisin, unutma ki hepimizin zaman zaman yardıma ihtiyacı olur. Her şeye yetişmeye çalışmak seni yoruyor, bunun farkındayız. Bu kadar ağırlığı omuzlarında taşımak, seni de zamanla yıpratabilir.

Eğer dişil enerjinin düşmesi seni üzüyorsa, bu tür davranışları biraz olsun azaltmayı düşünmelisin. Kendi kendine yeten, her şeyi kontrol altına almayı hedefleyen bu tutumun, dişil enerjini zayıflatıyor olabilir. Bazen biraz daha gevşemeyi, yardım kabul etmeyi ve her şeyi kontrol etme ihtiyacını bir kenara bırakmayı düşün. Bu, dişil enerjini yükseltmeye yardımcı olabilir.