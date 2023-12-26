Bu Evet Hayır Testine Göre Dişil Enerjini Düşürüyor musun?
Bu Evet Hayır Testine Göre Dişil Enerjini Düşürüyor musun?
Hayatta bazen istemsizce yaptığımız hareketler, dışarıya yaydığımız enerjiyi de etkiliyor. Peki sen son dönemlerin dillerden bir türlü düşmeyen dişil enerjisini düşürecek hareketlerde bulunuyor musun? Gel birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Söyle bakalım "her şeyi hızlıca çözerim, kendim çözebilirim" diyor musun?
Bir ortama girdiğinde herkesten daha becerikli olarak görüldüğün için üstüne fazla sorumluluk yükleniyor mu?
Yavaş iş yapan insanlara tahammülün olmadığı için dayanamayıp, o kişinin elinden işi alıp çözmek istiyor musun?
Genel olarak anlaşılmadığını, destek görmediğini düşünüyor musun?
Ne olduğu fark etmeksizin yardım istemeyen, yardım istemek aklına gelmeyen biri misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayattaki her şeye hedef odaklı mı bakarsın?
Baskıcı bir karakter misin?
Dedikoduyla aran nasıl, yapar mısın?
"Artık hiçbir şeye tahammülüm kalmadı" diyor musun?
Son olarak hayatını değiştirmesi için bir kurtarıcı bekliyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Maalesef dişil enerjini kendin yerlere çekiyorsun...
Senin dişil enerjin arş-ü alaya çıkmış, kendin bile düşüremezsin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Acizlik = Dişil Enerji :)
Ne alaka amk
Bir kadın olarak, o kadar 'ben' merkezlisin ki, istemeden de olsa bu tutumun, dişil enerjini zayıflatıyor, hatta yerlere çökertiyor. Her zaman güçlü, ayaklar... Devamını Gör
disil enerjim sakami