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Bu Evet Hayır Testine Göre Dişil Enerjini Düşürüyor musun?

Bu Evet Hayır Testine Göre Dişil Enerjini Düşürüyor musun?

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.12.2023 - 13:31

Hayatta bazen istemsizce yaptığımız hareketler, dışarıya yaydığımız enerjiyi de etkiliyor. Peki sen son dönemlerin dillerden bir türlü düşmeyen dişil enerjisini düşürecek hareketlerde bulunuyor musun? Gel birlikte bakalım!

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Söyle bakalım "her şeyi hızlıca çözerim, kendim çözebilirim" diyor musun?

Bir ortama girdiğinde herkesten daha becerikli olarak görüldüğün için üstüne fazla sorumluluk yükleniyor mu?

Yavaş iş yapan insanlara tahammülün olmadığı için dayanamayıp, o kişinin elinden işi alıp çözmek istiyor musun?

Genel olarak anlaşılmadığını, destek görmediğini düşünüyor musun?

Ne olduğu fark etmeksizin yardım istemeyen, yardım istemek aklına gelmeyen biri misin?

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Hayattaki her şeye hedef odaklı mı bakarsın?

Baskıcı bir karakter misin?

Dedikoduyla aran nasıl, yapar mısın?

"Artık hiçbir şeye tahammülüm kalmadı" diyor musun?

Son olarak hayatını değiştirmesi için bir kurtarıcı bekliyor musun?

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Maalesef dişil enerjini kendin yerlere çekiyorsun...

Bir kadın olarak, o kadar 'ben' merkezlisin ki, istemeden de olsa bu tutumun, dişil enerjini zayıflatıyor, hatta yerlere çökertiyor. Her zaman güçlü, ayakları yere sağlam basan, her durumun üstesinden gelen bir kadın olmayı hedefliyorsun. Ve evet, sen zaten o kadınsın! Ancak zaman zaman duvarlarını indirmen gerektiğini unutma. Her şeyin senin kontrolünde olması gerekmiyor. Eğer dişil enerjiye değer veren biriysen, bu tavsiyeyi dikkate almalısın.

Seni bu kadar güçlü ve kararlı görmek bizleri de mutlu ediyor. Ancak bu kadar sağlam bir duruş sergilemek, eril enerjini artırıyor. Yardım istemekten çekinmemelisin, unutma ki hepimizin zaman zaman yardıma ihtiyacı olur. Her şeye yetişmeye çalışmak seni yoruyor, bunun farkındayız. Bu kadar ağırlığı omuzlarında taşımak, seni de zamanla yıpratabilir.

Eğer dişil enerjinin düşmesi seni üzüyorsa, bu tür davranışları biraz olsun azaltmayı düşünmelisin. Kendi kendine yeten, her şeyi kontrol altına almayı hedefleyen bu tutumun, dişil enerjini zayıflatıyor olabilir. Bazen biraz daha gevşemeyi, yardım kabul etmeyi ve her şeyi kontrol etme ihtiyacını bir kenara bırakmayı düşün. Bu, dişil enerjini yükseltmeye yardımcı olabilir.

Senin dişil enerjin arş-ü alaya çıkmış, kendin bile düşüremezsin!

Senin dişil enerjin adeta bir güneş gibi parlıyor, dışarıdan bakan herkes bu ışıltıyı hissedebiliyor. Her hareketin, her bakışın bu enerjiyi yansıtıyor. Her şeyin nasıl yapılması gerektiğini, hangi adımların atılması gerektiğini çok iyi biliyorsun. Hayatındaki verme ve alma dengesini ustaca kurmuşsun. Enerjinin nereden geleceğini, hangi durumların seni yükselteceğini, hangi olayların seni düşüreceğini çok iyi analiz etmişsin.

Kimseye eyvallahın olmasa da, bazen yorulduğunda, enerjini korumak adına boş vermeyi tercih ediyorsun. Ancak unutma ki, bu da bir seçimdir ve bu seçim senin enerjini düşürmez, aksine onu korur. Bu yüzden bırak başkasını, senin dişil enerjini düşürebilecek tek kişi sensin. Ancak senin bu enerjiyi koruma ve yükseltme konusundaki bilincin ve becerin o kadar yüksek ki, kendin bile bu enerjini düşüremezsin. Her zaman olduğu gibi, enerjinle, ışığınla, gücünle etrafına ışık saçmaya devam edeceksin.

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benjamin breeg

Acizlik = Dişil Enerji :)

aysenur demir

Ne alaka amk

pikasevde

Bir kadın olarak, o kadar 'ben' merkezlisin ki, istemeden de olsa bu tutumun, dişil enerjini zayıflatıyor, hatta yerlere çökertiyor. Her zaman güçlü, ayaklar... Devamını Gör

aysenur demir

disil enerjim sakami