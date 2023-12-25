Tercihlerine Göre Senin Karakterinde Öne Çıkan Kişisel Özellik Hangisi?
Tercihlerine Göre Senin Karakterinde Öne Çıkan Kişisel Özellik Hangisi?
Vereceğin cevaplar, en dikkat çekici kişisel özelliğini ortaya koyuyor! 🙌
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1. İlk olarak güzel bir manzara fotoğrafı ile başlayalım! En dikkat çekici renk, sence hangisi?
2. Yeni maceralara atılma konusunda kendine kaç puan verirsin? (1, en düşük 5, en yüksek puan)
3. Çevrende var olmasına dayanamadığın hatta adını duymaktan bile nefret ettiğin kavram hangisi?
4. Kalabalık bir ortamda sözünün sürekli kesildiğini çok da umursanmadığını fark ettin. Ne yaparsın?
5. Hangi cümle, senin düşünce tarzına daha uygun?
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6. Sence hangi koku daha güzel?
7. Sosyal medyaya bağımlı olduğunu düşünüyor musun?
8. Son olarak da bize bir müzik türü seçer misin?
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