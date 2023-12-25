Her şeyden önce değer vermemiz gereken ilk şey kendimiz olmalı. Öz değer konusunda nasıl bir tavır takınıyorsun ve kendine yeteri kadar değer veriyor musun, bunları öğreneceğiz.

Testimize başlayalım ama şunu söylemeden geçmeyelim; hayatta her şeyden önce en değerli kişi sensin, bunu unutma. ❤️