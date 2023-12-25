Kendine Yeteri Kadar Değer Veriyor musun?
Kendine Yeteri Kadar Değer Veriyor musun?
Her şeyden önce değer vermemiz gereken ilk şey kendimiz olmalı. Öz değer konusunda nasıl bir tavır takınıyorsun ve kendine yeteri kadar değer veriyor musun, bunları öğreneceğiz.
Testimize başlayalım ama şunu söylemeden geçmeyelim; hayatta her şeyden önce en değerli kişi sensin, bunu unutma. ❤️
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1. İlk soru! İnsanların seni sevdiğini düşünüyor musun?
2. Peki insanlar seni neden sevmeli?
3. Güzel! Devam edelim. Yemek yeme düzenin bu aralar ne alemde? 🤔
4. Dengeli beslenmeni tavsiye ediyoruz ve sonraki soruya geçiyoruz. Seni sen yapan şey sence ne?
5. Takım arkadaşınla beraber yaptığın bir işi çok güzel bitirdin ve hiç beklemediğin bir iltifat aldın diyelim. Nasıl bir tepki verirsin?
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6. Yakın arkadaşın kötü bir gün geçiriyor ve senin desteğine ihtiyacı var. Ona nasıl yaklaşırsın?
7. Kendinle baş başa kaldığında en çok hangi cümleyi kuruyorsun diye sorsak?
8. Son soruya geldik! Arkadaş grubunun nesisin?
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