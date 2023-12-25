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Kendine Yeteri Kadar Değer Veriyor musun?

etiket Kendine Yeteri Kadar Değer Veriyor musun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 20:16

Her şeyden önce değer vermemiz gereken ilk şey kendimiz olmalı. Öz değer konusunda nasıl bir tavır takınıyorsun ve kendine yeteri kadar değer veriyor musun, bunları öğreneceğiz.

Testimize başlayalım ama şunu söylemeden geçmeyelim; hayatta her şeyden önce en değerli kişi sensin, bunu unutma. ❤️

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1. İlk soru! İnsanların seni sevdiğini düşünüyor musun?

2. Peki insanlar seni neden sevmeli?

3. Güzel! Devam edelim. Yemek yeme düzenin bu aralar ne alemde? 🤔

4. Dengeli beslenmeni tavsiye ediyoruz ve sonraki soruya geçiyoruz. Seni sen yapan şey sence ne?

5. Takım arkadaşınla beraber yaptığın bir işi çok güzel bitirdin ve hiç beklemediğin bir iltifat aldın diyelim. Nasıl bir tepki verirsin?

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6. Yakın arkadaşın kötü bir gün geçiriyor ve senin desteğine ihtiyacı var. Ona nasıl yaklaşırsın?

7. Kendinle baş başa kaldığında en çok hangi cümleyi kuruyorsun diye sorsak?

8. Son soruya geldik! Arkadaş grubunun nesisin?

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Sen kendine inanılmaz derecede değer veriyorsun!

Kendini çok seviyorsun, kendine iyi bakıyorsun ve kendi öneminin farkındasın. Bir birey olduğunu unutmuyorsun ve bir insan kendisine ne kadar dikkat ediyorsa sen de aynı oranda kendine dikkat ediyorsun. Sınırların var, insanların bu sınırları aşmalarına müsaade etmiyorsun ve sana nasıl yaklaşılırsa sen de öyle yaklaşıyorsun çevrendeki kişilere. Öz değer konusunda insanların senden öğreneceği çok şey var diyebiliriz!

Kendi değerinin farkındasın ancak bir şeyler eksik.

Sen kendine yeterli ilgi ve alakayı gösteriyorsun. Kendi değerinin farkındasın ve bu değeri göz önünde bulundurarak bir düşünce yapısı geliştirmişsin. Ancak bazen kendini ihmal edip karşındaki kişiye daha çok değer verdiğin durumlar olabiliyor. Unutma, her şeyden önce sen değerlisin ve karşındaki kişiye bu ölçüde yaklaşmanı tavsiye ediyoruz. Kendine değer veren insan, mutlaka karşısındaki kişiden de aynı değeri görür. İçin rahat olsun!

Kendine daha çok değer verebilirsin!

Kendini son zamanlarda biraz ihmal ettiğini düşünüyoruz. Kalbin temiz ve insanlara hep iyi niyetle yaklaşıyorsun. Ancak bu iyi niyetinin bazen suistimal edildiğini ve insanlardan aynı ölçüde değer görmediğini söyleyebiliriz. Aslında bunun sen de farkındasın ama bu konuda kendine engel olamıyorsun. Önce kendi değerinin farkına varıp düşünce yapını değiştirmeni tavsiye ediyoruz. Sen çok değerlisin, bunu unutma!

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