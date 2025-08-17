Bu Coğrafya Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
Dünyamızın her köşesi ayrı bir güzellik, ayrı bir hikaye barındırıyor. Peki sen bu büyüleyici gezegenimiz hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Kıtalar, ülkeler, başkentler, doğal güzellikler… Coğrafya bilgini test etme zamanı!
Hadi teste!
1. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?
2. Hangi ülke, yüzölçümü bakımından en büyüğüdür?
3. Türkiye'de, verilen ayların hangisinde güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar?
4. Aşağıdaki dağlardan hangisi Türkiye'de yer almaz?
5. Türkiye'de afet durumunda müdahalede bulunmakta görevli kuruluşun kısaltması nedir?
6. Nemrut Dağı hangi ilimizde bulunuyor?
7. Verilen bitki türlerinin hangisi soğuk koşullara daha dayanıklıdır?
8. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanal hangisidir?
9. Salda Gölü hangi şehirde bulunmaktadır?
10. Falez adı verilen yeryüzü şekli hangi süreçle oluşur?
