Bu Coğrafya Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

Bu Coğrafya Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

İnci Döşer
İnci Döşer
17.08.2025 - 11:37

Dünyamızın her köşesi ayrı bir güzellik, ayrı bir hikaye barındırıyor. Peki sen bu büyüleyici gezegenimiz hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Kıtalar, ülkeler, başkentler, doğal güzellikler… Coğrafya bilgini test etme zamanı!

Hadi teste!

1. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

1. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

2. Hangi ülke, yüzölçümü bakımından en büyüğüdür?

2. Hangi ülke, yüzölçümü bakımından en büyüğüdür?

3. Türkiye'de, verilen ayların hangisinde güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar?

3. Türkiye'de, verilen ayların hangisinde güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar?

4. Aşağıdaki dağlardan hangisi Türkiye'de yer almaz?

4. Aşağıdaki dağlardan hangisi Türkiye'de yer almaz?

5. Türkiye'de afet durumunda müdahalede bulunmakta görevli kuruluşun kısaltması nedir?

5. Türkiye'de afet durumunda müdahalede bulunmakta görevli kuruluşun kısaltması nedir?
6. Nemrut Dağı hangi ilimizde bulunuyor?

6. Nemrut Dağı hangi ilimizde bulunuyor?

7. Verilen bitki türlerinin hangisi soğuk koşullara daha dayanıklıdır?

7. Verilen bitki türlerinin hangisi soğuk koşullara daha dayanıklıdır?

8. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanal hangisidir?

8. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanal hangisidir?

9. Salda Gölü hangi şehirde bulunmaktadır?

9. Salda Gölü hangi şehirde bulunmaktadır?

10. Falez adı verilen yeryüzü şekli hangi süreçle oluşur?

10. Falez adı verilen yeryüzü şekli hangi süreçle oluşur?

