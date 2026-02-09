Bu Bayram Bağışlarınız Eğitime, Çocukların Geleceği Aydınlığa Dönüşsün!

'Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayramda da hayırseverlerin destekleriyle öğrencilerine umut olmaya devam ediyor. 162 yıldır sadece halkımızın bağışlarıyla ayakta duran Cemiyet; annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ancak başarılı çocuklara 5. sınıftan lise mezuniyetine kadar tam burslu ve yatılı, dünya standartlarında eğitim olanağı sağlıyor.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanından gelen 1.000’i aşkın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka kampüsünde geleceğe hazırlanıyor. Öğrencilerin barınmadan beslenmeye, kıyafetten sağlığa, eğitim materyallerinden sosyal aktivitelere kadar tüm ihtiyaçları, siz değerli bağışçıların katkılarıyla karşılanıyor.

Bu Ramazan Bayramı’nda yapacağınız bağışlarınız, Darüşşafaka çatısı altındaki öğrencilerin kalemine mürekkep, defterine sayfa, geleceğine ışık olacak.

Darüşşafaka’nın Ramazan Bayramı Kampanyası’na destek olmak ve çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlamak için tıklayın.