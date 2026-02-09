Bu Bayram Bağışlarınız Eğitime, Çocukların Geleceği Aydınlığa Dönüşsün!
Türkiye’nin eğitimdeki 162 yıllık çınarı Darüşşafaka, Ramazan Bayramı’nda yapacağınız bağışlarla annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor.
1.000’i aşkın öğrencinin geleceği size emanet!
