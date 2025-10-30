Bu 29 Ekim Yapay Zeka ile Bambaşka Kutlandı: Cumhuriyetimizin 102. Yılı Coşkusu Google Gemini ile Renklendi!
Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yılını her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık! Fakat geçen senelere oranla bir farkla: Bu seneki kutlamalara yapay zeka ile oluşturulan görseller damga vurdu! Google'ın yapay zeka asistanı Gemini ile oluşturulan görseller, cumhuriyete ve kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisini prompt'lara döken kullanıcılar tarafından oluşturuldu, paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. Biz de internette yayılan 29 Ekim coşkulu bu içeriklerden bazılarını sizler için derleyelim istedik:
Bayramın coşkusu ve paylaşımları bayramdan önce başladı!
Atatürk ile şöyle bir pozumuz olabilmesi için neler vermezdik... Neyse ki Gemini bu dileğimizi olabildiğince yerine getiriyor!
Kullanıcılar kendilerini Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Cumhuriyet Balosu'na ışınladı!
Bu görseller kendisini Cumhuriyet Balosu'na görmek isteyenler için en çok ilgi çeken çalışmalardan oldu.
Çocuklar Atatürk ile buluştu!
Sokakları bayraklarla doldurmak işte bu kadar kolaydı!
Paylaşılan bu prompt'ların yanı sıra elbette bireysel olarak siz de kendiniz prompt üretebilirsiniz. Tek yapmanız gereken hayal ettiğiniz kareyi tasvir etmek!
Cumhuriyet heyecanımız göklere çıktı!
Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlediğimizi gösterdik!
Bu bayram Atatürk ile birlikte bayrak salladık!
Öğretmenle bu bayramda öğrencilerine harika sürprizler hazırladı!
Öğretmenler öğrencilerine unutamayacakları bu hediyeleri verirken bunları nasıl yaptıklarını da paylaştılar. Bu işler sonraki özel günler için diğer öğretmenlere kesinlikle ilham olacak!
Gemini ile bu içerikleri oluşturmak çok kolay!
Bu akımlar gibi tüm dünyaya yayılan diğer akılmardan haberdar olmak ve herkesin kullandığı prompt’lara ulaşmak için Google Türkiye’nin Instagram hesabını takip edebilirsin.
