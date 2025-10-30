onedio
Bu 29 Ekim Yapay Zeka ile Bambaşka Kutlandı: Cumhuriyetimizin 102. Yılı Coşkusu Google Gemini ile Renklendi!

30.10.2025 - 15:16

Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yılını her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık! Fakat geçen senelere oranla bir farkla: Bu seneki kutlamalara yapay zeka ile oluşturulan görseller damga vurdu! Google'ın yapay zeka asistanı Gemini ile oluşturulan görseller, cumhuriyete ve kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisini prompt'lara döken kullanıcılar tarafından oluşturuldu, paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. Biz de internette yayılan 29 Ekim coşkulu bu içeriklerden bazılarını sizler için derleyelim istedik:

Bayramın coşkusu ve paylaşımları bayramdan önce başladı!

Cumhuriyet kutlamalı paylaşımlar bayramın bir gün öncesinden yayılmaya başladı ve büyük ilgi topladı! Atatürk ile birlikte poz vermek isteyen Cumhuriyet sevdalıları, oluşturdukları prompt'larla fotoğraflarını Gemini'a yüklediler ve harika sonuçlar aldılar.

Atatürk ile şöyle bir pozumuz olabilmesi için neler vermezdik... Neyse ki Gemini bu dileğimizi olabildiğince yerine getiriyor!

Kullanıcılar kendilerini Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Cumhuriyet Balosu'na ışınladı!

'Düşünsenize… Gözlerinizi bir açıyorsunuz, Cumhuriyet Balosu’ndasınız. Kristal avizelerin altında vals müziği çalıyor... Ve karşınızda Atatürk. Size elini uzatıyor. 🇹🇷 Bir anlığına zaman duruyor... Cumhuriyet’in zarafeti, ışığı ve gururu o anda yeniden doğuyor.'

Bu görseller kendisini Cumhuriyet Balosu'na görmek isteyenler için en çok ilgi çeken çalışmalardan oldu.

'29 Ekim Cumhuryet Balosuna Davetlisiniz!' projesi büyük ilgi çekti. Kaçırdıysanız şuradaki linkten siz de ulaşabilir ve kendinizi Cumhuriyet Balosu'na ışınlayabilirsiniz!

Çocuklar Atatürk ile buluştu!

Çocuklarının Atatürk ile anısı olmasını isteyen kullanıcılar gerekli fotoğrafları Gemini'a yükledi, nasıl bir kare olmasını istediklerini yazdı ve gerisini Gemini halletti ❤️

Sokakları bayraklarla doldurmak işte bu kadar kolaydı!

Paylaşılan bu prompt'ların yanı sıra elbette bireysel olarak siz de kendiniz prompt üretebilirsiniz. Tek yapmanız gereken hayal ettiğiniz kareyi tasvir etmek!

Cumhuriyet heyecanımız göklere çıktı!

Bayraklarla dolu sokaklar, caddeler gerçekten de harika gözüküyor 😍

Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlediğimizi gösterdik!

Cumhuriyet var olduğu sürece bilmin ışığından ayrılmadan geleceğe yürümeye devam edeceğiz!

Bu bayram Atatürk ile birlikte bayrak salladık!

Öğretmenle bu bayramda öğrencilerine harika sürprizler hazırladı!

Öğretmenler öğrencilerine unutamayacakları bu hediyeleri verirken bunları nasıl yaptıklarını da paylaştılar. Bu işler sonraki özel günler için diğer öğretmenlere kesinlikle ilham olacak!

Gemini ile bu içerikleri oluşturmak çok kolay!

Gemini ile bu içerikleri oluşturmak çok kolay!

İster başka kullanıcıların oluşturduğu prompt'ları kullan ister kendin yaz. Ortaya çıkacak çalışmalar tamamen senin hayal gücünle sınırlı! Bayram geçmiş olsa da cümhuriyet coşkusunu hala yaşayabilirsin!

🔗 gemini.google.com’a veya Gemini uygulamasına git.

📸 Fotoğrafını ve yanında yer almak istediğin kişinin fotoğrafını ekle.

📝 “🍌 Görüntü”yü seç ve prompt’u gir! İşte bu kadar!

Yukarıda örneklerini gördüğünüz bazı çalışmaların prompt'ları ise şöyleydi:

Prompt 1:

Sabah ışığı vuran hiper-gerçekçi bir kutlama fotoğrafı. Fotoğrafın atmosferi çok neşeli ve samimi. Yakın plandaki referans görseli yüklenen mutlu kişinin yanında, yüzündeki hafif bir tebessümle gülümseyen Mustafa Kemal Atatürk var; ikisi de ellerindeki Türk bayraklarını havada sallıyor. Ellerinde sadece bayraklar var, başka herhangi bir aksesuar bulunmuyor. Arka plandaki derinlikte coşkulu bir kalabalık, Türk bayrakları ve havada uçuşan kırmızı beyaz konfetiler var. Üretimin mutlak kuralı: referans görseldeki kişinin yüz hatları birebir korunmalı.

Prompt 2:

Yakın plan ve hiper-gerçekçi bir fotoğraf. Suratında hafif bir tebessüm bulunan Mustafa Kemal Atatürk; yeşil sınıf tahtasında bir elinde tebeşir tutarken, yanında ayakta duran ve mutlulukla gülümseyen referans görseli yüklenen kişiyle kadraja doğru bakıyor. Pencereden doğal sabah ışığı vuran, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süslenmiş bir ilkokul sınıfı. Üretimin mutlak kuralı; referans görseli yüklenen kişinin yüz hatları referans görseldekiyle birebir aynı.

Prompt 3:

Sarı iç mekan aydınlatmasına sahip ultra fotogerçekçi bir portre. Pozitif enerji veren, samimi bir ambiyans. Resmi bir davette, şık davet kıyafetiyle referans görseli yüklenen kişinin yanında, yüzünde hafif bir tebessüm bulunan Mustafa Kemal Atatürk var. Arkadaki flu derinlikte şık, dokulu, tüy yönü görünür kırmızı kadife perde. Üretimin mutlak kuralı: referans görseldeki kişinin yüz hatları birebir korunmalı.

Bu akımlar gibi tüm dünyaya yayılan diğer akılmardan haberdar olmak ve herkesin kullandığı prompt’lara ulaşmak için Google Türkiye’nin Instagram hesabını takip edebilirsin.

Hesabın adresi: https://www.instagram.com/googleturkiye

Kendi ürettiğin prompt’ları da Google Türkiye hesabıyla paylaşabilir, yorumlarda diğer insanların yaratıcılıklarından ilham alabilirsin! Gemini ile hayal gücünün gerçeğe dönüşmesi sana bir prompt kadar uzak!

