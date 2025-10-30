Bu 29 Ekim Yapay Zeka ile Bambaşka Kutlandı: Cumhuriyetimizin 102. Yılı Coşkusu Google Gemini ile Renklendi!

İster başka kullanıcıların oluşturduğu prompt'ları kullan ister kendin yaz. Ortaya çıkacak çalışmalar tamamen senin hayal gücünle sınırlı! Bayram geçmiş olsa da cümhuriyet coşkusunu hala yaşayabilirsin!

🔗 gemini.google.com’a veya Gemini uygulamasına git.

📸 Fotoğrafını ve yanında yer almak istediğin kişinin fotoğrafını ekle.

📝 “🍌 Görüntü”yü seç ve prompt’u gir! İşte bu kadar!

Yukarıda örneklerini gördüğünüz bazı çalışmaların prompt'ları ise şöyleydi:

Prompt 1:

Sabah ışığı vuran hiper-gerçekçi bir kutlama fotoğrafı. Fotoğrafın atmosferi çok neşeli ve samimi. Yakın plandaki referans görseli yüklenen mutlu kişinin yanında, yüzündeki hafif bir tebessümle gülümseyen Mustafa Kemal Atatürk var; ikisi de ellerindeki Türk bayraklarını havada sallıyor. Ellerinde sadece bayraklar var, başka herhangi bir aksesuar bulunmuyor. Arka plandaki derinlikte coşkulu bir kalabalık, Türk bayrakları ve havada uçuşan kırmızı beyaz konfetiler var. Üretimin mutlak kuralı: referans görseldeki kişinin yüz hatları birebir korunmalı.

Prompt 2:

Yakın plan ve hiper-gerçekçi bir fotoğraf. Suratında hafif bir tebessüm bulunan Mustafa Kemal Atatürk; yeşil sınıf tahtasında bir elinde tebeşir tutarken, yanında ayakta duran ve mutlulukla gülümseyen referans görseli yüklenen kişiyle kadraja doğru bakıyor. Pencereden doğal sabah ışığı vuran, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süslenmiş bir ilkokul sınıfı. Üretimin mutlak kuralı; referans görseli yüklenen kişinin yüz hatları referans görseldekiyle birebir aynı.

Prompt 3:

Sarı iç mekan aydınlatmasına sahip ultra fotogerçekçi bir portre. Pozitif enerji veren, samimi bir ambiyans. Resmi bir davette, şık davet kıyafetiyle referans görseli yüklenen kişinin yanında, yüzünde hafif bir tebessüm bulunan Mustafa Kemal Atatürk var. Arkadaki flu derinlikte şık, dokulu, tüy yönü görünür kırmızı kadife perde. Üretimin mutlak kuralı: referans görseldeki kişinin yüz hatları birebir korunmalı.