'Bridgerton' Yıldızı Nicola Coughlan Dizinin 3. Sezonunun Daha Az Çıplaklık İçermesini Talep Etti!
'Bridgerton' Yıldızı Nicola Coughlan Dizinin 3. Sezonunun Daha Az Çıplaklık İçermesini Talep Etti!
Kaynak: https://www.businessinsider.com/bridg...
Son zamanların en çok sevilen dönem dizilerinden biri olan Netflix'in 'Bridgerton' dizisinin başrol oyuncularından Nicola Coughlan, SiriusXM'in The Morning Mash Up programına konuk olarak çıplaklık içeren sahnelerin yeni sezonda daha az olması gerektiğini söyledi.
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2020 yılında Netflix'te yayınlanmaya başlayan 'Bridgerton' dizisi, ilk sezonda 82 milyon izlenmeyle bir rekora imza atmıştı.
19. yüzyılın ilk yarısında geçen hikayede, sekiz çocuklu Bridgerton aliesinin hikayesi anlatılıyor.
Ailenin aşkı ve mutluluğu arama sürecinde yaşadıklarını eğlenceli bir biçimde ele alan 'Bridgerton'ın üçüncü sezonu merakla bekleniyordu.
Geçtiğimiz aylarda üçüncü sezonunun birinci kısmının 16 Mayıs 2024, ikinci kısmının ise 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacağının açıklandığı diziden yeni sezonun afişi gelmişti.
3. sezonun ilk afişi👇
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Yeni sezonu iple çektiğimiz günlerde dizinin yıldız oyuncularından Nicola Coughlan, ebeveynlerinin izleyebilmesi için Netflix'in kendisine önümüzdeki sezonun daha az çıplaklık içeren PG dereceli bir kesitini sunacağını söylediği iddia edilmişti.
SiriusXM'in The Morning Mash Up programında yer alan 37 yaşındaki oyuncu, ailesinin izleyebileceği yeni sezonun alternatif bir versiyonunu sunmak için Netflix ve Shondaland ile pazarlık yaptığı söylentisini doğruladı.
"Bu tam anlamıyla sözleşmemde yazılı. İnsanlar bunu şaka olsun diye söylediğimi düşünüyor. Sadece istemiyorum. İrlandalı bir Katolik olarak büyüdüm. Bizim tarzımız bu değil" diye ekledi.
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