Başrollerinde Gillian Anderson ve Billie Piper'ın Yer Aldığı Netflix'in 'Atlatma' Filmine Gelen Tepkiler
Başrollerinde Gillian Anderson ve Billie Piper'ın Yer Aldığı Netflix'in 'Atlatma' Filmine Gelen Tepkiler
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Başrollerinde Emily Maitlis'i canlandıran ünlü oyuncu Gillian Anderson ve Billie Piper'ın yer aldığı 'Atlatma (Scoop)' filmi 5 Nisan günü Netflix'te izleyiciyle buluştu.
Emily Maitlis'in Prens Andrew'la yaptığı meşhur röportajı anlatan 'Atlatma (Scoop)', dönemin BBC programı Newsnight'ın editörü Sam McAlister'ın 2022'de yayımlanan kitabından uyarlandı.
Netflix, 16 yaşından küçüklere uygun olmadığını belirttiği dramanın konusunu kısaca şöyle özetliyor:
Filmde aynı zamanda gözden düşmüş prensi, 2001'de gişe rekorları kıran Şövalye'de canlandırdığı Anjou Kontu Adhemar karakteriyle tanınan Rufus Sewell canlandırıyor.
Prens Andrew'un Newsnight programına verdiği meşhur röportajın perde arkasını anlatan film hakkında pek çok kişi yönetmenlerin Prens Andrew'un cinsel saldırı iddialarına ek olarak hüküm giymiş pedofil Jeffrey Epstein'le ilişkisine odaklanan hikaye anlatımından etkilendi.
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Sosyal medya kullanıcıları ise filmdeki mükemmel oyunculukları ve olağanüstü anlatılan hikayeyi öve öve bitiremedi.
Filmi henüz izlemediyseniz fragmanına göz atabilirsiniz.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.
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"Netflix'in Scoop (2024) filmi gerçekten de The Crown'un bonus bölümü gibi hissettiriyor. Röportaj bir halkla ilişkiler kabusuydu ama harika gazetecilik için bir örnek ve bunun perde arkasını görmek muhteşem! 8,5/10"
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