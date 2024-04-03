Televizyon Tarihinin En Uzun Soluklu Medikal Draması 'Grey's Anatomy' 21. Sezon Onayını Aldı!
Televizyon Tarihinin En Uzun Soluklu Medikal Draması 'Grey's Anatomy' 21. Sezon Onayını Aldı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/712656/...
Oyuncu kadrosunda Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens, Jr, Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr, Adelaide Kane, Midori Francis ve Niko Terho gibi isimlerin yer aldığı, dünya dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından 'Grey's Anatomy' yeni sezon müjdesini verdi.
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2005 yılında izleyicilerin karşısına çıkmaya başlayan ve bir grup stajyer hekimin profesyonel ve kişisel hayatlarına odaklanan 'Grey’s Anatomy' izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.
Shonda Rhimes’ın yaratıcılığını üstlendiği dizi, en çok izlenen yapımlar arasına girmiş ve yeni sezonları ile takipçilerini sevindirmişti.
Yapımın yıldız ismi Ellen Pompeo’nun ekrandan ayrılmasına rağmen 20. sezonda anlatıcı ve idari yapımcı olarak seride kalacağı da açıklandı.
Başarılı aktris Deadline’a verdiği röportajda “dizi devam ettiği sürece asla tamamen yapımdan ayrılmayacağını” ifade etmişti.
'Grey's Anatomy' ABC tarihinin en uzun süredir devam eden senaryolu dizisi, dünya genelinde ise Netflix ve Hulu platformlarından izlenebiliyor.
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Dizinin yaratıcısı ve baş yapımcısı Shonda Rhimes, "Grey's Anatomy hayranlarının sadakati ve sevgisi bizi tarihi 21. sezona taşıdı" diyerek yeni sezonu müjdeledi.
Grey's Anatomy'nin oyuncu kadrosunda Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens, Jr, Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr, Adelaide Kane, Midori Francis ve Niko Terho yer alıyor.
Her gün ölüm kalım kararları vermek zorunda olan doktorların hikayelerini merkeze alan Grey's Anatomy'nin ilk 19 sezonu ise Türkiye'de Disney Plus'tan izlenebilir.
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