Televizyon Tarihinin En Uzun Soluklu Medikal Draması 'Grey's Anatomy' 21. Sezon Onayını Aldı!

Oyuncu kadrosunda Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens, Jr, Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr, Adelaide Kane, Midori Francis ve Niko Terho gibi isimlerin yer aldığı, dünya dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından 'Grey's Anatomy' yeni sezon müjdesini verdi.

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