Amy Winehouse Biyografik Filminin Yönetmeni Tartışmalı Projeyle İlgili Yanlış Anlaşılmaya Açıklık Getirdi!
Amy Winehouse Biyografik Filminin Yönetmeni Tartışmalı Projeyle İlgili Yanlış Anlaşılmaya Açıklık Getirdi!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/712261/...
Amy Winehouse'un biyografik filminin yönetmeni Sam Taylor-Johnson, 'tartışmalı' yapımla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek açıklık getirdi.
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Henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatı bildiğiniz gibi film oluyor.
Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle RnB, soul ve caz üçlüsünün kraliçesi olarak tanınan İngiliz şarkıcı, "Back To Black", "You Know I'm No Good", "Rehab" gibi şarkılarıyla herkesin gönlüne taht kurmuştu.
Yaşadığı aşkları ve acıları, hayatını kaybettikten sonra bile sevenlerinin aklında taze bir şekilde yaşamaya devam eden Winehouse'un hayatı, en ünlü şarkılarından biri olan Back to Black'in ismini taşıyacak film ile beyazperdeye aktarılacak.
Projenin duyurulmasından ve Abela'nın karakterinin görüntülerinin internette ortaya çıkmasından bu yana pek çok kişi Winehouse hakkında bir filmin gerekliliğini sorguluyor.
Birçok kişi de bu filmi onun hayatını sömürmekle suçlarken filmden alınan Abela'nın Grammy ödüllü yıldız rolünde şarkı söylediği kısa bir video da internette acımasız tepkilerle karşılaştı.
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Ancak film öncesinde Winehouse'un ailesiyle görüşen yönetmen Taylor-Johnson 'Back to Black'in iddia edildiği kadar tartışmalı olmadığına inanıyor ve nedenini de açıklıyor.
The Times'a verdiği röportajda, "Hayır, hiçbir şekilde tartışmalı olduğunu düşünmüyorum" dedi ve şöyle ekledi:
Taylor-Johnson "başka bir şeyin" gerçekten de "sömürücü" olacağını kabul etti ancak bu özel filmin "trajik bir şekilde gelecekten geçmişe bakmaktan yoksun" olduğunu söyledi.
Siz bu filmin tartışmalı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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