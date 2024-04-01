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Kült Bilim Kurgu Serisi 'Doctor Who'nun 14. Sezonundan Yayınlanan Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler

Kült Bilim Kurgu Serisi 'Doctor Who'nun 14. Sezonundan Yayınlanan Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler

dizi Disney Plus
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 15:58

60. yıl dönümünü kutlayan kült bilim kurgu serisi 'Doctor Who' 14. sezonu ve yeni Doktor'u Ncuti Gatwa ile birlikte ekranlara geri dönüyor.

Yayınlanmasına sayılı günler kala yeni bir fragman yayınlandı. Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Başrollerinde David Tennant, Catherine Tate ve Neil Patrick Harris'in yer aldığı 'Doctor Who', tarihin en ikonik yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Başrollerinde David Tennant, Catherine Tate ve Neil Patrick Harris'in yer aldığı 'Doctor Who', tarihin en ikonik yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

2023 yılında 60. yılını kutlayan "Doctor Who" geçtiğimiz yıl 3 özel bölümüyle izleyici karşısına yeniden çıktı.

2023 yılında 60. yılını kutlayan "Doctor Who" geçtiğimiz yıl 3 özel bölümüyle izleyici karşısına yeniden çıktı.

14. sezonla birlikte 'Doctor Who', Ncuti Gatwa'nın 15. Doktor'u ve Millie Gibson'ın canlandırdığı Ruby Sunday karakteriyle yeni bir döneme adım atıyor.

14. sezonla birlikte 'Doctor Who', Ncuti Gatwa'nın 15. Doktor'u ve Millie Gibson'ın canlandırdığı Ruby Sunday karakteriyle yeni bir döneme adım atıyor.

Geçtiğimiz aralık ayında Disney Plus tarafından yayınlanan fragman ve ardından gelen yeni tanıtım ile izleyicilerin merakı daha da arttırmıştı.

Geçtiğimiz aralık ayında Disney Plus tarafından yayınlanan fragman ve ardından gelen yeni tanıtım ile izleyicilerin merakı daha da arttırmıştı.

11 Mayıs'ta Disney Plus Türkiye üzerinden izleyiciyle buluşacak olan dizinin ilk fragmanına burada yer vermiştik.👇

Yayınlanacağı günü iple çektiğimiz 'Doctor Who'dan sürpriz bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanacağı günü iple çektiğimiz 'Doctor Who'dan sürpriz bir fragman daha yayınlandı.
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NEW Official Doctor Who Season 1 Trailer 🔥 BBC

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

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