Kült Bilim Kurgu Serisi 'Doctor Who'nun 14. Sezonundan Yayınlanan Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler
Kült Bilim Kurgu Serisi 'Doctor Who'nun 14. Sezonundan Yayınlanan Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler
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Başrollerinde David Tennant, Catherine Tate ve Neil Patrick Harris'in yer aldığı 'Doctor Who', tarihin en ikonik yapımlarından biri olmaya devam ediyor.
2023 yılında 60. yılını kutlayan "Doctor Who" geçtiğimiz yıl 3 özel bölümüyle izleyici karşısına yeniden çıktı.
14. sezonla birlikte 'Doctor Who', Ncuti Gatwa'nın 15. Doktor'u ve Millie Gibson'ın canlandırdığı Ruby Sunday karakteriyle yeni bir döneme adım atıyor.
Geçtiğimiz aralık ayında Disney Plus tarafından yayınlanan fragman ve ardından gelen yeni tanıtım ile izleyicilerin merakı daha da arttırmıştı.
Yayınlanacağı günü iple çektiğimiz 'Doctor Who'dan sürpriz bir fragman daha yayınlandı.
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NEW Official Doctor Who Season 1 Trailer 🔥 BBC
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