Yıllar Sonra Yeniden Uyarlanan 'Hellraiser: Şeytan Pusuda Bekliyor' Korku Filminin Devamı Gelecek mi?
Yıllar Sonra Yeniden Uyarlanan 'Hellraiser: Şeytan Pusuda Bekliyor' Korku Filminin Devamı Gelecek mi?
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/712186/...
1987'den bu yana ilk defa 2022'de yeniden çekilen Britanyalı yazar Clive Barker'ın korku romanı The Hellbound Heart'tan uyarlanan 'Hellraiser: Şeytan Pusuda Bekliyor' filminin devamıyla ilgili neler söylenmiş gelin birlikte bakalım. 👇
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Britanyalı yazar Clive Barker'ın korku romanı 'The Hellbound Heart'tan uyarlanan 'Hellraiser: Şeytan Pusuda Bekliyor' 1987 yılından sonra ilk defa 2022'de yeniden uyarlanarak vizyona girdi.
Yönetmen koltuğunda David Bruckner'ın oturduğu film, bağımlılıktan kurtulan genç bir kadının, kardeşinin ortadan kaybolmasından sorumlu olan gizemli bir bulmaca kutusunun ardındaki doğaüstü güçlerle mücadelesini konu alıyordu.
'Hellraiser' serisinin 11. filmi olma özelliğini taşıyan 2022 yapımı korku filmi izleyiciyi aksiyon sahneleriyle adeta içine alıyor.
Hulu yapımı yeni 'Hellraiser'ın prodüktörü potansiyel bir devam filminin güncel olarak tartışıldığını söyledi.
Henüz 'Hellraiser: Şeytan Pusuda Bekliyor'un devam filmi resmen onaylanmadı ancak yönetmen David Bruckner, bu evreni daha fazla keşfetme arzusunu daha önce dile getirmişti.
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Yapımcı Keith Levine, geçtiğimiz günlerde ComicBook.com'a verdiği röportajda 'Hellraiser 2' olasılığı hakkında konuştu.
Bruckner'ın bazı ön görüşmelerde bulunduğunu belirterek "Evet. Bir devam filmi yapmaya çalışıyoruz ve bu konuda görüşmelerimiz oldu" dedi.
2022 tarihli 'Hellraiser: Şeytan Pusuda Bekliyor' filmiyle ilgili ortak kanı, serinin ilk filminden bu yana en iyisini olduğuydu.
Yeni filmin haberini dört gözle bekliyoruz.
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