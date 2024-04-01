'The Walking Dead: Daryl Dixon'ın Merakla Beklenen İkinci Sezonundan İlk Görüntüler Yayınlandı!
'The Walking Dead: Daryl Dixon'ın Merakla Beklenen İkinci Sezonundan İlk Görüntüler Yayınlandı!
Başrolünü Norman Reedus'un üstlendiği bir spin-off dizisi olan 'The Walking Dead: Daryl Dixon'ın merakla beklenen 2. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı.
Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇
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Norman Reeudus'un başrolünü üstlendiği 'The Walking Dead: Darly Dixon'ın 2. sezonu Fransa'da geçecek macera dolu anların devamını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebanouey, Laika Blanc Francard, Louis Puech Scigliuzzi, Romain Levi gibi başarılı isimler yer alıyor.
'The Walking Dead' 11. sezonla birlikte sonlanacak olsa da Daryl Dixon'un macerası Fransa'da geçecek olan spin-off'la kaldığı yerden devam ediyor.
'The Walking Dead: World Beyond'un kaldığı yerden devam etmesi beklenen 'Daryl Dixon' adlı yapımda karakterler daha güçlü ve daha hızlı zombilerle mücadele ediyor.
2. sezonun bir öncekinden daha hareketli ve aksiyonlu olması beklenen dizi, ilk sezonuyla izleyiciden tam not almıştı.
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Dizinin başlangıcından beri yakın ilişki kuran Darly ve Carol'u bu sezon daha sık bir arada göreceğiz gibi duruyor.
Henüz yayın tarihi netleşmeyen dizinin 2. sezonunun 2024 yazında yayınlanması bekleniyor.
2. sezonunu iple çektiğimiz 'The Walking Dead: Daryl Dixon'ın yeni sezon görüntüleri yayınlandı.
Gelin birlikte izleyelim.👇
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