Başrollerini Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman'ın Paylaştığı 'The Roses' Filminin Detayları Belli Oldu!
Başrollerini Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman'ın Paylaştığı 'The Roses' Filminin Detayları Belli Oldu!
Kaynak: https://www.joblo.com/benedict-cumber...
Başrolünde Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman'ın Yer Aldığı 'The Roses' adlı kara komedi filmine dair merak edilen detaylara gelin birlikte bakalım. 👇
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Warren Adler'ın daha önce yine aynı adlı bir filme de uyarlanan romanı 'The War of the Roses'dan uyarlanacak film için çalışmalar başladı.
'The Roses' adlı kara komedi filminin başrollerini ise 'Sherlock Holmes'un yıldızı Benedict Cumberbatch ve Oscar ödüllü aktris Olivia Colman paylaşacak.
Filmin senaryosu yakın zamanda ödüle aday gösterilen 'Poor Things'in yanı sıra Yorgos Lanthimos'un bir önceki filmi 'The Favourite'ın da yazarı olan Tony McNamara tarafından yazıldı.
Yönetmenliğini ise Jay Roach'ın üstleneceği filmin yapımcıları arasında ise Adam Ackland, Leah Clarke, Ed Sinclair, Tom Carver, Jay Roach ve Michelle Graham yer alıyor
Filmde mükemmel bir çift olan Theo ve Ivy için kolay görünen hayatın arka planında meydana gelen çöküşler anlatılacak.
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Filmin çekimleri Birleşik Krallık'ta sürüyor ve şu anda yapım ekibi, Theo ve Ivy'nin Roy ve Hattie adlı ikiz çocukları için oyuncu arıyorlar.
Filmle ilgili diğer detaylar için beklemedeyiz.
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