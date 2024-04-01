Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Başrollerini Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman'ın Paylaştığı 'The Roses' Filminin Detayları Belli Oldu!

Başrollerini Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman'ın Paylaştığı 'The Roses' Filminin Detayları Belli Oldu!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 12:47

Başrolünde Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman'ın Yer Aldığı 'The Roses' adlı kara komedi filmine dair merak edilen detaylara gelin birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.joblo.com/benedict-cumber...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Warren Adler'ın daha önce yine aynı adlı bir filme de uyarlanan romanı 'The War of the Roses'dan uyarlanacak film için çalışmalar başladı.

Warren Adler'ın daha önce yine aynı adlı bir filme de uyarlanan romanı 'The War of the Roses'dan uyarlanacak film için çalışmalar başladı.

'The Roses' adlı kara komedi filminin başrollerini ise 'Sherlock Holmes'un yıldızı Benedict Cumberbatch ve Oscar ödüllü aktris Olivia Colman paylaşacak.

'The Roses' adlı kara komedi filminin başrollerini ise 'Sherlock Holmes'un yıldızı Benedict Cumberbatch ve Oscar ödüllü aktris Olivia Colman paylaşacak.

Filmin senaryosu yakın zamanda ödüle aday gösterilen 'Poor Things'in yanı sıra Yorgos Lanthimos'un bir önceki filmi 'The Favourite'ın da yazarı olan Tony McNamara tarafından yazıldı.

Filmin senaryosu yakın zamanda ödüle aday gösterilen 'Poor Things'in yanı sıra Yorgos Lanthimos'un bir önceki filmi 'The Favourite'ın da yazarı olan Tony McNamara tarafından yazıldı.

Yönetmenliğini ise Jay Roach'ın üstleneceği filmin yapımcıları arasında ise Adam Ackland, Leah Clarke, Ed Sinclair, Tom Carver, Jay Roach ve Michelle Graham yer alıyor

Yönetmenliğini ise Jay Roach'ın üstleneceği filmin yapımcıları arasında ise Adam Ackland, Leah Clarke, Ed Sinclair, Tom Carver, Jay Roach ve Michelle Graham yer alıyor

Filmde mükemmel bir çift olan Theo ve Ivy için kolay görünen hayatın arka planında meydana gelen çöküşler anlatılacak.

Filmde mükemmel bir çift olan Theo ve Ivy için kolay görünen hayatın arka planında meydana gelen çöküşler anlatılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Filmin çekimleri Birleşik Krallık'ta sürüyor ve şu anda yapım ekibi, Theo ve Ivy'nin Roy ve Hattie adlı ikiz çocukları için oyuncu arıyorlar.

Filmin çekimleri Birleşik Krallık'ta sürüyor ve şu anda yapım ekibi, Theo ve Ivy'nin Roy ve Hattie adlı ikiz çocukları için oyuncu arıyorlar.

Filmle ilgili diğer detaylar için beklemedeyiz.

Filmle ilgili diğer detaylar için beklemedeyiz.

İlginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın